Importada de China, con el respaldo de Ford, se convirtió en el éxito del país. Probamos la versión tope de gama y te contamos por qué es líder

El Ford Territory lidera ventas SUV en Argentina. Su éxito combina su origen chino con el fuerte respaldo de Ford.

El Ford Territory logró algo que ni siquiera la misma automotriz se había planteado: pasó de ser una apuesta a convertirse en un referente del mercado argentino y número uno en ventas del segmento SUV.

Después de una primera generación donde la estética no lo favorecía, se renovó y hoy su éxito coincide con la llegada de muchas marcas chinas al país. pero el respaldo de Ford le da el apoyo comercial y de posventa que marca la diferencia.

En septiembre de 2026 se patentaron 1.975 unidades; en el acumulado de enero a septiembre alcanzó 15.832 unidades, con un crecimiento del 51,4% interanual; y está entre los cinco modelos más vendidos del país. Son cifras que explican por qué este modelo se volvió protagonista en un segmento cada vez más competitivo.

La probamos en su nueva versión Platinum, que se ubica en lo más alto de la gama y suma detalles de diseño, terminaciones y equipamiento para quienes buscan un SUV familiar con una propuesta más sofisticada. No es el híbrido ni tiene ventajas impositivas, pero su relación precio-producto también lo deja bien parado, con un valor de $61.458.500.

Un SUV chino con el respaldo de Ford

Territory se fabrica en China, en el marco de la alianza de Ford con JMC, y llega importada a la Argentina. Su origen es un dato importante en un mercado donde las marcas chinas ganaron protagonismo con modelos que ofrecen mucho equipamiento por el precio.

El Ford Territory es el SUV más vendido del segmento y uno de los líderes del mercado.

Sin embargo, en este caso hay un diferencial: la presencia de Ford. La marca cuenta con una red de concesionarios y servicios oficiales en todo el país, además de una trayectoria de más de un siglo en el mercado argentino.

Ese respaldo es un factor que puede pesar en la decisión de compra, especialmente para quienes valoran la posventa, el mantenimiento y la disponibilidad de servicios.

Diseño renovado y una versión full más sofisticada

El SUV Territory tiene una carrocería de líneas modernas, que es muy diferente a todos los modelos chinos, que se caracterizan por su parrilla ancha que ocupa casi todo el frontal.

En este caso, de frente se destaca una parrilla lineal, que es grande pero recta y estilizada, con los faros que le dan una presencia imponente. Su formato combina la imagen robusta de un SUV con proporciones pensadas para el uso familiar.

Además, llama mucho la atención por sus dimensiones: es más ancha y baja. Mide 4,68 metros de largo, 1,94 metros y tiene 2,73 metros entre ejes (esto la hace muy cómoda por dentro). El baúl ofrece 448 litros de capacidad, un volumen útil para el equipaje familiar y los viajes. La versión Platinum se diferencia por una estética más exclusiva. Tiene techo pintado de negro, espejos exteriores negros, una nueva identidad en el frente y una barra central iluminada que conecta visualmente los faros LED. También incorpora llantas de aleación de 19 pulgadas. Interior más delicado, pero cómodo y amplio Puertas adentro, el Territory Platinum apuesta por un ambiente moderno, con dos grandes pantallas unidas, planas, que si bien ocupan gran parte del tablero tienen una disposición integrada que no queda superficial (como sucede con muchos modelos chinos). El instrumental digital de 12 pulgadas se combina con la pantalla multimedia de 12,3 pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay, de manera inalámbrica. También tiene cargador inalámbrico para celulares y climatizador automático de dos zonas, con salidas de aire para las plazas traseras. Uno de los detalles exclusivos de la Platinum es el tapizado de cuero microperforado en tono claro, que contrasta con los elementos oscuros del habitáculo. Los asientos delanteros son calefaccionados y ventilados, y el del conductor cuenta con regulación eléctrica de diez posiciones, incluido el ajuste lumbar. El acompañante también dispone de regulación eléctrica. Lo malo de este detalle es que se ensucia demasiado rápido. A esto se suma el techo panorámico de doble panel, el portón trasero eléctrico con apertura manos libres y un sistema de audio premium de diez parlantes con subwoofer. Motor 1.8 turbo naftero, con 185 CV El motor de este modelo es un turbo naftero. No tiene el híbrido de la versión Trend que ahorra combustible, pero es muy ágil, y esa es la ventaja. Se trata del 1.8 EcoBoost turbo naftero de cuatro cilindros, con inyección directa. Entrega 185 CV y 320 Nm. Está asociado a una transmisión automática de doble embrague y siete velocidades, con tracción delantera. En el andar, el torque disponible a bajas revoluciones ayuda a que el vehículo responda cuando se necesita acelerar o recuperar velocidad, por ejemplo, al incorporarse a una avenida o realizar un sobrepaso en ruta. La caja automática es muy suave, y acompaña con modos de manejo que mejoran la respuesta en distintas situaciones. Cómo anda la Ford Territory Platinum Por sus dimensiones, la Territory es un SUV que prioriza el confort y la facilidad de manejo antes que una respuesta deportiva. La posición de conducción elevada ofrece buena visibilidad y permite tener una perspectiva amplia del tránsito. En ciudad, la transmisión automática ayuda a que el manejo resulte sencillo, mientras que el formato de la carrocería y las ayudas de estacionamiento facilitan las maniobras. La pantalla plana y unida es muy cómoda para el uso de las funciones táctiles. En ruta, el motor turbo de 185 CV y 320 Nm ofrece una reserva de potencia adecuada para viajar con pasajeros y equipaje y lograr una buena dinámica. La caja de siete velocidades permite aprovechar el torque del motor, especialmente durante las recuperaciones, y no se siente que "le cueste acelerar". La suspensión y la configuración general están orientadas a brindar comodidad en los desplazamientos cotidianos y los viajes largos. No es un SUV pensado para un uso todoterreno exigente: su tracción es delantera y su propuesta está enfocada principalmente en el asfalto. Para completar la evaluación de manejo, el consumo real es otro dato importante. Como ocurre con cualquier vehículo turbo, puede variar bastante según el tránsito, la velocidad, la carga y el estilo de conducción. Por eso, conviene medirlo durante una prueba antes de establecer una cifra de uso real, pero a 130 km/h promedia unos 9 litros, un número acorde a su tamaño y a la competencia. Seguridad y asistencias a la conducción En este aspecto de la seguridad el Territory Platinum incorpora el paquete de asistencias Ford Co-Pilot360, con tecnologías que ayudan al conductor a prevenir riesgos y reducir el esfuerzo durante los viajes. Entre sus funciones se encuentran el frenado autónomo de emergencia, el control de velocidad crucero adaptativo con Stop & Go, el asistente de mantenimiento y centrado de carril, los sensores de estacionamiento delanteros y la cámara de visión de 360 grados. Estas tecnologías no reemplazan la atención del conductor, pero suman herramientas útiles tanto en ciudad como en ruta. Cuánto cuesta el Ford Territory Platinum y contra quién compite Este SUV tiene un precio de lista sugerido de $61.458.500.000 en octubre 2026 según la publicación oficial de Ford Su competencia incluye modelos como Toyota Corolla Cross, desde $56.263.000; Jeep Compass, desde $65.770.000; y Volkswagen Taos, desde $60.177.000. En el caso de los SUV chinos, la mayoría de los rivales tiene un valor desde u$s35.000, como Baic X55; Haval H6, entre otros. El éxito de Territory se explica por una combinación de factores. Ofrece una carrocería amplia, un interior tecnológico, una mecánica turbo con buen desempeño. También tiene una ventaja comercial: la posibilidad de acceder a un SUV de origen chino a través de una marca conocida, con concesionarios y servicios oficiales en el país. La versión Platinum agrega un argumento para quienes buscan el máximo nivel de confort y detalles de diseño dentro de la gama naftera. De esta manera, si bien no es la única opción atractiva del segmento, sus números muestran que encontró una fórmula que funciona. El desafío será sostener ese liderazgo frente a rivales tradicionales y a una oferta de SUV importados que no deja de crecer. COMPARTIR ESTA NOTA Seguí nuestras noticias en Google News