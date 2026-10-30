Cuáles son los SUV más baratos del 2026

Los más accesibles van entre los 20.000 y 26.000 dólares. Se contemplan las versiones base y todos son del segmento chico. los detalles

Cuatro de los cinco modelos más baratos en esta categoría son de marcas chinas.

El Jac S2 es el SUV más económico del mercado, a u$s20.900.

La compra de un SUV accesible en octubre de 2026 implica desembolsar un mínimo de 20.000 dólares. Así se desprende del listado de modelos más baratos, tomando como referencia los precios oficiales de este mes.

El más accesible es el Jac S2, un SUV chino que sale 20.900 dólares. Es 4x2, del segmento de los más chicos, y tiene caja manual.

Contemplando los cinco más accesibles, se encuentran en este listado cuatro modelos de marcas chinas liderando la categoría, seguidos por las marcas tradicionales.

Además, las opciones y precios varían según su equipamiento, con algunos

El Jac S2 es el SUV más accesible del mercado.

Los SUV más baratos

Marcas como JAC, Kaiyi, Forthing y Chery forman parte de los modelos más accesibles de marcas chinas, completando el top five Volkswagen, con el Nivus.

Entre las propuestas encontramos los siguientes precios:

JAC S2: u$s20.900

El JAC S2 combina un motor naftero 1.5 aspirado de 111 CV con caja manual de cinco marchas. Mide 4,15 metros de largo y ofrece un baúl de 450 litros.

Forthing T5: u$s21.950

El Forthing T5 tiene un motor 1.6 aspirado de 120 CV con caja manual de cinco velocidades. Mide 4,46 metros de largo y tiene 2,72 metros entre ejes. Es muy interesante el tamaño del modelo por el precio y la categoría que ocupa.

Kaiyi X3: u$s22.000

El Kaiyi X3 tiene motor 1.5 aspirado de 114 CV y caja automática CVT. Mide 4,40 metros y declara un baúl de 342 litros.

Volkswagen Nivus u$s22.300 o $34.800.950

Tiene un motot 1.0 turbo con 101 CV y 170 NM. Mide de largo 4.27 m, de y la distancia entre ejes es de 2.56 m.

Chery Tiggo 2 Pro Max MT, u$s23.000

El Chery Tiggo 2 es uno de los más completos entre los accesibles chinos.

Tiene motot 1.5 aspirado de 116 CV, caja manual de cinco velocidades y tracción delantera. Mide 4,20 metros y tiene 420 litros de baúl. Suma cuatro airbags y garantía de siete años o 150.000 kilómetros, un dato que lo diferencia por ese valor.

Más opciones accesibles de SUV

Dentro de los modelos baratos hay otras propuestas de múltiples marcas, en este caso, de las tradicionales.

Entre ellos se encuentran el Nissan Kait Sense CVT, que cuesta $36.920.200, unos u$s23.666. Este modelo reemplazó al Kicks, que se "agrandó" y quedó en un segmento entre los SUV B y C.

Luego se ubican el Citroën Basalt, a $38.260.000 o u$s24.525, unos de los SUV de la marca de la nueva era del proyecto C-Cubo, junto con el C3 Aircross.

El Volkswagen Tera Trend MT, a $38.433.250 o u$s24.636, que llegó para ser el más accesible de la marca, pero quedó por encima de Nivus; Chevrolet Spark EUV, a $38.460.900 o u$s24.654, un modelo eléctrico, y Chevrolet Sonic Premier, a $40.222.900 o u$s25.783.