La financiación se volvió clave en el mercado de las dos ruedas y hay créditos de bancos o acciones directas de las marcas. Propuestas para aprovechar

Honda lanzó los planes de ahorro en la Argentina, abriendo la posibilidad a los clientes de adquirir cuatro de sus modelos más vendidos en 60 cuotas.

La nueva propuesta de Honda comienza a ofrecerse a través de concesionarios oficiales adheridos y permite planificar la adquisición de las motos de la marca en hasta 60 cuotas, con la posibilidad de acceder a planes de hasta el 100% del valor de la unidad.

Se trata de la modalidad del plan de ahorro en cuotas, que está disponible para la Honda Wave 110S, Honda GLH150, Honda XR150L y la Nueva Honda Biz 110.

Una de las grandes novedades, más allá de este sistema, es que dentro del plan se incluye la nueva Biz, el modelo que regresó a la Argentina después de estar discontinuado, y que fue un éxito en ventas.

Cómo es el Honda Plan

Los planes contemplan hasta 60 cuotas mensuales en pesos y permiten acceder a planes por hasta el 100% del valor de la motocicleta. Los participantes forman parte de un grupo de 120 personas con un mismo objetivo de compra y realizan aportes mensuales determinados en función del valor móvil de la motocicleta correspondiente al plan suscripto.

La adjudicación se realizará mensualmente, con dos unidades, mediante sorteo o licitación por adelanto de cuotas, de acuerdo con las condiciones establecidas para cada plan.

Los valores de las cuotas vigentes, para cada modelo, como así también toda la información sobre Honda Plan de Ahorro, se encuentra disponible en www.hondaplan.com.ar.

En esta primera etapa, los modelos disponibles son los siguientes:

Honda Wave 110S

Wave es el modelo insignia de Honda, líder en ventas.

Es el modelo insignia del segmento CUB de Honda, reconocida por su durabilidad y una vida útil que la distingue dentro de la categoría. Su estética fue renovada por completo: incorpora líneas aerodinámicas que le dan un estilo más deportivo y moderno, manteniendo la robustez que caracteriza a la línea Wave.

Equipada con un motor de 110cc refrigerado por aire, ofrece un andar suave y confortable, junto con un bajo consumo de combustible que la hace ideal para el uso diario. La Wave 110S está fabricada bajo los estándares de calidad más exigentes de Honda, con atención a los detalles y materiales de primer nivel.

En materia de seguridad, incorpora sistema de frenado combinado (CBS), que mejora la eficiencia al frenar. Es una moto fácil de manejar gracias a su peso equilibrado y su transmisión semiautomática de 4 velocidades, lo que la convierte en una opción práctica para moverse por la ciudad todos los días. Además del tradicional arranque a patada, suma el nuevo arranque eléctrico, una alternativa más rápida y sencilla para poner en marcha el vehículo.

Honda GLH 150

Combina un diseño renovado, con carenados más vistosos y detalles en negro que le dan un toque deportivo y moderno, sin resignar comodidad: su posición de manejo relajada y bajo centro de gravedad la hacen ideal para pasar largas horas arriba de la moto.

Su motor de 149cc con inyección electrónica ofrece la potencia justa para moverse por la ciudad, con bajo consumo de combustible y un andar suave. Además, su tanque de mayor capacidad le da una autonomía que la hace perfecta para quienes la usan como herramienta de trabajo, reduciendo las paradas para cargar combustible. Incorpora también un soporte de carga pensado para transportar objetos con facilidad, ideal para el uso diario y laboral.

En cuanto a seguridad, cuenta con frenos combinados (CBS), que distribuyen la frenada en ambas ruedas para detenciones más seguras, y una suspensión pensada para absorber bien las irregularidades del tránsito urbano.

Por su comodidad, eficiencia y practicidad, la GLH150 es la compañera ideal para quienes necesitan una moto confiable para trabajar todos los días.

Honda XR150L

Ofrece la versatilidad de una verdadera moto doble propósito: tan cómoda para moverte por la ciudad como confiable para salir a la aventura.

Su motor de 149cc, junto a la transmisión de 5 velocidades, entrega la potencia y precisión necesarias para andar con suavidad en el asfalto y con firmeza en los caminos más exigentes. El tablero digital permite una lectura rápida de la información esencial, y cuenta con arranque eléctrico y a pedal, para mayor practicidad en el día a día.

Su suspensión, con horquilla telescópica delantera y amortiguador trasero monoshock, absorbe con facilidad las irregularidades del terreno, brindando estabilidad y confort tanto en ripio como en calles urbanas. Además, incorpora un soporte trasero que facilita el transporte de objetos en cualquier trayecto.

Por su resistencia y versatilidad, la XR150L es la compañera ideal tanto para el uso diario en la ciudad como para animarte a salir de ella.

Honda Biz 110

Cuenta con frenos en el manillar, con ambos comandos al alcance de las manos para mayor control y practicidad, y sistema CBS con freno de disco delantero y tambor trasero, que asegura una frenada equilibrada y mayor confianza en cada trayecto.

Incorpora un tablero LCD de diseño moderno, con indicador de marcha y reloj, y un puerto USB-C para mantener los dispositivos cargados mientras te movés. Para el uso diario, ofrece un baúl bajo asiento donde guardar y transportar tus cosas, además de un compartimiento delantero y un gancho portaobjetos para llevar tus pertenencias siempre a mano.

Su sistema de inyección electrónica garantiza un arranque confiable, una respuesta suave y mayor eficiencia en cada recorrido.

Por su practicidad, tecnología y espacio para guardar tus cosas, la Biz 110 es la compañera ideal para moverte por la ciudad todos los días.

Otros planes

Yamaha lanzó su plan de ahorro para adquirir la nueva Yamaha Crypton Finn financiada al 100% en hasta 60 cuotas (desde $74.299 por mes).

Banco Nación ofrece planes de 24, 48 y hasta 72 cuotas según la línea o tarjeta.

Incluye marcas y modelos nacionales como Motomel Blitz One 110 (con opciones en 24 cuotas) y un catálogo de hasta 40 modelos de marcas como Honda, Zanella, Corven, Gilera, Bajaj, Mondial y Beta.

Además, en los concesionarios, muchas empresas financian con Mercado Pago o con líneas de bancos propias, ya que la opción es una de las grandes claves para que el cliente acceda a las dos ruedas.