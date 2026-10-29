CABA busca cambiar el scoring y eliminar la quita automática de puntos por multas

La Legislatura debatiría una reforma que exige sanciones firmes para descontar puntos de la licencia y conserva las penalidades según cada infracción

Pagar una multa de tránsito con descuento ya no implicaría necesariamente perder puntos en la licencia de conducir en la Ciudad de Buenos Aires. Esa es la principal modificación que propone un dictamen que la Legislatura porteña trataría este jueves para cambiar el sistema de scoring.

La iniciativa todavía debe ser debatida. Reúne dos proyectos, uno impulsado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y plantea cambios en el Código de Tránsito y Transporte. El objetivo es establecer un criterio distinto para aplicar la quita de puntaje.

Scoring en CABA: cuándo se descontarán puntos por multas de tránsito

La propuesta busca que el descuento de puntos dependa de una sanción firme y no del pago voluntario de la multa. Para que se aplique, debería existir una resolución definitiva de un controlador administrativo de faltas o una sentencia judicial firme.

El cambio apunta a distinguir dos cuestiones: por un lado, el pago anticipado de la infracción, que permite acceder a un beneficio económico; por otro, la pérdida de puntaje de la licencia. De esta manera, abonar la multa voluntariamente no supondría aceptar automáticamente la quita de puntos.

A quién le correspondería el descuento

La regla general seguiría vinculando la infracción con el titular registral del vehículo. No obstante, el proyecto contempla situaciones en las que la responsabilidad podría atribuirse a otra persona, siempre que se cumplan las condiciones previstas.

Entre las excepciones figuran:

La identificación de quien conducía

La acreditación de que el vehículo fue vendido

La demostración de que su uso había sido cedido

La escala de scoring seguiría sin cambios

La reforma no propone modificar el puntaje que se descuenta por cada falta. La escala vigente contempla penalidades de entre 2 y 20 puntos, según la gravedad de la infracción:

2 puntos: desobedecer las indicaciones de la autoridad de tránsito.

desobedecer las indicaciones de la autoridad de tránsito. 4 puntos: conducir con una licencia vencida o inadecuada; no usar cinturón de seguridad; incumplir las reglas sobre sillitas infantiles; efectuar giros prohibidos; circular marcha atrás u obstruir el tránsito.

conducir con una licencia vencida o inadecuada; no usar cinturón de seguridad; incumplir las reglas sobre sillitas infantiles; efectuar giros prohibidos; circular marcha atrás u obstruir el tránsito. 5 puntos: utilizar el celular al volante; circular a contramano; cruzar bocacalles en infracción; pasar un semáforo en rojo o superar entre un 10% y un 30% el límite de velocidad.

utilizar el celular al volante; circular a contramano; cruzar bocacalles en infracción; pasar un semáforo en rojo o superar entre un 10% y un 30% el límite de velocidad. 10 puntos: manejar bajo los efectos del alcohol o las drogas; negarse a determinados controles; conducir de forma peligrosa o superar en más de un 30% la velocidad máxima.

manejar bajo los efectos del alcohol o las drogas; negarse a determinados controles; conducir de forma peligrosa o superar en más de un 30% la velocidad máxima. 20 puntos: participar, competir u organizar carreras o exhibiciones de destreza en la vía pública.

Para las faltas más graves, que conllevan descuentos de 10 o 20 puntos, seguirían aplicándose las restricciones para recuperar el puntaje a través del pago voluntario o de cursos de educación vial.

Cuánto tiempo queda inhabilitado un conductor si pierde todos los puntos

Agotar el puntaje de la licencia puede derivar en una inhabilitación cuyo plazo aumenta con cada reincidencia. El esquema previsto establece:

60 días si ocurre por primera vez.

si ocurre por primera vez. 120 días en la segunda ocasión.

en la segunda ocasión. 180 días en la tercera.

en la tercera. 24 meses desde la cuarta vez.

Además, a partir de la segunda pérdida total de puntos, la licencia caducaría y sería necesario tramitar una nueva.

Dónde consultar los puntos y las infracciones

Los conductores que tengan una licencia emitida en la Ciudad de Buenos Aires pueden consultar su saldo de scoring a través del portal oficial de Buenos Aires Ciudad. También pueden comunicarse con la línea telefónica 147.

Para revisar las multas registradas, el sistema oficial de faltas permite realizar búsquedas tanto por DNI como por la patente del vehículo.