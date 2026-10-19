Los patentamientos de autos caen 11% interanual en lo que va de octubre

Las dificultades económicas y la falta de financiamiento profundizan la contracción de los patentamientos, afectando a históricos y nuevos jugadores

Las pick-ups dominan el ranking de modelos, con la Toyota Hilux a la cabeza. El Fiat Cronos, líder histórico, desciende posiciones.

El mercado automotor mantiene una fuerte tendencia bajista en octubre y en el acumulado anual. La recuperación del sector no se consolida, mostrando caídas importantes.

El mercado automotor mantiene la caída en la venta de autos 0Km en octubre. Con 11 de los 21 días hábiles transcurridos, se patentaron 17.717 autos más vehículos comerciales livianos. El nivel actual representa una baja de 11,4% frente a octubre de 2025, cuando se habían registrado 19.999 patentamientos en el mismo período de días hábiles, evidenciando que la recuperación del sector sigue sin consolidarse.

En tanto, al comparar con los patentamientos de autos en septiembre, la baja es de 4%.

En el acumulado de los primeros diez meses del año, el volumen de patentamientos de autos más comerciales livianos es de 428.000 unidades, un 13% menos que el mismo período de 2025. A este número hay que sumarle alrededor de 5% correspondiente al segmento de vehículos comerciales pesados. De esta manera, el mercado total se ubica en el orden de las 450.000 unidades.

Qué automotrices lograron más patentamientos

En el ranking de marcas, Toyota se mantiene como líder del mercado con 3.821 patentamientos en lo que va de octubre, aunque registra una caída de 10,8% respecto del mismo período del año pasado, cuando sumaba 4.282 unidades. La novedad más importante del mes es el avance de Volkswagen, que consolida el segundo puesto con 1.972 unidades y exhibe además una de las mayores subas relativas dentro del top ten al reducir la distancia con la líder.

Ford se ubica tercera con 1.880 patentamientos y es una de las pocas marcas que muestra crecimiento frente a octubre de 2025, con un incremento de 4,2%. Chevrolet conserva el cuarto puesto con 1.705 unidades, mientras que Fiat completa los cinco primeros lugares con 1.543 vehículos.

La segunda mitad del top ten también presenta cambios relevantes:

Renault aparece sexta con 909 unidades

Peugeot cae al séptimo lugar con 757 patentamientos y una retracción cercana al 48% frente al mismo período del año pasado

frente al mismo período del año pasado BYD continúa consolidando su presencia en el mercado argentino y alcanza el octavo puesto con 672 unidades

continúa consolidando su presencia en el mercado argentino y alcanza el octavo puesto con Nissan y Baic completan el ranking con 465 y 463 patentamientos, respectivamente

Comparado con octubre de 2025, el listado evidencia modificaciones importantes. Hace un año, detrás de Toyota se ubicaban Volkswagen, Chevrolet, Ford y Fiat, mientras que Renault y Peugeot compartían una participación similar. También figuraban entre los diez primeros Citroën y Jeep, marcas que este año fueron desplazadas por el crecimiento de BYD y Baic.

En el acumulado anual, Toyota también conserva el liderazgo con 64.926 patentamientos entre enero y octubre. Sin embargo, la marca japonesa acumula una baja de 24,3% respecto de las 85.804 unidades registradas en igual período de 2025. Volkswagen se mantiene segunda con 55.745 patentamientos, mientras que Fiat ocupa el tercer puesto con 52.001 unidades, relegando a Ford al cuarto lugar.

Chevrolet conserva la quinta posición con 37.343 vehículos, seguida por Renault con 30.514 y Peugeot con 29.016. Citroën permanece octava con 16.282 patentamientos, mientras que BYD se instala novena con 12.928 unidades y desplaza a Jeep al décimo lugar, con 11.118 registros. Entre los movimientos más significativos del año aparece también Chery, que ya ocupa el puesto 14 del ranking general y multiplica varias veces el volumen que exhibía un año atrás.

Qué modelos dominan el mercado automotor argentino

El ranking de modelos confirma el dominio de las pick ups y de los vehículos producidos en la región. En octubre, la Toyota Hilux lidera cómodamente con 1.549 patentamientos. La sorpresa del mes es el segundo puesto de la Volkswagen Amarok, con 830 unidades, superando por escaso margen a la Ford Ranger, que alcanza 804 registros. La pick-up alemana se encuentra en las últimas semanas de producción ya que en diciembre comienza la fabricación de la nueva generación en la planta de General Pacheco.

Detrás de las tres pick ups aparece el Toyota Yaris Cross con 749 unidades, seguida muy de cerca por la Ford Territory con 746. El Toyota Corolla Cross se ubica sexta con 528 patentamientos, mientras que el Fiat Cronos, líder histórico de los últimos años, desciende al séptimo lugar con 511 unidades. Completan el top ten mensual Toyota Yaris, Chevrolet Onix y Peugeot 208.

En el acumulado de enero a octubre, la Toyota Hilux continúa siendo el vehículo más patentado del país con 25.718 unidades. El Fiat Cronos conserva el segundo puesto con 18.363 registros, aunque cada vez más presionado por la Ford Ranger, que ya acumula 17.111 unidades y se ubica tercera, consolidando el dominio absoluto de las pick ups en las preferencias de los argentinos.

La Ford Territory ocupa el cuarto lugar anual, seguida por el Peugeot 208. La principal novedad del año es el ascenso de la Volkswagen Amarok hasta la sexta posición con 13.559 patentamientos, mientras que la Volkswagen Tera, uno de los lanzamientos de mayor impacto comercial, aparece séptima con 12.179 unidades acumuladas. Chevrolet Tracker, Chevrolet Onix y Toyota Yaris completan el ranking de los diez modelos más vendidos del mercado.