La carrera por quien ofrece la mejor moto CUB -moto urbana económica- está en su punto máximo. Honda, Yamaha, Corven, Motomel y Keeway las innovadoras

La tendencia de los patentamientos de las motos en Argentina sigue en alza. Con casi 200 mil unidades por encima de lo que el mercado acumuló de enero a septiembre en 2025, este año la suba interanual ya lleva acumulada 670 mil unidades.

El segmento que domina, y que en definitiva es el principal responsable de este crecimiento es el de las motos de baja cilindrada, donde la categoría CUB de 110 cc, representa casi el 60% de la torta, entre todas las categorías de motos existentes.

En sintonía con este fenómeno, y sabiendo leer lo que el mercado dicta, en este último lapso, la mayoría de las marcas actualizaron a sus motos chinas más vendidas en argentina CUB y muchas otras presentaron nuevos modelos.

Si estás buscando una moto 110 cc, en este informe te mostramos cuáles son las principales novedades del segmento más popular de Argentina.

Honda Biz 110: precio, ficha técnica y consumo en Argentina

La marca que lidera que por lejos las ventas de motos en Argentina es Honda y su modelo más emblemático es la Wave 110 cc, quien actualmente lidera el ranking de la moto más vendida en el país. Con el objetivo de reforzar la oferta en esta categoría, Honda sumó a hace semanas a la Biz 110 cc.

Honda volvió a vender la Biz en la Argentina, una moto que fue un éxito.

La estrategia de la marca es que la Wave siga siendo la moto más accesible ($ 3.529.700) y básica, ya que tiene motor a carburador, y concentrará su venta en la variante con freno a tambor, dejando a la opción con freno a disco (solo en la rueda delantera) a la Honda Biz.

Otro avance, con respecto al sistema de freno, es que la Biz 110 elimina el pedal de freno trasero del pie, pasando a tener ambos comandos de freno en las manetas del manillar, tal como funciona en un scooter automático.

Así mismo, la Honda Biz 110, si bien tiene la misma cilindrada que la Wave, ya cuenta con sistema alimentado por Inyección electrónica, lo que se traduce en un consuno más sostenido.

Con el tanque de 5 litros (la Wave tiene tanque de 4 litros), la Biz pasa a ofrecer más autonomía, con un promedio de 200 km en ciclo urbano. Otro diferencial, que destaca a la Biz es su tablero LCD, contra el analógico de la Wave.

Yamaha Crypton 110: qué características ofrece y cuánto cuesta

Yamaha estuvo durante mucho tiempo afuera de este segmento, y por ello decidió revivir a su clásica Crypton 110, una fiel exponente de la categoría CUB, la cual reaparece con un motor de 115 CV, que al igual que la Honda Biz, está alimentado por inyección electrónica.

Yamaha volvió a vender una de las motos más aclamadas de su historia.

Si bien tiene un tanque de nafta chico (3,9 litros), desde la marca asegura que su autonomía con un consumo promedio de 50km/l, rondaría los 200 km.

La Crypton se ofrece en una sola versión llamada Finn, la cual ofrece tablero LCD digital, faro led y el Sistema de Frenos Unificados (UBS), que distribuye la fuerza de frenado, entre un freno a disco delantero y el trasero que es a tambor.

Corven Energy Max 110: prestaciones y equipamiento led

El Grupo Corven tiene a su exponente CUB que lleva su mismo nombre, posicionada siempre entre las primeras filas de las más vendidas. En septiembre se ubicó en el puesto 5 de las motos más vendidas y días atrás presentó una actualización de este modelo.

El foco de la actualización estuvo puesto, en darle un aire más moderno, con un frente que sumó luces leds diurnas, nuevos gráficos y colores.

Corven también renovó su moto CUB, con más equipamiento.

La luz delantera es full led, mientras que la trasera también adoptó tecnología led. El tablero, ya no es más aguja, sino que es digital y sumó un puerto USB. A nivel ergonómico, el asiento bi plaza fue trabajado para ser más confortable.

Donde no hubo intervención fue en su motor, de modo que mantiene su propulsor 110 cc con arranque electrónico y a pedal y su caja de cuatro marchas, con embrague húmedo.

La frenada está confiada a un freno delantero a disco y freno a tambor trasero, ambos conectados con el sistema combinado CBS, que actúa sobre los frenos delantero y trasero.

Uno de sus pilares es su agresivo precio, avalado con una garantía de 12 meses o 12 mil kilómetros.

Motomel Blitz 110 Plus: equipamiento y precio de la CUB económica

La marca del Grupo La Emilia, fue otra que presentó novedades en el segmento, en este caso con la Blitz 110 Plus, una moto CUB que en septiembre se ubico cuarta en el ranking de las motos más vendidas en Argentina.

La nueva Blitz recibió mejoras de equipamiento, pero lo más sorpresivo fue la incorporación de puños calefaccionados, una solución que inédita para el segmento y un diferencial que no todas las motos de media y alta cilindrada ofrecen.

Motomel actualizó su clásica CUB Blitz.

La Blitz se suma a las motos CUB con iluminación full led y guiños también con tecnología led. El tablero pasa a ser 100% digital y suma dos cargardores USB (A+C). El asiento fue mejorado con terminaciones Soft Touch y un dato no menor: incorpora alarma con control remoto y arranque a distancia.

El motor de 110 cc y 7 CV sigue siendo a carburador, por lo que su consumo es mayor comparado con las opciones a inyección electrónica. Por ello, su autonomía ronda los 140 km con un consumo de 3,5 litros cada 100 km.

Keeway CK125S: autonomía y ventajas de la versión 125 cc

La Keeway CK125S es una de las últimas incorporaciones del Grupo La Emilia, al popular segmento de las motos CUB. A diferencia del resto de los modelos de este informe su cilindrada es mayor (125 cc), con 8,4 CV, lo que ya la pone un escalón arriba de sus rivales.

Keeway actualizó su moto para el segmento urbano.

Su motor es a carburador, con un consumo promedio de entre 35 y 40 litros cada 100 km, y su tanque de 4 litros tiene una autonomía estimada de 160 km.

En materia de seguridad y confort, incorpora freno delantero a disco con sistema CBS, llantas de aleación. A su vez, cuenta con tablero digital, iluminación led y cargador USB.