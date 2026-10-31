Con patentamientos que caen, una camioneta histórica vuelve al top 3 en ventas

Octubre volvió a dar negativo para el sector automotor, pero hubo sorpresas entre los modelos de autos más demandados, impulsados por bonificaciones

El mercado se recompone con más ofertas y espera un crecimiento a fin de año y en 2027.

La Toyota Hilux lidera en modelos, y Toyota es la marca más vendida. Las marcas asiáticas muestran un fuerte crecimiento.

Las ventas de autos cayeron un 12% en octubre, con una baja acumulada del 12.8% en el año.

Las ventas de autos volvieron a caer en octubre, con una baja de 12%, segùn la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). De esta manera, se patentaron 45.965 unidades, frente a las 52.261 unidades del mismo mes del año anterior.

Si la comparación es contra septiembre, se observa una baja del 8,4% ya que en ese pasado mes se habían registrado 50.207 unidades.

De esta forma, en los diez meses acumulados del año se patentaron 481.852 unidades, esto es un 12,8% menos que en el mismo período de 2025, en el que se habían registrado 552.758 vehículos.

En cuanto a los modelos, tres camionetas quedaron en el top tres en ventas..Estas son: Toyota Hilux, que viene liderando; Volkswagen Amarok, que nuevamente se consagró en el puesto dos; y Ford Ranger, que volviò al puesto tres.

Los 10 modelos más vendidos del mes

Entre los 10 modelos más vendidos se encuentran los siguientes:

Toyota Hilux: 2.820

Volkswagen Amarok: 2.128

Ford Ranger: 1.953

Fiat Cronos: 1.799

Ford Territory: 1.791

Toyota Yaris Cross: 1.256

Peugeot 208: 1.155

Toyota Corolla Cross; 1.062

Chevrolet ONIX: 1.054

VolkswagenTera: 1.005

Cuáles son las marcas más vendidas

Entre las marcas más vendidas, octubre cerró con Toyota como número uno,seguida por Volkswagen y Fiat.

El top ten lo completan Ford, Chevrolet, Renault, Peugeot, Citroën, BYD y Jeep.

De las 10, solo Ford y BYD crecen, el resto cierran los 10 meses del año con caída.

Otro dato para tener en cuenta, la marca china BYD sigue firme en el puesto 9, mientras que Baic trepó hasta el puesto 11.

Cómo está el mercado automotor

El presidente de ACARA, Sebastián Beato, comentó: "En octubre continuó la recomposición del mercado automotor argentino, con nuevas marcas y modelos que siguen llegando y se suman a una oferta cada vez más amplia. Este fenómeno tiene a las asiáticas como protagonista, que arrancaron el año con una participación muy baja y ya superan el 11% del mercado".

"Hoy se pueden encontrar muchas oportunidades en cuanto a precios y financiación y es lo que viene sosteniendo un buen nivel de actividad que por quinto mes consecutivo estuvo por encima de las 45.000 unidades mensuales, una estabilidad muy importante que añorábamos en la primera parte del año. Quedan dos meses, que históricamente son los más flojos, pero es probable que los transitemos con crecimiento interanual ya que las marcas acentuarán sus promociones y bonificaciones para cumplir sus objetivos anuales. Esperemos que así suceda porque eso nos permitirá empezar a proyectar un 2027 mejor que este", completó Beato.