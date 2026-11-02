La nueva camioneta Renault Niagara ya se vende desde $45.700.000

La pick up fabricada en Córdoba ya está a la venta. Se suma al segmento de las compactas, para competir con Fiat Toro y Ford Maverick. Los detalles

Desde El Calafate, Santa Cruz. La nueva camioneta compacta que se fabrica en Santa Isabel, Córdoba, ya está a la venta. El nuevo modelo se ofrece en cuatro versiones: Evolution MT; Evolution AT; Iconic; Outsider 4x4 (la única con esta tracción), con precios desde 45.700.000 pesos.

Desde El Galpón, una estancia en el sur del país, la marca lanzó el producto más importante del año, que será exportado a todo el mundo. Es parte de la "Nueva Renault", el primer vehículo de una estrategia internacional que contempla 14 modelos y que en nuestro país requirió una inversión de más de u$s400 millones que contemplan este lanzamiento y una evolución con sistema de propulsión híbrido que llegará más adelante.

Con la nueva Niagara, se apuesta a un segmento clave del país, ya que 1 de cada 5 argentinos compran una camioneta. Se ofrece con carrocería doble cabina, motor naftero, transmisión manual o automática y sistemas de tracción simple o 4x4.

"Niagara representa el confort y la tecnologia de un SUV C con la robustez de una pick up", explicó al abrir la presentación Valentina Solari, directora Comercial de la marca.

Cómo es la nueva camioneta Niagara

Diseño, motor y tecnología definen a este producto. Su carrocería mide 4,94 m de largo,1,83 m de ancho, 1,71 m de alto y una distancia entre ejes de casi 3 metros de extensión. Tiene un despeje del suelo de 233 mm, ángulo de ataque de 22° y de 23°.

La nueva Niagara ya se vende en el país.

Se destaca el gran frente con los faros integrados y elementos tridimensionales que le dan un efecto especial. Además, no lleva el rombo de la marca en su parrilla; en su lugar, la palabra Renault.

La caja cuenta con un volumen disponible de 938 litros y capacidad de carga útil de 654 kg. Además, ofrece una aptitud de remolque de 710 kilos. Las ruedas disponibles serán de 17 o 18 pulgadas, según la versión. La rueda de auxilio es de tamaño homogéneo a las "titulares".

También tiene un cobertor de caja rígido en las versiones más equipadas.

Equipamiento de la camioneta Niagara por dentro

La camioneta Niagara tiene por dentro más de 20 pulgadas de pantalla.

Por dentro cuenta con más de 20 pulgadas de pantalla, tiene volante multifunción, selector de marcha electrónica (e-shifter) y cargador inalámbrico para smartphones.

Dependiendo de la versión, Niagara incorpora un tablero tapizado con acabado negro en algunas piezas, especialmente las salidas de aire y las puertas.

El asiento del conductor está disponible con control eléctrico. Dependiendo de la versión, el tapizado es de tela con costuras y bordados, o tapicería TEP, que subraya su carácter SUV.

En tecnología, tiene el sistema OpenR Link compatible con Android Auto y Apple CarPlay, tanto con cable como inalámbrico. Además suma Google Gemini.

Un detalle para destacar es el asiento del conductor con regulación eléctrica, y el asiento trasero con una inclinación de 25 grados para mejorar el espacio para la cabeza y la comodidad en viajes largos. Inlcuye salidas de climatización exclusiva para los ocupantes traseros. Además, detrás del respaldo posterior hay un espacio de almacenamiento oculto de 36 litros, suficiente como para acomodar una mochila y que no quede a la vista.

Motor y caja de la nueva Niagara

En una primera etapa de lanzamiento, la camioneta de Renault está disponible con un motor naftero 1.3 litros turbo de 156 CV y con un torque de 270 Nm. Se podrá asociar a dos cajas de seis velocidades, una manual y otra automática de doble embrague. La tracción es simple o 4x4 (solo con caja automática).

Tiene diferentes modos de conducción: Eco, Comfort, Sport, Smart, Mud-Sand y Off-Road, que a su vez ofrece programas Eco, Comfort, Sport, Smart, MySense y Terrain.

En el equipamiento de la Renault Niagara se destaca especialmente la dotación de dispositivos de asistencia a la conducción, compuesta por 26 sistemas. Entre ellos se destacan cámara 360°, frenado autónomo de emergencia (delantero y trasero), asistente de mantenimiento de carril y control de crucero adaptativo con Stop & Go.

Competidores de Niagara

La nueva camioneta enfrentará a rivales como la Fiat Toro, Ford Maverick, Ram Rampage y Chevrolet Montana. Más tarde llegarán Volkswagen Tukan, BYD Mako y la camioneta que deriva del Toyota Corolla Cross.

Esta camioneta fue desarrollada sobre la misma plataforma con la que Renault viene encarando su renovación completa de gama y que actualmente involucra a modelos como Kardian y Boreal. Tiene un 35% de contenido nacional y más del 50% a nivel Mercosur.

Su lanzamiento es clave para la marca, que buscará meterse entre las más vendidas: El precio de lanzamiento es desde $45.700.000 para la versión más accesible. La gama se completa de la siguiente forma: