La camioneta trasladará al papa León XIV en su visita al país. La conversión implicó un trabajo de ingeniería extra para soportar un peso inusual

La visita del Papa León XIV revolucionó a muchos argentinos aunque ya se habían dado las primeras pistas sobre el Papamóvil. Se espera que millones de personas se movilicen para poder ver un hecho histórico que no se repite desde la década de los ´80, con la llegada de Juan Pablo Segundo.

Tras el paso de Francisco como máximo representante de la Iglesia, de origen argentino, pero que finalmente no pisó su tierra durante el papado, hay gran expectativa por la llegada del sucesor, y hay un mega despliegue en la cuenta regresiva para el 9 de noviembre, que será su arribó.

Toyota Argentina se convirtió en la movilidad oficial para su traslado. Sin embargo, la automotriz que tiene su planta en Zárate, provincia de Buenos Aires, no solo será responsable del Papamóvil, sino que toda la logística que se llevará adelante en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la ciudad de Luján estará a cargo de la firma japonesa.

Para eso, Toyota dispondrá de 20 unidades que acompañarán el emblemático vehículo que fue diseñado especialmente para que León XIV pueda recorrer las calles argentinas protegido, con la máxima seguridad y, al mismo tiempo cerca de la gente.

Cómo fue el trabajo de construcción del Papamóvil

Toyota adaptó y donó dos Hilux para la visita de León XIV Argentina. Uno para actividades en Buenos Aires y otro para las de Córdoba.

El trabajo de realización del Papamóvil llevó varios días y fue logrado junto a un grupo de ingenieros y una empresa que trabaja con la automotriz con más de 70 años de experiencia.

El desafío máximo fue adaptar el comportamiento dinámico del vehículo para soportar una distribución de carga inusual: cinco personas sobre el eje trasero y dos sobre el delantero. Para lograrlo, se modificaron elásticos y amortiguadores, que garantizan la rigidez necesaria.

La adaptación de las Hilux se realizó junto a Vallé Equipamientos, una compañía con 70 años de trayectoria especializada en carrozado y equipamiento vehicular, certificada por Toyota Motor Corporation en Japón.

Claro que esa estructura lleva además elementos de seguridad que implican un gran peso extra para la pick up que, de origen, puede cargar una tonelada.

Cómo surgió el proyecto de Toyota para la visita papal

En cuanto tomó conocimiento de la probable visita del Papa a la Argentina, Toyota se puso a disposición para colaborar con la movilidad. Se presentó la propuesta de donar y convertir dos Hilux en Papamóvil, siguiendo las directivas técnicas del Vaticano.

El concesionario Kansai desempeñó un papel clave en el vínculo con la Santa Sede y la Conferencia Episcopal Argentina.

Toyota será responsable de la movilidad del Papa durante su visita.

La Hilux cabina simple que se adaptó tiene un motor 2.4 de 150 CV y 400 Nm de serie, con caja manual de 6 marchas. Es base, pensada para el trabajo, pero justamente su gran espacio en la caja de carga determinó que fuera el modelo ideal para este fin

Que Hilux haya sido elegida para acompañar al Papa tiene un sentido especial por los siguientes datos:

Vehículo más fabricado de la historia de la industria automotriz argentina.

Vehículo más vendido de América Latina (incluyendo todos los segmentos), número 1 en 11 países: Argentina, Chile, Paraguay, Perú, Panamá, Costa Rica, El

Pick-up líder en Argentina desde hace 20 años.

Hilux se produce en Zárate desde 1997. En 2026 superará el récord histórico de

producción con 184.000 unidades: una cada 89 segundos.

Por cuarto año consecutivo, la planta produce en tres turnos con capacidad plena. El 80% de la producción se exporta a 22 países de Latam.

Toyota es el mayor empleador de la industria con casi 8.000 empleados y alrededor de 30.000 personas en la cadena de valor: + 65 autopartistas locales | +1.000 proveedores directos e indirectos | 45 concesionarios con 100 sucursales en todo el país.

Toyota representa el 52% de las exportaciones totales de la industria automotriz y cerca del 5% de las exportaciones totales argentinas.

En octubre, Toyota obtuvo la aprobación de RIGI para un nuevo proyecto industrial en Zárate, que contempla una inversión estimada de USD 1.300 millones: la más grande de la historia de la industria automotriz argentina.

Cómo fueron los Papamóvil de Juan Pablo II

El Papa Juan Pablo II estuvo en el país dos veces.

En su primer recorrido, en 1982, usó un Ford F-350 1981. Era una grúa de auxilio del Automóvil Club Argentino (ACA) que se adaptó por operarios del ACA.

Se retiró el mecanismo de grúa y se instaló una cabina cerrada con cristales antibalas, de acuerdo con las exigencias del Vaticano.

La transformación se realizó en tiempo récord porque Juan Pablo II confirmó su visita a la Argentina en junio de 1982, en plena Guerra de Malvinas.

En su segunda visita, en 1987, la automotriz SEVEL que fabricaba modelos de Fiat y Peugeot en el país recibió el encargo de desarrollar un nuevo papamóvil.

Se tomó base mecánica del Chevrolet C-30, un camión liviano con ruedas duales en el eje trasero, carrocería del Chevrolet C-10, adaptada para el traslado del Papa y desarrollo de SEVEL en Córdoba.

La cabina tenía protección blindada, espacio para el Papa y dos cardenales.

El vehículo fue utilizado durante la visita de Juan Pablo II a Buenos Aires, Salta y Paraná. Debido a su peso, para los traslados entre ciudades se recurrió a un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea.

También se usó una Renault Trafic especialmente acondicionada en la planta de Santa Isabel, Córdoba. Fue un desarrollo realizado por ingenieros y operarios de Renault Argentina, a pedido del Arzobispado de Córdoba.