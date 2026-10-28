Toyota dio pistas de cómo será el papamóvil que usará León XIV en Argentina

El papamóvil está construido sobre un modelo de la Toyota Hilux. Se realizaron dos modelos, uno para Buenos Aires y otro para Córdoba

Toyota Argentina le presentó formalmente a la Iglesia uno de los dos vehículos que trasladarán al papa León XIV durante su visita apostólica al país, prevista del 8 al 11 de noviembre. Aunque la automotriz difundió imágenes del acto de entrega, evitó mostrar el diseño definitivo del papamóvil, que fue desarrollado sobre la base de la nueva Hilux que se fabricará en Zárate y llegará al mercado a mediados de diciembre.

La presentación se realizó en el concesionario Kansai, con la presencia del nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach, en representación de la Santa Sede. El presidente de Toyota Argentina, Gustavo Salinas, le entregó las llaves de la unidad, en un encuentro del que también participó Mariano Fernandez, presidente de Kansai.

El segundo vehículo ya se encuentra en Córdoba, donde permanecerá bajo custodia de la Gendarmería Nacional hasta el momento de su utilización.

Las pistas que dio Toyota sobre cómo será el papamóvil

Render de cómo se vería el papamóvil sobre un modelo de Toyota Hilux

Sin embargo, al difundir las fotos de la presentación, desde Toyota no mostraron cómo serán los papamóviles. Son encuadres cerrados, con los protagonistas frente a la camioneta transformada, pero sin más detalles. Esta decisión puede tener una explicación, que tampoco fue confirmada: una de las hipótesis es que el papamóvil se realizó sobre la base del nuevo modelo de Hilux, que comenzará a producirse en el país en diciembre.

Sí se dejan ver algunos detalles, como el clásico color blanco, que es una camioneta de cabina simple y que tiene el logo del Vaticano de color dorado sobre uno de los parantes sobre la caja, donde también se monta la estructura que protege al Sumo Pontífice.

A partir de esas pistas, iProfesional diagramó un posible boceto de cómo puede ser el papamóvil sobre el vehículo de Toyota: tomando como pundo de partida los nuevos modelos de Hilux.

De todas formas, evidentemente, los dos modelos se conocerán oficialmente cuando León XIV comience su visita oficial en el país.

Según informó Toyota Argentina, los dos papamóviles fueron adaptados de acuerdo con los requerimientos establecidos por el Vaticano. La adaptación estuvo a cargo de Vallé Equipamientos, empresa con 70 años de trayectoria especializada en carrozado y equipamiento vehicular, con sedes en Córdoba y Buenos Aires y certificada por Toyota Motor Corporation en Japón.

Por su parte, Furlong, uno de los socios estratégicos de la automotriz en su cadena logística, se encargó del traslado de las unidades bajo estrictos estándares de seguridad y confidencialidad. El concesionario Kansai tuvo a su cargo el vínculo con la Santa Sede y la Conferencia Episcopal Argentina, además de brindar soporte logístico durante las actividades previstas en Buenos Aires.

Otras de las imágenes que difundió Toyota sobre la presentación del papamóvil

Desde Toyota destacaron la elección de la Hilux para acompañar al pontífice durante su visita. La automotriz recordó que produce este modelo en Zárate desde 1997 y sostuvo que se trata del vehículo más fabricado en la historia de la industria automotriz argentina.

Dónde se hospedará el papa León XIV en su visita a Argentina

Por otra parte, en el marco de los preparativos para la histórica visita apostólica del Papa León XIV a la Argentina, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en coordinación con el Gobierno Nacional, desplegará un estricto operativo de seguridad en el barrio porteño de Recoleta. El Sumo Pontífice fijará su residencia temporal en la Nunciatura Apostólica, ubicada en la Avenida Alvear al 1600, lo que obligará a establecer un perímetro de máxima seguridad con restricción vehicular total y controles policiales desde las 12 del sábado 7 de noviembre hasta la tarde del miércoles 11.

La zona alcanzada por las restricciones comprende el cuadrante delimitado por las avenidas Del Libertador, Callao, Quintana, Juncal y Cerrito. Durante los cuatro días que dure la medida, el acceso al anillo de seguridad estará reservado de forma exclusiva para frentistas, comerciantes, trabajadores y huéspedes con reserva, quienes deberán ingresar únicamente por dos puntos habilitados: la esquina de Avenida Callao y Quintana, o bien la intersección de Libertad y Quintana.

Para traspasar los controles policiales del perímetro, los vecinos deberán exhibir su DNI con domicilio actualizado dentro de la zona restringida. Aquellos frentistas, Comerciantes o empleados que no posean el domicilio fijado en su documento deberán tramitar una placa identificatoria del Gobierno de la Ciudad presentando documentación respaldatoria (factura de servicios, expensas, habilitación comercial, constancia de inscripción en ARCA o recibo de sueldo).

Las acreditaciones físicas podrán retirarse de forma presencial en los siguientes puntos y horarios:

Sede Comunal 2 (Vicente López 2050): Del lunes 2 al viernes 6 de noviembre, en el horario de 8:00 a 16:00.

Puesto de atención especial (Rodríguez Peña y Av. Alvear): Del lunes 2 al miércoles 4 de noviembre, de 16:00 a 20:00.

Huéspedes de hoteles: Deberán presentar obligatoriamente el comprobante o reserva de hospedaje en los accesos de Quintana.

El Papa León XIV en CABA: mover vehículos, cocheras inhabilitadas y abastecimiento comercial

El operativo afectará en forma directa la dinámica de estacionamiento y garajes particulares dentro del perímetro. Los vecinos deberán retirar todos los vehículos estacionados en las calles internas antes del mediodía del sábado 7 de noviembre. Para suplir estas plazas, la Ciudad habilitará el estacionamiento a 45° sobre la mano derecha de la Avenida Callao (entre Vicente López y Libertad) y en la Avenida del Libertador sentido a Retiro (entre Libertad y Callao).

Las autoridades remarcaron que mientras rija la zona de seguridad no se podrá entrar ni salir de las cocheras residenciales ni comerciales. Los autos que permanezcan en la vía pública pasadas las 12:00 del sábado serán acarreados por grúas de Tránsito hacia el predio de la Facultad de Derecho de la UBA, sin costo de acarreo para el propietario.

A su vez, la Ciudad recomendó al sector comercial anticipar las entregas de insumos debido a las ventanas horarias reducidas para proveedores y servicios generales:

Sábado 7: Abastecimiento permitido durante todo el día.

Domingo 8: Desde la mañana hasta la tarde.

Lunes 9 y Martes 10: Únicamente desde la mañana hasta el mediodía.

Miércoles 11: Habilitado a partir del mediodía.

De forma complementaria, el Ministerio de Espacio Público reubicará temporalmente los contenedores de residuos de la zona e implementará desvíos de colectivos en las líneas que transitan habitualmente por las avenidas Alvear, Callao y Del Libertador.