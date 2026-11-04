Renault Niagara llega para desbancar a Fiat Toro y te contamos cuál conviene

Comparamos la nueva camioneta compactar con su rival directa. Dimensiones, capacidad de carga, arrastre y motor. Además, versiones y precios

La llegada de la Renault Niagara amplía el mapa de camionetas compactas y monocasco en Argentina. Fabricada en Córdoba, se presentó en El Calafate, Santa Cruz, y la marca reveló las versiones y precios, dejando a la luz una estrategia agresiva para ganar mercado a sus competidores.

Como principal rival se mira a Fiat Toro, la camioneta que se lanzó en 2015. Si bien existen otros modelos, como Ford Maverick y Ram Rampage, para la francesa es el objetivo principal donde buscarán clientes. "El objetivo es liderar el subsegmento de pick-ups compactas de cerca de 5 metros, compitiendo directamente contra la Fiat Toro. Vemos a Niagara como un vehículo que mezcla la capacidad de una camioneta con el confort de marcha de un SUV", explicó Pablo Sibila, presidente de Renault, durante una rueda de prensa.

Con un valor inicial de $45.700.000 para la versión Evolution MT, la más accesible, se enfrenta a Fiat Toro que tiene su versión de entrada de gama (todas tienen caja AT) en $57.000.000.

Repasamos las dimensiones, capacidades, y motor frente a cada uno de los rivales que llegan para copar uno de los segmentos que más crece en argentina: 1 de cada 5 consumidores eligen una pick up.

Dimensiones: ¿cuál es la más grande?

Con un diseño exterior moderno, que muestra la imagen de la Nueva Renault, Niagara da paso a un vehículo que rompe con el pasado y abre un camino disruptivo.

En dimensiones, mide 4,492 mm de largo; 1.833 de ancho y tiene una distancia entre ejes de 2.956 mm. Con estas medidas, Niagara y Toro prácticamente empatan en longitud, aunque en todas sus dimensiones es unos milímetros más chica.

La camioneta Niagara de Renault llegó para competir con los precios más bajos.

Para diferenciar, Ford Maverick es la más larga y también la que tiene mayor distancia entre ejes, mientras que la Rampage se ubica entre ambas propuestas.

En el caso de la Niágara, tiene como ventaja en la parte de atrás, que los asientos son reclinados en 45°, más cómodos para el ocupante de las plazas traseras, y detrás tiene un espacio portaobjetos muy útil, ya que evita que quede algo a la vista, como puede ser una mochila.

Dimensiones de Niagara vs su rival principal y el resto.

Motores y potencia: diferencias importantes

La Niagara queda como la alternativa de menor potencia de este grupo, aunque su motor 1.3 turbo de 156 CV y 270 Nm apunta a ofrecer un equilibrio entre prestaciones y uso cotidiano.

En el caso de Toro ofrece un motor 1.3 turbonaftero de 175 CV y 270 Nm, con caja automática de seis velocidades y tracción 4×2 y 2.2 turbodiesel de 200 CV y 450 Nm, con caja automática de nueve velocidades y tracción integral.

La Maverick se destaca con sus 253 CV en la versión 2.0 EcoBoost, y es la única con motor híbrido de esta categoría, a la cual se sumará Niagara en un futuro.

"Para inicios de 2028, la marca prevé incorporar una variante dotada de una tecnología híbrida innovadora que no se encuentra presente actualmente en el mercado", explicó Sibila.

Ram Rampage comparte con Toro su propuesta turbodiésel de 200 CV y 450 Nm, con una entrega de torque especialmente interesante para el trabajo y el transporte de carga.

Capacidad de carga: ¿cuál puede llevar más kilos?

Este es uno de los puntos más importantes para quienes buscan una camioneta que también pueda cumplir tareas de trabajo.

En el caso de la Niagara, su capacidad varía según la tracción 4x2 o 4x4, y va desde los 554 a los 654 kilos. En este es similar a la Toro naftera y a Maverick.

La Toro diésel se diferencia porque puede llegar a los 1000 kg de capacidad de carga.

Capacidad de carga.

La RAM Rampage diésel es la que más capacidad de carga ofrece, con 1.015 kilos.

Esto marca una diferencia importante: aunque pertenecen a un segmento similar por tamaño y construcción, no todas están pensadas para transportar el mismo peso.

Un dato para destacar: la Niagara trae una tapa de cada en las versiones más equipadas muy útil, ya que permite cerrar la caja y quedarse más tranquila.

Capacidad de arrastre: ¿cuánto pueden remolcar?

La Niagara declara hasta 710 kilos, muy buena capacidad frente a su rival directo, la Toro, que llega a los 400 kilos.

Remolque de las camionetas.

Acá también hay diferencias que vale la pena destacar. La Ford Maverick sobresale en este apartado, con 907 kilos de capacidad máxima de remolque para la versión XLT.

En cuanto a RAM, también es de 400 kilos.

Cada vez más seguras

Uno de los valores de la nueva Niagara es que tiene 26 asistentes a la conducción, de los cuales 20 están de serie. Esto tiene muchas ventajas en relación a Toro, que es sur rival

Precios en Argentina: ¿cuánto cuesta cada una?

Tomando como referencia los valores publicados para noviembre de 2026, la diferencia de precios es considerable en Niagara y su rival directo, la Fiat Toro, y más aún teniendo en cuenta a las otras dos jugadoras de la categoría.

Los valores son: