Renault analiza importar la nueva generación del Twingo 100% eléctrico a la Argentina con el beneficio del cupo arancelario del Gobierno.

Renault renovó su producción nacional con la pickup Niagara, enfocada en la exportación regional y con una versión híbrida para 2028.

En el marco del lanzamiento de la nueva camioneta Niagara, que se llevó adelante en El Calafate, Santa Cruz, Renault Argentina hizo un repaso de los planes que tienen en agenda para los próximos años.

Este evento fue el más importante de la marca en 2026, ya que la pick up de producción nacional es parte de la nueva Renault, un plan que contempla la renovación total de productos. Por ejemplo, fue el fin de comercialización de Logan, Sandero y Stepway, que se producían en Santa Isabel, Córdoba; para dar paso a vehículos de nueva era como Kardian, Boreal, y ahora la camioneta compacta que se fabrica en la misma planta.

Sin embargo, durante esta presentación para la prensa local y brasilera, desde la francesa dieron más detalles de la estrategia para el mercado argentino. Y una de las novedades fue el anticipo del Twingo 100% eléctrico como posible lanzamiento en el país. Tal como confirmaron desde la marca, el pequeño sería el modelo elegido para importar con el beneficio arancelario de la modificación del cupo importador para autos eléctricos que otorga el gobierno, mediante el cual queda exento del pago del arancel del 35% por ser extrazona y electrificado.

Además, más allá de lo innovador de este producto, que fue lanzado en Europa a fines de 2025, la elección tiene que ver conel peso histórico, ya que se comercializaron unas 100.000 unidades a lo largo de su historia, convirtiéndolo en un vehículo profundamente icónico y valorado por el público local.

¿Cuándo llega el Twingo eléctrico a la Argentina y qué precio tendrá?

Si bien el evento en el sur se concentró en la prueba de manejo de Niagara, Twingo tuvo su bloque aparte. La marca fue una de las pioneras en autos eléctricos en la Argentina con la gama E-Tech, ahora más alejada del segmento.

Por otro lado, en el último año se dio un crecimiento de la movilidad eléctrica: el mercado experimentó un salto significativo en el país, pasando de comercializar unas 300 unidades anuales a 500 unidades mensuales.

El Twingo volvió en Europa como un proyecto de bajo costo de mantenimiento.

Eso revive el plan de Renault de traer un modelo como la nueva generación del Twingo 100% eléctrico, una decisión que responde a un análisis de mercado y al valor histórico de este modelo en el país.

Desde la automotriz se justifica en varios hitos:

Es un modelo icónico: En Argentina se vendieron 100.000 unidades de Twingo a lo largo de su historia, lo que le otorga una alta identificación y simpatía entre el público local

lo que le otorga una alta identificación y simpatía entre el público local Aceptación de precio: La marca identificó que en el segmento de autos 100% eléctricos existe demanda y aceptación en Argentina para vehículos posicionados por debajo de los u$s30.000 . Así detalló durante la rueda de prensa explicó Pablo Sibilla, presidente de Renault Argentina. Ese sería el valor del nuevo 0km.

. Así detalló durante la rueda de prensa explicó Pablo Sibilla, presidente de Renault Argentina. Ese sería el valor del nuevo 0km. Ventajas arancelarias: Al ser un vehículo 100% eléctrico, el Twingo ingresaría aprovechando el esquema de beneficios y cupos arancelarios destinados a tecnologías limpia.

Foco y eficiencia en posventa: En lugar de importar pequeños volúmenes de múltiples modelos europeos, la estrategia de Renault se concentra en un único modelo de alto impacto para mantener una estructura de posventa eficiente.

para mantener una estructura de posventa eficiente. En pruebas realizadas en Europa por la conducción de la empresa, el modelo demostró un comportamiento urbano imbatible, proyectando una autonomía cercana a los 350 kilómetros.

Cómo es el nuevo Twingo

El diseño recupera códigos del Twingo de 1993: trompa corta, faros redondos y un tamaño compacto. En Europa, es el más accesible, por debajo del Renault 5 y del Renault 4.

Con el Twingo a bajo precio en Europa, la ofensiva eléctrica francesa que arrancó con el Renault 5 y siguió con el Renault 4 cierra el círculo por abajo. El Twingo es la puerta de entrada, el auto que compite contra los usados de combustión y contra los urbanos chinos.

Se ofrece en cuatro colores: Rojo Absoluto, Verde Absoluto, Amarillo Mango y Negro Brillante, que recuperan la fantasía de los nombres de juguete: Domino, Diabolo, Mikado o Reverso. Todo en él busca ser alegre, accesible y reconocible.

El Twingo se ofrece en colores brillantes.

Bajo la carrocería se esconde la nueva plataforma AmpR Small, la misma del Renault 5, y que combina tracción delantera, un peso contenido de unos 1.200 kg y un radio de giro de solo 9,87 m, perfecto para las calles angostas o los estacionamos chicos.

Renault suma una batería LFP (litio-ferrofosfato), más barata y duradera. Además, asegura que consume menos de 10 kWh/100 km.

De serie lleva un cargador de 6,6 kW que recarga del 10 al 100 % en unas 4 horas 15 min, aunque con el pack Advanced Charge puede cargar a 11 kW CA o 50 kW CC, recuperando el 80 % en apenas 30 minutos.

Lanzamiento de la Pick-Up Niagara y Producción Nacional

Además de traer a la mesa al Twingo, el encuentro en el sur argentino tuvo como eje de la charla el lanzamiento de Niagara y el plan industria, la camioneta que se produce en Córdoba.

En relación a este producto, Sibilla y todo el equipo demostraron el entusiasmo por producir dijo que se producirán unas 40.000 unidades para el próximo año. "El plan contempla que dos tercios de esta producción se destinen a la exportación, mientras que el resto abastecerá al mercado local, con el objetivo principal de liderar este segmento específico".

Renault Niagara, la camioneta ya está a la venta en el mercado.

El tercio restante, estimado entre 7.000 y 8.000 unidades al año, abastecerá el mercado argentino.

Además, la compañía planea introducir una innovadora versión híbrida para principios de 2028, tal como confirmó Valentina Solari, directora de Ventas. Los mercados de exportación serán Brasil, Uruguay, Paraguay, Ecuador y Colombia.

Para garantizar un esquema sólido y evitar suspensiones o contrataciones inestables de personal, la fábrica operará inicialmente en un único turno de trabajo, el cual sumado a la línea de producción de Kangoo rondará un total global de 50.000 vehículos al año

Con quién compite Niagara

Desarrollada sobre una plataforma de vehículos medianos similar a la de Boreal, la Niagara busca ofrecer la versatilidad de carga de una camioneta combinada con el nivel de confort, andar y equipamiento tecnológico propio de un SUV del segmento C.

Con este diseño, el objetivo de la marca es liderar el subsegmento de pick-ups compactas de cerca de 5 metros (compitiendo directamente contra la Fiat Toro). "La marca mezcla la capacidad de una camioneta con el confort de marcha de un SUV", explicó Solari.

La gama, que se compone de cuatro versiones, se estima que en una primera etapa tendrá una demanda que se distribuirá en un 50% para las versiones Evolution (manual y automática), 25% para la versión Iconic y 25% para la opción 4x4 Outsider. La Niagara se comercializa con una garantía de 5 años o 100.000 km.

Cuándo se lanza la camioneta Renault Niagara híbrida en Argentina?

Las primeras unidades con tracción 4x4 estarán disponibles para entrega a clientes a partir de enero de 2027, con vehículos exhibidos para pruebas de manejo previas durante el evento de verano Renault Summer Experience

Para inicios de 2028, la marca prevé incorporar una variante dotada de una tecnología híbrida innovadora que no se encuentra presente actualmente en el mercado

La llegada de esta motorización permitirá expandir la base de clientes y escalar la capacidad de producción en el largo plazo hacia una meta de 60.000 vehículos al año