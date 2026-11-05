Clausuran concesionarias de autos por prácticas abusivas: los argumentos

Tres locales de venta de vehículos multimarcas fueron clausurados en la provincia de Córdoba, donde Defensa del Consumidor castigó conductas abusivas

La Dirección de Defensa del Consumidor de la Provincia de Córdoba dispuso la clausura preventiva de tres concesionarias multimarcas tras detectar graves irregularidades en sus operaciones comerciales y el uso de contratos abusivos. Las sanciones recayeron sobre las firmas Cyscar (City Car Automotores) y Alvear Automotores, ambas con asiento en la capital provincial, y sobre la empresa Ángela Automotores SRL, radicada en la ciudad de Río Cuarto.

Las actuaciones del organismo estatal se iniciaron tras una serie de inspecciones de rutina donde se constató que los comercios atraían clientes bajo la promesa de una "supuesta fácil financiación" para la adquisición de vehículos. Sin embargo, la fiscalización reveló un esquema de contratación opaco y sin respaldos legales aprobados, por lo que se ordenó el cese inmediato de la comercialización y el fajado de las instalaciones para resguardar a los consumidores.

Los argumentos de la clausura: faltas de datos, señas elevadas y falsos planes

Según precisó Defensa del Consumidor, los establecimientos utilizaban contratos similares a los planes de capitalización y ahorro que no contaban con la aprobación de los organismos nacionales competentes ni ofrecían las garantías mínimas requeridas.

Entre las principales anomalías detectadas en la documentación se remarcan:

Falta de información esencial: Los contratos exigían la obligación de abonar cuotas mensuales sin detallar el vehículo específico a comercializar, su precio efectivo, el desglose de la forma de pago ni la fecha cierta de entrega de la unidad.

Los contratos exigían la obligación de abonar cuotas mensuales sin detallar el vehículo específico a comercializar, su precio efectivo, el desglose de la forma de pago ni la fecha cierta de entrega de la unidad. Cláusulas leoninas de retención: Se establecía la imposibilidad de recuperar las cuotas abonadas ante cualquier eventualidad o rescisión del contrato.

Se establecía la imposibilidad de recuperar las cuotas abonadas ante cualquier eventualidad o rescisión del contrato. Señas desproporcionadas: En varios casos se exigían anticipos o señas que representaban entre el 35% y el 50% del valor total del automóvil, sin especificar con claridad las condiciones finales de la transacción ni el destino de los fondos.

Las recomendaciones clave para evitar estafas en la compra de vehículos

Ante la proliferación de estas modalidades irregulares, el organismo provincial emitió una serie de advertencias fundamentales para que los compradores verifiquen antes de firmar documentación o entregar dinero en efectivo: