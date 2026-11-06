Entre los 10 0km de menor precio del mercado hay autos chicos, SUV y eléctricos. Los precios llegan a $34 millones promedio. El listado completo

Los 0km parten de 28 millones, cifra inalcanzable para un salario promedio de 900 mil pesos.

La oferta de autos importados crece, pero los patentamientos caen un 13% respecto al año pasado.

El último bimestre del año llegó con promociones, financiamientos y agresivas acciones de las automotrices para terminar de vender los stocks que quedan de un año que fue más bajo de lo esperado, con caída en las ventas y un cambio de la composición del mercado.

Con la llegada de nuevos modelos, impulsados muchos de ellos por los beneficios del cupo para autos híbridos y eléctricos, crecieron las ventas de 0km importados y cayeron los nacionales, aunque este cambio de tendencia no sirvió para dar vuelta los patentamientos, que están un 13% por debajo en la comparación con 2025.

Este plan de gobierno para el ingreso de nuevos modelos también tuvo como objetivo que los precios bajen, y si bien la inflación fue menor que años atrás, el auto sigue estando lejos del bolsillo de la gente. Hoy, acceder a un modelos nuevo, sale desde 28 millones de pesos.

Como contrapartida, un salario promedio e ingreso general según los últimos registros del INDEC y mediciones oficiales de la Encuesta Anual de Hogares, se sitúa en torno a $1.104.227, con una mediana salarial de $900.000. Y el pretendido es de 1.800.000 pesos.

Los 10 autos más accesibles de noviembre

De acuerdo con los precios oficiales de los 0km en noviembre de este año, los autos más baratos son los siguientes:

JMEV Easy 3: $28.013.000: Es un auto 100% eléctrico, comercializado por el grupo Antelo.

El auto eléctrico JMEV Easy 3 es el más barato del mercado en noviembre.

Hyundai HB20: desde $28.500.000: El modelo de entrada de gama de la coreana se vende en versión hatch y sedán, con diferentes niveles de equipamiento.

Renault Kwid: $28.580.000: Es el modelo de entrada de gama de la marca del rombo. Se ofrece en dos versiones, pero al mismo precio.

Volkswagen Polo: desde $30.373.650. Con el lanzamiento del Robust, la marca sumó una opción barata de este hatch y pudo bajar los precios de un modelo muy vendido pero con precios elevados.

Fiat Mobi: $30.440.000. El hatch importado de Brasil se vende en una sola versión Trekking, y se mantiene dentro de los precios accesibles del mercado.

Jac S2: desde $32.708.500. Es un SUV del segmento chico importado por la marca china. Es el más barato en su categoría.

El Jac S2 es el único SUV que se ubica en el top ten de los 0km más baratos del mes.

Chevrolet Onix: desde $32.782.900. La marca logró que su hatch de entrada de gama se mantenga entre los más accesibles. Además se están recuperando las ventas.

Citroën C3: desde $34.180.000. El hatch con estética SUV volvió a ubicarse entre los modelos accesibles del mercado. Se importa de Brasil y la marca lo comercializa en noviembre con fuerte acciones de financiamiento.

MG 3: desde $34.263.000. Es el hatch de la marca china, en este caso, con motor naftero. También ofrece uno híbrido.

Suzuki Swift Hybrid: $34.361.600. Es el hatch de la marca japonesa que regresó al país renovado. Tiene motor híbrido y se mete entre los más baratos.

Además de los 10 modelos más accesibles, en el mercado hay muchas promociones y rebajas de precios en las diferentes marcas, impulsados por acciones que buscan promover las ventas en un mercado que cae.