Los sectores donde el salario medio ya supera los 2 millones de pesos

No solo en los sectores más activos como minería y energía el promedio de salarios pretendidos supera este umbral. Las áreas y posiciones mejor pagadas

El Bumeran Index de julio de 2026 determinó que el salario pretendido promedio en la Argentina alcanzó los $1.925.787 mensuales, superando en el mes al incremento de la inflación oficial medida por el INDEC. El comportamiento del mercado laboral no fue uniforme, impulsado por una fuerte revalorización de pretensiones en los puestos de menor seniority. Pero en varios sectores y posiciones el salarios medio pedido para aceptar un nuevo trabajo, ya supera los 2 millones de pesos mensuales.

Las áreas y puestos que sobrepasaron los 2 millones de pesos

Aunque el promedio general se ubicó cerca de los dos millones de pesos, diversas categorías clave del mercado laboral cruzaron holgadamente ese piso salarial según el nivel de responsabilidad y la especialización técnica demandada (senior / semi senior), de acuerdo al Bumeran Index de julio:

Puestos de Jefatura y Supervisión : la categoría registró un salario pretendido promedio de $2.711.995 por mes en julio.

: la categoría registró un salario pretendido promedio de $2.711.995 por mes en julio. Puestos de Gerencia y Dirección General: encabezaron las solicitudes generales con una pretensión de $3.100.000 mensuales.

encabezaron las solicitudes generales con una pretensión de $3.100.000 mensuales. Puestos de Ingeniería y Petróleo: la especialidad de Ingeniería en Petróleo y Petroquímica lideró los pedidos en el segmento Semi Senior y Senior con $3.500.000, seguida por Ingeniería de Oficina Técnica y Proyecto con $3.450.000.

Con respecto a las áreas con mayores sueldos pretendidos, el análisis arrojó las siguientes:

Área de Producción, Abastecimiento y Logística : alcanzó un promedio de $2.157.014 en los segmentos Semi Senior y Senior.

: alcanzó un promedio de $2.157.014 en los segmentos Semi Senior y Senior. Área de Tecnología y Sistemas : promedió $2.145.833 en perfiles Semi Senior y Senior, destacándose puestos específicos como Infraestructura con $2.550.000 y Tecnologías de la Información con $2.525.000.

: promedió $2.145.833 en perfiles Semi Senior y Senior, destacándose puestos específicos como Infraestructura con $2.550.000 y Tecnologías de la Información con $2.525.000. Área de Administración y Finanzas: registró una pretensión de $2.040.763 en niveles Semi Senior y Senior, sobresaliendo el rol de Planeamiento Económico-Financiero con $2.650.000.

registró una pretensión de $2.040.763 en niveles Semi Senior y Senior, sobresaliendo el rol de Planeamiento Económico-Financiero con $2.650.000. Área de Recursos Humanos: alcanzó un promedio de $2.030.000 en el tramo Semi Senior y Senior.

Bumeran Index de julio 2026

La mayoría de los salarios pretendidos promedio que ya pasaron el umbral de los 2 millones de pesos son los de posiciones senior o de jefatura / supervisión.

Sectores con salarios pretendidos medios de más de $2 millones

Lo anterior responde al Bumeran Index de julio 2026, que se dio a conocer semanas atrás y es el último dato disponible de la plataforma de Jobint. Sin embargo, Bumeran tiene también una sección especial sobre salarios en la que se ven datos por sector. En ese espacio se pueden visualizar que los siguientes son los sectores con salarios medios pretendidos superiores a $2 millones por mes en la actualidad, en base a miles de postulaciones realizadas a vacantes publicadas en esa plataforma:

Minería, Petróleo y Gas: $2.319.179

$2.319.179 Ingeniería Civil y Construcción: $2.148.649

$2.148.649 Gerencia y Dirección General: $ 2.085.761

2.085.761 Administración, Contabilidad y Finanzas : $2.062.930

: $2.062.930 Ingenierías: $2.002.258

Evolución de pretensiones salariales frente a la inflación

El salario requerido promedio registró un aumento intermensual del 2,55% en julio, ubicándose por encima del que tuvo el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que marcó un 2,1% para el mismo período. Sin embargo, en el análisis acumulado e interanual, las pretensiones mostraron un comportamiento por debajo del ritmo inflacionario general:

El incremento acumulado en el primer semestre de 2026 fue del 11,21%, por detrás del 19,3% del IPC.

La variación acumulada en 12 meses alcanzó el 14,5%, vs. 33,8% del IPC.

Es decir, las remuneraciones pretendidas para aceptar un nuevo trabajo vienen performando muy por detrás de la inflación, probablemente señalando que los candidatos priorizan la estabilidad de conseguir empleo antes que el incrementar su poder adquisitivo real.

Evolución del salario promedio pretendido por categoría. Bumeran Index Julio 2026.

El estudio incorporó la medición de la brecha entre las pretensiones salariales más altas y más bajas del mercado local. Durante julio de 2026, la dispersión salarial fue del 372,86%, confirmando una tendencia de achicamiento progresivo atribuida a la desaceleración inflacionaria. El registro histórico exhibe una contracción constante frente a años anteriores.

Al analizar la brecha interna por seniority, el segmento junior registró un 247%, siendo la distancia más alta para esta categoría desde 2023. El tramo semi senior y senior presentó una diferencia del 268%, mientras que los puestos de jefatura y supervisión marcaron un 207%, el nivel más bajo registrado desde entonces.

En cuanto a la evolución mensual por rango de experiencia, los postulantes junior lideraron las solicitudes de incremento con una suba del 4,26% en el mes, ubicando su pretensión en $1.423.721 mensuales. El segmento semi senior y senior subió un 2,57% hasta los $1.948.385, mientras que las jefaturas y supervisiones ajustaron apenas un 0,93%.

Federico Barni, CEO de Bumeran.com.ar en Jobint, explicó en un comunicado que conocer las expectativas salariales del mercado permite a las personas tener una referencia al momento de evaluar una oportunidad. Señaló que la brecha entre los salarios requeridos más bajos y los más altos registra una disminución sostenida año tras año, fenómeno que puede ser resultado de una mayor revalorización de las pretensiones en las posiciones junior y un comportamiento más moderado en las pretensiones de las jefaturas.