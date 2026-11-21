Todo lo que un conductor debe saber sobre normativa vigente para circular con remolques livianos, motos, cuatriciclos y casas rodantes sin sorpresas

El crecimiento del turismo interno, el auge de las motos, UTVs y cuatriciclos en la costa argentina, y el incremento en la utilización de casas rodantes, pusieron bajo la lupa el uso de tráilers que, durante años, fueron hechos de casera en talleres de barrio.

Sin embargo, la unificación de criterios entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Dirección Nacional de los Registros Seccionales de la Propiedad Automotor (DNRPA) transformó por completo el panorama legal. Hoy, salir a la ruta sin la documentación y los elementos de seguridad correspondientes no solo expone al conductor a multas por estar fuera de la ley, sino que además compromete la cobertura del seguro ante un eventual siniestro.

Para evitar problemas, es clave cumplir con las reglamentaciones básicas que tienen que ver con iluminación, mecánica, peso y papelería, entre otros, cuestiones que repasamos para llegar a punto en vísperas de las vacaciones 2027.

Clasificación por tráilers por peso y estructura

La normativa nacional homologa los remolques livianos basándose en su Peso Total Rodado (PTR), es decir, la suma del peso del tráiler más la carga máxima transportada:

Categoría O1 hasta 750 kg: Abarca a todos los remolques con un peso total de hasta 750 kilogramos. Incluye los carros portaequipajes, tráilers específicos para una o dos motos, portacuatriciclos y casas rodantes compactas. Al estar dentro de este rango, su exigencia técnica apunta a garantizar una correcta vinculación con el vehículo tractor sin sobrepasar inercias peligrosas.

El uso de motos crece en el país y será un boom durante el verano.

Categoría O2 entre 750 kg y 3.500 kg: Son las unidades cuyo peso total supera los 750 kg y se extiende hasta los 3.500 kg. En este segmento ingresan las casas rodantes de mayor porte, los trailers carrozados de doble eje para transporte múltiple de vehículos de competición o cargas comerciales medianas. Estos equipos exigen sistemas de frenado propios inerciales o eléctricos debido a su gran masa de arrastre.

Fecha de fabricación de los tráilers

Un punto crítico al momento de iniciar los trámites es la fecha de construcción del equipo, ya que previo a 2021 no existían ciertos requisitos.

Hasta 2021 inclusive, los vehículos armados artesanalmente o adquiridos antes de la implementación de la normativa unificada deben someterse a un proceso de regularización mediante un informe técnico confeccionado por un ingeniero mecánico matriculado o un taller de RTO habilitado específicamente por la ANSV.

Las que se fabricaron después de 2021, debe tener la Licencia de Configuración de Modelo (LCM) emitida de fábrica por un fabricante inscripto y certificado ante la autoridad competente.

Requisitos de seguridad

Independientemente de si se transporta una moto de cross, un cuatriciclo de competición o una casa rodante, el diseño físico del tráiler debe cumplir con los estándares de seguridad vial. Entre ellos se encuentran

Sistema lumínico y reflectivo:

Luces: el remolque debe replicar de manera exacta el sistema de luces del vehículo tractor. Esto incluye luces de posición, luces de giro, balizas, luces de freno y luz de marcha atrás. La conexión eléctrica se realiza mediante una ficha normalizada de 7 pines, garantizando que no existan falsos contactos.

el remolque debe replicar de manera exacta el sistema de luces del vehículo tractor. Esto incluye luces de posición, luces de giro, balizas, luces de freno y luz de marcha atrás. La conexión eléctrica se realiza mediante una ficha normalizada de 7 pines, garantizando que no existan falsos contactos. Bandas perimetrales: Es obligatorio adosar bandas perimetrales reflectivas de color blanco en ambos laterales (cubriendo al menos el 33% de la longitud total del chasis y la lanza) y bandas rojas continuas en todo el ancho del travesaño trasero.

Es obligatorio adosar bandas perimetrales reflectivas de color blanco en ambos laterales (cubriendo al menos el 33% de la longitud total del chasis y la lanza) y bandas rojas continuas en todo el ancho del travesaño trasero. Velocidad máxima: En la parte posterior se debe exhibir de forma visible un círculo retroreflectivo con la leyenda '80 km/h', recordando el límite legal de velocidad máxima al que puede circular un vehículo con remolque en autopistas y rutas argentinas.

Elementos mecánicos de retención y acople:

Sistema de enganche: El cabezal de enganche (conocido popularmente como 'tortuga') debe contar con un mecanismo de cierre firme y un pasador o traba de seguridad secundario que evite su apertura accidental ante baches pronunciados o maniobras bruscas.

El cabezal de enganche (conocido popularmente como 'tortuga') debe contar con un mecanismo de cierre firme y un pasador o traba de seguridad secundario que evite su apertura accidental ante baches pronunciados o maniobras bruscas. Acoples secundarios (Cadenas de seguridad): La ley prohíbe terminantemente depender de un único punto de sujeción. Es obligatorio contar con un sistema de acople secundario compuesto por cadenas de acero cruzadas, unidas al chasis del vehículo tractor mediante grilletes o mosquetones con rosca de seguridad. Los ganchos abiertos tipo 'S' están totalmente prohibidos por el riesgo de desprendimiento.

(Cadenas de seguridad): La ley prohíbe terminantemente depender de un único punto de sujeción. Es obligatorio contar con un sistema de acople secundario compuesto por cadenas de acero cruzadas, unidas al chasis del vehículo tractor mediante grilletes o mosquetones con rosca de seguridad. Los ganchos abiertos tipo 'S' están totalmente prohibidos por el riesgo de desprendimiento. Estructura general: El tráiler debe disponer de paragolpes estructural trasero homologado, guardabarros simétricos envolventes, una rueda de auxilio firmemente amurada y una rueda timonel o pata de apoyo retráctil para facilitar las maniobras de acople y desacople en pendiente.

Patentamiento y Certificación (CSV):

1. Informe Técnico y CSV: El primer paso consiste en obtener el Certificado de Seguridad Vehicular (CSV). Para ello, se presenta un informe técnico firmado por un profesional matriculado a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD), adjurando planos, fotografías detalladas de las soldaduras, el sistema de luces, las dimensiones y los componentes estructurales del remolque.

Gestión en el Registro Automotor: Con el CSV aprobado y emitido por la autoridad competente, se concurre al Registro Seccional de la Propiedad Automotor correspondiente al domicilio del titular. Allí se presenta la documentación para dar de alta el rodado.

Obtención de la Patente 'T': Como resultado del trámite, el Registro otorga una cédula verde (o azul, según corresponda) específica para el remolque y asigna una chapa patente metálica alternativa. Esta placa lleva el número de dominio del vehículo tractor seguido de la letra 'T' (por ejemplo, AA 123 BB T), la cual debe colocarse de forma visible en la parte posterior del tráiler.

Qué debe saber y llevar el conductor ante un control vial

Cuando Gendarmería Nacional o la Policía Vial detienen la marcha de un vehículo que arrastra un tráiler, el procedimiento de control es exhaustivo.

Se debe llevar cédula verde y registro de conducir habilitante para la categoría del vehículo tractor.

Para el tráiler, cédula verde específica del remolque emitida por el Registro Automotor.

La chapa patente reglamentaria ('T') colocada de forma limpia, iluminada y perfectamente visible. Las patentes artesanales o escritas a mano están prohibidas y son motivo de multa y retención.

Recomendaciones para el traslado

Es importante tener en cuenta que el peso combinado del tráiler y su carga (moto, cuatriciclo o equipaje) jamás debe superar la capacidad máxima de arrastre con frenos o sin frenos especificada en el manual de usuario del vehículo tractor. Superar este límite compromete la estabilidad dinámica y la capacidad de frenado.

Al transportar motos o cuatriciclos, es fundamental utilizar cintas de amarre con crique de alta resistencia en puntos estratégicos de las suspensiones y chasis, evitando que la carga oscile o se desplace ante una frenada de emergencia.

Respetar rigurosamente los límites de velocidad (máximo 80 km/h en rutas y autopistas) y extremar la distancia de frenado debido al incremento notable en la inercia del conjunto.