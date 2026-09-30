Qué tener en cuenta al elegir una moto más allá de la pasión y el precio

Factores financieros, ergonómicos, de seguridad y uso real determinarán el éxito o fracaso de adquirir un vehículo de dos ruedas. Decisiones claves

Prioriza la seguridad (ABS), ergonomía para tu cuerpo y el valor de reventa para una inversión sólida.

Antes de comprar una moto, evalúa su uso real diario. No te guíes por impulsos, prioriza lo cotidiano.

La venta de motos crece en la Argentina junto con una tendencia que marca nuevos estilos de vida, búsqueda de libertad o evasión del tráfico urbano. Sin embargo, detrás del impulso emocional de adquirir estos vehículos de dos ruedas, hay cuestiones técnicas, económicas y de seguridad que se deben evualuar.

Comprar una moto sin saber en qué situaciones se usará puede llevar a gastos imprevistos, no poder manejarla bien y, en el peor de los escenarios, tener situaciones de riesgo.

Para encarar esta adquisición, ante la gran oferta de marcas y modelos que crece en el país, se debe evaluar la moto como una herramienta de movilidad.

Con esa idea, recorremos algunos pilares fundamentales que todo comprador debe tener en cuenta a la hora de la compraventa.

Qué uso le vas a dar a la moto en el día a día

El error más común a la hora de elegir una moto se encuentra en proyectar la compra hacia situaciones de uso especiales, descuidando lo cotidiano. Es común que el comprador piense en las escapadas de fin de semana, travesías de ripio o viajes en ruta, cuando la realidad indica que el 90% de los kilómetros se hacen en trayectos urbanos, congestionados y a bajas velocidades.

La elección de la moto depende del uso: la Honda GLH es muy demandada para trabajar (Foto: Honda).

Este aspecto es clave. No es lo mismo usar la moto para trabajar que tenerla guardada para salir el fin de semana a la ruta. O usarla para ambos fines, lo cual hará que la elección sea más detallista.

Cuánto cuesta el mantenimiento mensual de una moto en Argentina

En este caso, hay que responder varios interrogantes que hacen el costo de mantenimiento de una moto.

¿Cuántos km se hacen por día?: La distancia diaria acumulada y el tipo de vía determinan la cilindrada y la arquitectura mecánica necesaria. No es lo mismo realizar un trayecto de cinco kilómetros por calles internas de baja velocidad -donde una cilindrada de 110cc a 150cc urbana es soberana por agilidad y economía- que afrontar 40 kilómetros diarios por autopistas de alta velocidad. En este último escenario, circular al límite de la capacidad de un motor pequeño genera un desgaste prematuro y problemas para reanudación la marcha (elasticidad) ante situaciones de emergencia a 100 km/h.

¿Dónde se guarda?: El espacio que tenemos para guardar la moto es muy importante, porque muchas veces, no pasa por un pasillo, o si vivimos en un lugar con escalones es complicado subirla. Otras preguntas son: ¿Duerme en una cochera fija de fácil acceso o queda estacionada en la vía pública? La exposición en la calle no solo eleva las primas de seguros contra robo, sino que hace que la unidad se desgaste más a la intemperie.

¿Cuánto sale mantener una moto?: Muchas veces se cree que mantener una moto es económico. Si bien el consumo de combustible suele ser inferior al de cualquier auto, no es el único gasto. A esto se le debe sumar repuestos, desgaste de cubiertas, la sustitución del kit de transmisión (cadena, corona y piñón), pastillas de freno, embragues y filtros. Hay que tener en cuenta un plus para todo eso.

Las scooter son cómodas para ruta y ciudad, y crece la oferta.

¿Cuánto sale un service oficial?: Para preservar la validez de la garantía de fábrica, los mantenimientos deben realizarse en talleres oficiales durante los primeros años. Los costos por hora de mano de obra y lubricantes varían de un fabricante a otro. Una moto económica de adquirir puede resultar sumamente costosa de mantener si sus intervalos de servicio son exiguos o sus insumos de altísimo valor.

Pólizas de seguro y patentes: El costo del seguro varía en función de la cilindrada, el perfil del conductor, la zona geográfica de residencia y, fundamentalmente, el índice estadístico de robos del modelo elegido. Hay modelos altamente codiciados por la delincuencia cuyas primas mensuales pueden desequilibrar cualquier presupuesto familiar.

Cómo elegir el tamaño de la moto según tu altura y peso

Una moto no es un talle único. La armonía entre el conductor y la geometría de la unidad define muchos aspectos como el confort a la hora de maniobrar la moto, el cansancio acumulado y, un aspecto clave, el control dinámico en situaciones críticas.

Altura, peso y centro de gravedad: La altura del asiento respecto al suelo y el peso en orden de marcha son fundamentales para elegir una moto. Poder apoyar ambos pies en el pavimento cómodo da mucha confianza, especialmente para conductores nuevo o en lugares donde haya que frenar mucho. Una moto, con el centro de gravedad alto, es difiícil de maniobrar en espacios reducidos, estacionamientos en pendiente o al intentar sostenerla ante una pérdida de equilibrio a velocidad cero.

Postura y habitabilidad: La postura de conducción puede influir en la salud física. Las configuraciones deportivas de manillares bajos cargan el peso corporal sobre las muñecas, los hombros y las cervicales, lo que hace que, un recorrido largo, se vuelva pesado. Por el contrario, las siluetas de tipo trail, scooter o naked permiten llevar la espalda erguida, una visión panorámica superior del tráfico y reducir el cansancio.

Sistemas de seguridad en motos: por qué son claves el ABS y el CBS

A diferencia de un auto, en la moto la carrocería es el propio cuerpo del conductor. Por este motivo, la inversión en tecnologías de seguridad activa no debe considerarse un lujo, sino una prioridad.

Algunos de los ítems que no deben faltar son sistemas de frenado ABS y CBS. Evitan el bloqueo de las ruedas ante una frenada de pánico o sobre superficies de baja adherencia (asfalto mojado, pintura vial, hojas húmedas), permitiendo mantener el control de la moto.

La iluminación y visibilidad también son necesarias para la conducción nocturna. Una firma lumínica diurna destacada mediante tecnología LED asegura que el motociclista sea percibido con antelación por el resto de los actores viales.

Cuáles son las marcas y modelos de motos con mejor valor de reventa

Como sucede con un auto, la reventa es muy importante. Comprar una moto de baja salida comercial, de una marca discontinuada o de importación marginal puede parecer una gran oportunidad, pero al momento de renovarla, la falta de demanda en el mercado de usados se traduce en una devaluación abrupta.

Los modelos con alta rotación y respaldo de marca consolidado funcionan mejor en el mercado.

Con todos estos criterios, se podrá elegir la moto adecuada para cada conductor, perfil financiero y contexto geográfico particular.

Asegurar estándares mínimos de seguridad, verificar la comodidad y contemplar la facilidad de reventa permitirán que la inversión sea más sólida.