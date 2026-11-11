La marca renovó los planes de financiamiento y en noviembre hay opciones que llegan a 24 meses con tasa 0%. Además, se pueden adquirir otros modelos

Antes del lanzamiento de la nueva camioneta Hilux, Toyota renueva sus opciones de financiación a tasa 0% para comprar la camioneta más vendida del país, además de contemplar otros modelos, como es el caso del Corolla, Corolla Cross, Yaris y Yaris Cross.

La propuesta contempla el financiamiento en 12 cuotas a tasa 0%, y en 18 y 24 cuotas, con tasas que varían.

Esta propuesta se complementa con otras alternativas de financiación para el resto de la gama, con diferentes plazos, tasas y montos, además de una línea de créditos prendarios UVA de hasta 60 meses.

El plan llega en un momento clave para las marcas, ya que el último bimestre del año caen las ventas, pero es importante alcanzar los objetivos, y los préstamos de convirtieron en una gran herramienta para seducir clientes.

Cómo son los planes para financiar los 0km de Toyota

En detalles, durante el mes de noviembre, la compañía ofrece una línea exclusiva de financiación a tasa 0% en 18 meses y hasta $30 millones para Hilux, SW4, Corolla y Corolla Cross ($51.918.000).

En el caso de Yaris y Yaris Cross también cuentan con financiación a tasa 0%, en 12 meses y hasta $15 millones.

El Yaris Cross entra en los planes de financiación de Toyota.

Los precios de estos modelos en noviembre 2026 arrancan en los siguientes valores:

Toyota Hilux: cabina doble 4x2 desde $49.621.000

cabina doble 4x2 desde $49.621.000 SW4 : desde $97.092.000

: desde $97.092.000 Corolla: desde $44.082.000

desde $44.082.000 Yaris: (desde $36.315.000

(desde $36.315.000 Yaris Cross: $48.457.000

Para aquellos que necesitan plazos más largos, pueden recurrir a los préstamos UVA, que llegan a 60 meses, y tienen otras condiciones.

Los créditos, lo que más atrae clientes

La marca es la más vendida del año, número uno en camionetas y en el mercado total, pero igual sufre una baja de los patentamientos comparado con 2025.

Estos resultados hacen que tenga que salir a ofrecer herramientas a sus clientes para que compren un 0km a largo plazo con tasas bajar, la que más rinde en el mercado.

Por otro lado, los bancos también están fortaleciendo sus herramientas y casos como el Nación bajaron las tasas para que el acceso sea más barato.