Fiat presentó el Argo X, que anticipa un nuevo estilo para los modelos de la marca

Este modelo es el punto de partida de un nuevo estilo de diseño de la automotriz, que se verá reflejado en los próximos vehículos

Anticipa futuros modelos con un logo central y luces en "X" inspiradas en píxeles, definiendo la nueva identidad visual.

Fiat reveló el Argo X, un nuevo crossover que marca el inicio de una era de diseño global de Fiat, fabricado en Brasil.

Fiat reveló imágenes del Argo X, un vehículo que marca el inicio de una nueva era para la marca. Fabricado en Brasil, este modelo deja atrás su silueta hatch para tomar un aspecto alineado con la tendencia de los cross over, con una personalidad más llamativa.

La presentación, que se realizó en el polo industrial de Stellantis en Betim, inaugura oficialmente una etapa de diseño iglobal de Fiat y anticipa los elementos que guiarán sus próximos productos.

Las imágenes destacan la propuesta estética de este modelo que combina líneas limpias y estructuradas con superficies lisas para crear una apariencia a la vez robusta, dinámica y sofisticada, explica la marca en un comunicado oficial.

El Argo se vende actualmente en Argentina en una sola versión, con su silueta hatchback.

Cómo es el nuevo Fiat Argo

El nuevo modelo inaugura una identidad visual que se refuerza con la aplicación centralizada del logotipo de Fiat, situado en el centro tanto en la parte delantera como trasera. Integrado armoniosamente en el conjunto, realza la composición del diseño y refuerza la firma visual del modelo.

El Fiat Argo inaugura una nuera de diseño de la marca.

Otro punto destacado es la iluminación, que asume un papel protagonista al incorporar una firma sin precedentes. Inspirados en el concepto de diseño de píxeles, los elementos presentes en los diágrafos diurnos y las luces traseras forman un diseño en "X", creando una identidad visual moderna, tecnológica e inmediatamente reconocible.

Más que una característica estética, la iluminación expresa los principios de la nueva era del lenguaje de marca, anticipando los códigos de diseño que estarán presentes en futuros lanzamientos de Fiat.

Las imágenes también destacan el nuevo color verde pistacho, una opción que realza las formas del vehículo y refuerza su propuesta moderna y disruptiva.