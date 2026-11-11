La automotriz de Elon Musk desembarcará oficialmente el 20 de noviembre. Ls claves del nuevo cupo de importación y por qué la Cybertruck quedar afuera

La llegada de Tesla a la Argentina ya tiene fecha. La compañía fundada por Elon Musk realizará su lanzamiento oficial en el mercado local el próximo 20 de noviembre y se prepara para comenzar a comercializar sus vehículos eléctricos en el país. La expectativa está puesta en los modelos que integrarán la oferta inicial, los precios que tendrán y las condiciones que permitirán su importación.

En principio, los protagonistas del desembarco serían los Tesla Model 3 y Model Y, dos de los vehículos más representativos de la marca. Si bien todavía no se confirmaron oficialmente las versiones ni sus valores, existen referencias de otros mercados que permiten anticipar cuánto podrían costar en la Argentina.

El anuncio llega, además, en un momento particular para la compañía. Mientras prepara su expansión comercial en el país, Tesla avanza con el cierre de la producción de la Cybertruck, su polémica pick up eléctrica, que dejaría de fabricarse a mediados de 2027. Por ese motivo, su comercialización local aparece prácticamente descartada.

Tesla desembarca en Argentina y prepara sus primeros modelos

El 20 de noviembre será una fecha clave para la industria automotriz argentina. Ese día, Tesla presentará oficialmente su operación comercial en el país, en un evento en el que se esperan precisiones sobre su estrategia, los modelos disponibles y los puntos de venta.

Entre las posibilidades que trascendieron figura la apertura de un primer salón de exposición y ventas en el shopping Unicenter, ubicado en Martínez, provincia de Buenos Aires.

La oferta inicial estaría integrada por dos modelos: el Model 3, un sedán eléctrico, y el Model Y, un SUV que se convirtió en uno de los vehículos más exitosos de la automotriz a nivel mundial.

Todavía resta conocer desde qué plantas llegarán las unidades. China aparece como una de las alternativas más probables, aunque también existe la posibilidad de importar vehículos fabricados en Estados Unidos. Esta última opción cobra relevancia después de que el Gobierno argentino anunciara la homologación automática de automóviles que cumplan con los estándares de seguridad norteamericanos.

La presentación del 20 de noviembre permitirá conocer si la empresa confirma estas previsiones y bajo qué modalidad organizará sus operaciones en el mercado argentino.

El beneficio que podría permitirle importar 2.500 Tesla sin arancel

Uno de los factores que facilitarían el desembarco de la automotriz es el nuevo esquema de asignación de unidades para el cupo de vehículos híbridos y eléctricos correspondiente a 2027.

La normativa establece un régimen de importación sin arancel para determinados vehículos electrificados. Dentro de las 25.000 unidades destinadas a empresas que importan automóviles y no fabrican en la Argentina, el Gobierno reservó un 10% para nuevas marcas que realicen inversiones en infraestructura de carga.

Esa condición podría beneficiar directamente a Tesla, que tiene previsto desarrollar una red de cargadores para sus vehículos en el país. De cumplirse los requisitos establecidos, la compañía tendría asegurado el acceso a un volumen de hasta 2.500 unidades dentro de ese segmento reservado.

El beneficio es relevante porque los vehículos provenientes de países extrazona suelen afrontar un arancel de importación del 35%. La posibilidad de ingresar unidades sin ese recargo podría darle a Tesla una ventaja competitiva frente a otras automotrices que operan en el mercado local.

De todos modos, el acceso al cupo no significa que todos los vehículos de la marca vayan a ingresar automáticamente bajo esas condiciones. La asignación dependerá del cumplimiento de los requisitos previstos en la normativa.

Cuánto podrían costar los Tesla en Argentina

La pregunta central para los potenciales compradores es cuánto habrá que pagar para tener un Tesla en la Argentina.

Una referencia es Uruguay, donde la versión de entrada del Model 3 se comercializa a valores cercanos a los u$s 33.000. Sin embargo, trasladar ese precio directamente al mercado argentino sería incorrecto, debido a las diferencias impositivas y a los costos asociados a la importación.

Para estimar los valores locales hay que considerar, entre otros factores, el precio FOB de los vehículos —es decir, su valor en el puerto de origen—, los gastos de importación, los impuestos internos y la estrategia comercial que adopte la empresa.

Como referencia, el Gobierno estableció un valor FOB máximo de u$s 35.000 para los vehículos que ingresen mediante el cupo de importación sin arancel. Si se toma ese monto como punto de partida, el precio final de venta podría acercarse a los u$s 60.000.

En cambio, si Tesla consigue importar su modelo más accesible con un valor FOB cercano a los u$s 24.000, el precio al público podría ubicarse en torno a los u$s 38.000.

Se trata de estimaciones y no de precios oficiales. La cifra definitiva dependerá de las versiones elegidas, el origen de las unidades y, especialmente, de cuánto margen comercial esté dispuesta a resignar la compañía para ganar participación en el mercado argentino.

La estrategia será determinante: Tesla podría apostar por precios más competitivos para acelerar su penetración local o mantener valores más elevados, en línea con su posicionamiento internacional.

Por qué Tesla no vendería la Cybertruck en Argentina

Mientras prepara su desembarco comercial, Tesla enfrenta un cambio de prioridades en su negocio global: la discontinuación de la Cybertruck, su pick up eléctrica de diseño futurista.

La compañía comenzó a reducir progresivamente el volumen de fabricación del modelo y prevé finalizar su producción a mediados de 2027. La decisión responde, principalmente, a la necesidad de liberar capacidad industrial para incrementar la fabricación de otros vehículos, entre ellos los Cybercab, los taxis autónomos que impulsa Elon Musk.

La pick up había generado una enorme expectativa antes de su lanzamiento. Las reservas iniciales superaban las 250.000 unidades, pero su desempeño comercial terminó bastante por debajo de esas proyecciones.

Desde su llegada a las calles en noviembre de 2023, se vendieron poco más de 71.000 ejemplares. De ese total, alrededor de 39.000 correspondieron a 2024, unos 20.000 a 2025 y cerca de 12.000 a los primeros nueve meses de 2026.

La complejidad y el costo operativo de fabricar la Cybertruck también influyeron en la decisión de Tesla de concentrar sus recursos en otros proyectos.

En ese contexto, la posibilidad de que la pick up llegue a la Argentina es prácticamente nula. La compañía todavía debe atender una cantidad importante de pedidos pendientes en los mercados donde ya opera y difícilmente destine unidades a un nuevo país durante su último período de producción.

El propio Musk reconoció que probablemente deberán devolver numerosos depósitos de clientes que reservaron el vehículo y todavía no recibieron su unidad.

Así, el desembarco argentino de Tesla estará enfocado, al menos inicialmente, en sus modelos de mayor volumen comercial. El 20 de noviembre será el momento de conocer qué vehículos llegarán, cómo funcionará la operación local y qué precios deberá pagar el público para ingresar al universo de los autos eléctricos de Elon Musk.