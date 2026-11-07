Elon Musk, fundador de la compañía, confirmó el fin de este modelo para enfocarse en el robotaxi Cybercab que será su nuevo desafío

Uno de los proyectos más criticados de Elon Musk fue la camioneta Cybertruck. Construida en acero inoxidable, de enormes dimensiones y con un diseño geométrico extravagante, este modelo llegó al mercado y no logró el éxito de sus autos eléctricos, aunque el empresario la consideró como su mejor creación.

Lo cierto es que a siete años de su nacimiento, desde Tesla confirmación el fin de su producción, que se dará de forma progresiva en 2027.

La decisión se tomó para poner foco en un nuevo proyecto, que es el robotaxi Cybercab, según anunció el mismo Elon Musk.

La Cybertruck de Tesla, la enorme camioneta de acero inoxidable que inspiró devoción y burla con su aspecto de ciencia ficción, dejará de fabricarse el próximo año.

Fin de una era de Tesla

El viernes, el director ejecutivo Elon Musk anunció el fin del modelo con una breve publicación en X, su red social, en la que simplemente indicó que la producción del vehículo "irá disminuyendo" a mediados de 2027 en su planta ubicada en las afueras de Austin, Texas. Musk explicó que esta medida busca permitir una mayor producción de su robotaxi Cybercab.

La Cybertruck llegó en una presentación espectacular en 2019, cuando un diseñador tiró una bola de metal contra el vehículo para demostrar que el vidrio no se rompía. Sin embargo, quedó estallada en el instante. Lo volvió a probar y sucedió nuevamente.

La camioneta de Tesla no llegó al éxito que la marca tenía previsto.

A pesar de las críticas, Musk dijo: "Solo quería crear un tanque de batalla futurista, algo que pareciera sacado de 'Blade Runner' o 'Alien', pero que también fuera altamente funcional", declaró a Automotive News. Lo describió como "un deportivo mejor que un Porsche 911" y "una camioneta mejor que una F-150".

Musk llegó a predecir que fabricaría 250.000 Cybertrucks al año.

El nacimiento de la camioneta de Elon Musk

La Tesla Cybertruck fue presentada por Elon Musk en noviembre de 2019 como una pick-up eléctrica de diseño futurista e industrial, inspirada en películas de ciencia ficción.

Se exhibió en Los Ángeles con una carrocería de acero inoxidable plegado en frío y un aspecto angular, con un precio inicial de 39.900 dólares y autonomía de hasta 800 kilómetros. Inmediatamente se generaron más de un millón de reservas.

Debido a la pandemia de COVID-19, problemas de cadena de suministro y la complejidad de moldear el acero inoxidable, la producción se retrasó hasta noviembre de 2023 en la Gigafactory de Texas. Además, el costo final superó ampliamente lo prometido, partiendo desde los 60.000 hasta más de 90.000 dólares en sus versiones superiores.

Con ventas totales muy por debajo de las 250.000 unidades anuales proyectadas (acumulando cerca de 70.000 unidades) y múltiples campañas de revisión por fallos técnicos (como paneles exteriores que se desprendían), el modelo enfrentó un duro rechazo comercial.

Qué es el Cybercab y los robots Optimus

El Cybercab y los robots humanoides Tesla Optimus representan el gran giro estratégico de Tesla hacia la inteligencia artificial y la robótica autónoma, dejando atrás la fabricación tradicional de vehículos.

El proyecto de Elon Musk que ocupará el espacio que deja la producción de la camioneta Cybertruck.

El Cybercab (Robotaxi), es un vehículo coupé biplaza 100% autónomo, sin volante ni pedales, equipado con puertas de apertura tipo mariposa y un gran baúl.

Los Robots Optimus son humanoides diseñados por Tesla para asistencia general, tareas domésticas y apoyo industrial.

Se confirmó que los robots Optimus desempeñarán labores de limpieza y parte del mantenimiento de las flotas de Cybercab.

Elon Musk ha proyectado la llegada de los robots Optimus a los hogares para 2027, con un precio estimado al público de entre 20.000 y 30.000 dólares y una meta de producción de un millón de unidades al año.