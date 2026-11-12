Más de 130 marcas de motos y accesorios se exhiben en una nueva expo en Argentina

Se llevará a cabo en Gualeguaychú, Entre Ríos, del 13 al 15 de noviembre. Habrá lanzamiento, test rides y promociones. Los detalles

La Expo Moto Gualeguaychú abre sus puertas al público en la 12ª edición, la cual promete convertirse en la más multitudinaria, superando las 30.000 personas.

El evento se llevará a cabo en los Galpones del Puerto de Gualeguaychú, del 13 al 15 de noviembre, con propuestas para todos los gustos, ya que habrá novedades de las grandes marcas, experiencias de manejo, encuentros con referentes del sector y oportunidades comerciales, en un momento en el que la venta de motos está en alza.

El lugar está organizado para que se se puedan recorrer los espacios de la exposición y conocer de cerca las últimas propuestas de la industria. Entre los lanzamientos destacados, fueron confirmados de las marcas Hero, Voge, QJ Motor y TVS. Pero habrá más sorpresas.

"El predio donde se reúnen a los motociclistas de todo el país es de 4500 m2. Son galpones techados, hechos salones, con una mitad destinados a las marcas de motos y la otra mitad a la exhibición de fábricas argentinas. Y por primera vez habrá una delegación china que participará del encuentro", explicó Francisco Venencio, organizador del Evento

Qué modelos se develarán en Expo Moto

Son varias las sorpresas que se preparan para la jornada de prensa, que se realizará el 13. Algunas de las que se anticiparon son de la marca Hero, que presentará la nueva Hunk 250, mientras que Voge realizará un lanzamiento con alcance nacional e internacional.

Hunk es una moto de 250 cc que se lanzará de la mano de Hero.

También se esperan novedades de QJ Motor y TVS, del grupo Corven, desplegará varios productos.

La pista de test ride será otro de los principales atractivos para quienes quieran conocer de cerca distintas propuestas que ya están en el mercado y experimentar su desempeño antes de tomar una decisión de compra. Entre los modelos anunciados se encuentran la Shotgun 650, Himalayan 450 y Bear 650, de Royal Enfield; las KTM 390 Enduro R y 390 Adventure R; y las QJ Motor SRV 600, SRK 600, 450 RX y 550 SX.

La propuesta también incluirá modelos de TVS, como Raider 125, RTR 200, Neo 110 y NTorq 125; las Hero Hunk 125, Hunk 150, Hunk 160 y Xpulse 200; las Moto Morini X-Cape 700, Alltrike 450 y Seiemmezzo 650; y las Honda XR300, CB190 y Navi. Además, habrá motos eléctricas.

Más de 130 marcas y propuestas para toda la comunidad moto

Venencio explicó que como parte del evento hay otras acciones. En primer lugar, quienes vayan en moto no deben preocuparse por dónde dejarla, ya que hay un espacio para que se puedan estacionar las motos en el centro del evento. Cerca de ese contexto habrá bandas en vivo y shows especiales en cada jornada.

Durante el evento habrá acciones de descuentos especiales en accesorios, como los cascos.

Además, la pista de test rides será de 3000 m2 y se diseñó una sala de conferencias para las jornadas de prensa y para otras charlas especiales.

La edición 2026 reunirá a marcas de motocicletas como Royal Enfield, Honda, KTM, QJ Motor, Hero, CFMoto, TVS, VOGE, Suzuki, Benelli, Morbidelli, SYM, Malaguti y Moto Morini. También participará una delegación comercial china integrada por Linyi Youyuan y Suotong.

A esta oferta se sumarán más de 110 marcas de accesorios, indumentaria, repuestos y servicios, con propuestas para distintos perfiles de motociclistas. La exposición se completará con espacios de encuentro, actividades y un patio gastronómico, en un predio de más de 25.000 m² que integra salones cubiertos y sectores al aire libre.

Red Friday: una jornada especial de promociones

El viernes 13 de noviembre, Expo Moto tendrá una jornada especial de promociones con el Red Friday, una iniciativa que ofrecerá descuentos de entre el 10% y el 50% en productos seleccionados.

La propuesta estará orientada a quienes quieran aprovechar oportunidades de compra en los distintos rubros vinculados al motociclismo, desde accesorios e indumentaria hasta equipamiento y otros productos del sector.

Expo Moto Gualeguaychú 2026

Con esta agenda, Expo Moto Gualeguaychú se prepara para tres días que combinarán novedades de la industria, experiencias sobre dos ruedas, entretenimiento y encuentro entre motociclistas. En su edición anterior, realizada en 2025, el evento convocó a 26.203 asistentes y reunió a 78 marcas, más de 4.500 motos y representantes de siete países.

"Venimos creciendo mucho, un 30% por año. Recibimos a gente de todos lados, con un ambiete muy lindo y seguro. Esperamos unas 30.000 personas para este año", comentó Venencio.