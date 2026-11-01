El segmento de las dos ruedas sigue mostrando una dinámica diferente a los autos, y mes a mes supera sus récords. Las marcas y modelos que más crecen

Créditos y financiamiento impulsan un mercado muy dinámico y al alza en ventas.

Honda lidera en marcas y modelos; Zanella sube, con notables cambios en el top cinco del mercado.

Las ventas de motos subieron 25,9% en octubre y 39,1% anual acumulado, superando el año anterior.

Las ventas de motos registraron otro mes con fuertes subas en octubre, con un incremento de 25,9 por ciento. Según datos de la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), se patentaron 79.497 unidades frente a las 63.161 del mismo mes del año anterior. Si la comparación es contra septiembre, hay una baja del 2%, ya que en se habían registrado 81.129 unidades.

De esta forma, en los 10 meses acumulados del año se patentaron 748.598 unidades, esto es un 39,1% más que en el mismo período de 2025, en el que se habían registrado 538.001 motos.

En cuanto a la participación, se observan dos cambios con respecto a septiembre en los primeros puestos: Honda siguió liderando, seguida por Motomel y tercera Gilera. La novedad es que Zanella, que en septiembre estaba en el sexto escalón, salta al cuarto lugar y hace retroceder a Keller al quinto puesto, dejando también a Corven, fuera del top five.

También se observan cambios en el modelo más patentado, con la Honda Wave como líder, pero con algunas rotaciones en el top five.

Las 10 motos más vendidas de octubre

Según ACARA, entre las 10 motos más vendidas del mercado se encuentran modelos de 110 a 150 cc. Además, todas registran datos positivos si se comparan los primeros 10 meses de 2025 con los primeros 10 meses de este año.

Honda Wave sigue siendo la moto líder en ventas en el país.

Los datos de ventas en octubre, más los acumulados del año y el porcentaje comparando enero-octubre 2025 con el mismo período 2026, son los siguientes:

Honda Wave 110S: 8.313 - 76.522 - 69,0%

Motomel B110: 6.492 - 51.137 - 29,0%

Gilera Smash: 6.453 - 65.246 - 35,3%

Keller KN110-8: 5.828 - 63.588 - 59,7%

Corven Energy 110: 3.968 - 40.975 - 34,9%

Zanella ZB 110: 3.155 - 17.202 - 10,6%

Mondial LD 110 MAX: 2.511 - 28.618 - 40,9%

Motomel S2 150: 1.817 - 16.374 - 9,8%

IKA IKA P110: 1.567 - 11.977 - 299325,0%

Honda GLH 150: 1.545 - 13.559 - 72,8%

Además de las 10 motos más vendidas en el período considerado, de 50 motos informadas por ACARA solo dos modelos registraron caídas en ventas. Son la Mondial LD 110 S, de un 5,3; y la Zanella rx 150 Z7 y la Zanella ZR 150 ZT, de un 14% promedio cada una.

En crecimiento, registraron subas por encima del 100% modelos como Keller KN 150 GY y Bajaj Rouser P150.

Cuáles son las 10 marcas de motos más vendidas en octubre

Por marcas, la dinámica también fue muy alentadora para la mayoría de las compañías registradas por ACARA.

Motomel se posicionó como la marca número dos en ventas de motos.

De acuerdo a los datos proporcionados, los resultados para octubre, el acumulado de los 10 primeros meses y el porcentaje de suba en comparación con el mismo período de 2025 es el siguiente.

Honda: 17.050 - 148.058 - 52,8%

Motomel: 10.911 - 91.565 - 24,7%

Gilera: 9.119 - 91.055 - 35,4%

Zanella: 7.005 - 64.339 - 29,1%

Keller: 6.954 - 74.504 - 61,2%

Corven: 6.824 - 66.552 - 31,1%

Mondial: 3.475 - 36.520 - 35,2%

Bajaj: 3.052 - 32.459 - 69,1%

Yamaha: 2.185 - 18.032 - 52,9%

Siam: 2.073 - 22.130 - 28,3%

El mercado se muestra muy dinámico y uno de los factores que ayuda a que se vendan cada vez más motos son los créditos y financiamientos. Marcas como Yamaha y Honda cuentan con plan de ahorro para motos, mientras que los bancos ofrecen préstamos personales o líneas específicas para este tipo de unidades, que facilitan el acceso.