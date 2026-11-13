Los consumidores se muestran más cautelosos al momento de comprar y las marcas intensifican la competencia a través de descuentos y promociones

La industria automotriz transita un año marcado por una menor actividad comercial, con una caída estimada cercana al 13% en las ventas de vehículos 0Km en comparación con 2025.

En este escenario, los consumidores se muestran más cautelosos al momento de comprar y las marcas intensifican la competencia a través de descuentos, promociones y beneficios para sostener el nivel de operaciones.

Este proceso ocurre en un contexto de menor presión inflacionaria, lo que permitió que los aumentos en los precios de lista fueran mucho más moderados que en años anteriores. De hecho, varias automotrices optaron durante gran parte del año por congelar los valores de buena parte de su gama para evitar una pérdida aún mayor de participación en el mercado.

La situación no afecta a todas las compañías por igual. Mientras el promedio del sector muestra un retroceso del 13%, algunas marcas registran descensos cercanos al 30%, una realidad que obliga a aplicar estrategias comerciales cada vez más agresivas.

A esto se suma el impacto de una mayor apertura económica y el crecimiento de las importaciones, factores que incrementaron significativamente la competencia.

Evolución de los precios de los autos 0Km de enero hasta octubre de 2026

Un relevamiento interno que circula entre concesionarios de Volkswagen refleja con claridad esta tendencia. Según esos datos, los precios de transacción de la marca, es decir, los valores efectivamente pagados por los compradores tras la negociación en los salones de venta, acumularon una reducción promedio del 5% durante el año. La diferencia entre precio de lista y precio de transacción resulta clave para comprender el comportamiento del mercado.

Mientras las listas oficiales continúan registrando ajustes en la mayoría de los casos, las operaciones concretas suelen cerrarse con bonificaciones que reducen el importe final. Estos descuentos son los que terminan definiendo el valor real de cada unidad comercializada.

El informe de Volkswagen analizó la evolución de los precios de transacción tomando como referencia enero y comparándolos con los registrados en octubre para todas las versiones de cada modelo. Uno de los ejemplos más representativos es la pick up Amarok, cuyo valor promedio pasó de $69.000.000 a principios de año a $64.500.000 en octubre, lo que representa una disminución de 6,5%. La baja resulta aún más significativa al compararla con una inflación acumulada superior al 25% durante el mismo período.

Algo similar ocurrió con el VW Nivus, importado desde Brasil. Su precio promedio de transacción descendió de $44.440.000 en enero a $41.700.000 en octubre, equivalente a una reducción cercana al 6%. El documento señala que otras versiones y modelos muestran comportamientos similares. Fuentes del sector reconocen que esta dinámica no es exclusiva de Volkswagen. En distintas redes de concesionarios se observa una disminución de los valores efectivos de venta dentro del canal convencional.

Un empresario vinculado a una concesionaria Chevrolet admitió que los precios de cierre actuales son inferiores a los que se manejaban a comienzos de año. En muchos casos, esta reducción no surge de mayores incentivos de las terminales sino de una menor rentabilidad asumida por los propios concesionarios. Al mantener las automotrices niveles similares de bonificaciones, los dealers se ven obligados a recortar márgenes para concretar operaciones, una situación que ha generado tensiones financieras y procesos de ajuste en varias empresas del sector.

Desde la red comercial de Toyota describen un panorama algo diferente. Allí sostienen que los precios de lista acumularon incrementos muy acotados, de entre 2% y 4% en la mayoría de los modelos, con excepción del utilitario Hiace. Como consecuencia, los precios finales de venta prácticamente no registraron cambios durante el año. Según representantes de la marca, algunos vehículos pueden haberse comercializado levemente por debajo de los valores de enero, aunque en términos generales la evolución fue estable.

La terminal japonesa implementó además medidas de apoyo para fortalecer la rentabilidad de sus concesionarios luego de un período de fuerte competencia de precios que afectó el capital de trabajo de numerosas agencias. Actualmente, la estrategia apunta a equilibrar márgenes más reducidos con mayores volúmenes y recuperación de participación de mercado.

El aumento de los vehículos fue menor al de la inflación

La desaceleración de los precios de los vehículos frente a la inflación no es un fenómeno reciente. La tendencia se viene observando desde hace aproximadamente tres años y muestra que los autos aumentaron por debajo de otros indicadores económicos relevantes. Tras varios meses de estabilidad, las automotrices retomaron durante julio y agosto ajustes cercanos al 2%, aunque en un contexto condicionado por la caída de la demanda y por el incremento de costos asociados al mantenimiento de los vehículos, como seguros, patentes y otros gastos vinculados.

Datos del INDEC indican que entre noviembre de 2023 y junio de 2026 los vehículos acumularon un aumento del 291%, mientras que la inflación general alcanzó el 320% en el mismo período. Asimismo, el incremento de los autos quedó por debajo de la evolución del dólar oficial y de otros rubros como servicios, educación, comunicaciones y tarifas reguladas.

En paralelo, los salarios de los trabajadores representados por SMATA crecieron 393% durante ese lapso, superando tanto a la inflación como al avance de los precios de los vehículos. Esta diferencia contribuyó a mejorar el poder adquisitivo relativo de quienes percibieron actualizaciones salariales similares.

Como resultado, en comparación con tres años atrás se requieren menos salarios para acceder a determinados modelos de entrada de gama.

Casos como los del Fiat Mobi y el Fiat Cronos reflejan una reducción en la cantidad de ingresos necesarios para concretar la compra, evidenciando una mejora relativa en términos de accesibilidad.

En definitiva, aunque los vehículos registraron aumentos nominales importantes en los últimos años, su evolución estuvo por debajo de la inflación y de otros indicadores clave de la economía. Esto permitió que, medidos en relación con los salarios, los autos mejoraran su nivel de accesibilidad para una parte de los consumidores.