Con la apertura para pedidos en noviembre, la compañía estadounidense presenta sus avanzados modelos eléctricos, impulsados por ventajas fiscales

Su llegada fue facilitada por cambios regulatorios, incluyendo aranceles de importación reducidos y el reconocimiento de estándares de seguridad.

Aún faltan por confirmar detalles cruciales como precios, versiones, modalidades de entrega y los canales de comercialización.

Tesla llega a Argentina el 20 de noviembre, iniciando operaciones con los modelos Model 3 y Model Y.

La llegada de Tesla a la Argentina empieza a tomar forma. Después de confirmar que el próximo 20 de noviembre comenzará formalmente sus operaciones en el mercado local, la compañía comunicó cuáles serán los primeros modelos que ofrecerá a los compradores argentinos.

La empresa fundada por Elon Musk eligió dos vehículos para iniciar esta etapa: el Tesla Model 3 y el Tesla Model Y. Ambos son completamente eléctricos y representan dos de las principales propuestas de la automotriz dentro del segmento de los automóviles particulares.

Según informó la compañía mediante un comunicado, los dos modelos estarán disponibles para realizar pedidos a partir del 20 de noviembre. La fecha marcará el comienzo de la operatoria comercial de Tesla en el país, aunque todavía quedan por conocer varios aspectos relacionados con la compra, la entrega y las condiciones de comercialización.

La confirmación permite identificar qué vehículos integrarán la primera oferta de la marca en la Argentina. También delimita el alcance inicial de su llegada: un sedán y un SUV, con características de carrocería y configuraciones interiores destinadas a distintos perfiles de usuarios.

Qué modelos de Tesla se venderán en la Argentina

El Model 3 será la primera alternativa dentro de la categoría de sedanes. Se trata de un automóvil 100% eléctrico que forma parte de la oferta internacional de Tesla y que concentra buena parte de la presencia de la marca en el mercado de vehículos particulares.

Por su formato, está orientado a quienes buscan un automóvil para desplazamientos urbanos y viajes por ruta, con una carrocería tradicional de cuatro puertas. Su sistema de propulsión funciona exclusivamente con energía eléctrica, por lo que no utiliza un motor de combustión interna ni requiere combustible convencional para circular.

La segunda opción será el Model Y, un SUV eléctrico que cuenta con una configuración interior diferente. Su diseño contempla un espacio de habitabilidad orientado al uso familiar y permite responder a necesidades de transporte distintas de las que puede cubrir un sedán.

La elección de estos dos vehículos supone que Tesla comenzará su actividad comercial en la Argentina con dos de sus modelos de mayor presencia dentro de su catálogo internacional. Además, permitirá que la compañía participe en más de una categoría del mercado automotor local.

Tesla Model 3 (Foto: Tesla)

Ambos vehículos incorporan sistemas de seguridad y funciones de asistencia a la conducción. De acuerdo con la información difundida por la empresa, estas prestaciones pueden recibir modificaciones y mejoras mediante actualizaciones periódicas de software.

Este mecanismo forma parte del funcionamiento de los automóviles de Tesla. A través de conexiones de datos, la compañía puede distribuir actualizaciones que modifican o incorporan determinadas funciones del vehículo. De esta manera, algunas mejoras no requieren necesariamente una intervención física sobre sus componentes.

Sin embargo, todavía no se conoce qué equipamiento específico tendrán las unidades destinadas al mercado argentino. Tampoco se confirmó si llegarán todas las variantes disponibles en otros países o si la empresa seleccionará determinadas configuraciones para comenzar su comercialización local.

Tesla todavía no informó los precios ni las versiones

Uno de los principales interrogantes que quedan por resolver es cuánto costarán los vehículos en la Argentina. Hasta el momento, Tesla no publicó los precios oficiales del Model 3 y el Model Y para el mercado local.

La compañía tampoco precisó qué versiones comercializará, cuáles serán sus niveles de equipamiento ni qué opciones de configuración estarán disponibles para los compradores.

Esta información será determinante para conocer el posicionamiento de ambos modelos frente a otras alternativas del mercado automotor argentino. Los valores de venta dependerán de distintos factores, entre ellos la versión elegida, el país de fabricación, los costos de importación y los impuestos que correspondan.

También resta conocer cómo funcionará el sistema de pedidos que se habilitará el 20 de noviembre. El anuncio de la empresa confirma que desde ese día se podrán solicitar unidades, pero no especifica si será necesario realizar una reserva con un pago inicial, qué documentación deberán presentar los interesados ni cuáles serán los plazos estimados de entrega.

Otro aspecto pendiente es la información sobre los canales de comercialización y atención al cliente. La llegada de una automotriz implica definir procedimientos para concretar las operaciones, gestionar garantías y atender eventuales necesidades de mantenimiento.

En este sentido, la apertura de los pedidos representará el primer paso de la actividad comercial de Tesla en el país. Sin embargo, no supone que todos los detalles de la operación estén definidos públicamente.

La disponibilidad de los vehículos también dependerá de las condiciones de importación y de la logística necesaria para trasladar las unidades hasta la Argentina. Por ahora, la empresa no informó qué países de origen abastecerán al mercado local ni cómo organizará la distribución.

Tesla Model Y (Foto: Tesla)

Los cambios en los aranceles para importar autos eléctricos

La llegada de Tesla coincide con una modificación de las condiciones regulatorias para importar vehículos eléctricos. Durante los últimos años, uno de los obstáculos para el ingreso de determinados modelos al mercado argentino estuvo relacionado con los aranceles que gravan a los automóviles fabricados fuera del Mercosur.

En particular, los vehículos provenientes de países extrazona estaban alcanzados por un derecho de importación del 35%. Esa carga podía incidir sobre el precio final de los modelos y dificultar su comercialización en el país.

El escenario comenzó a modificarse con el Decreto 49/2025, que estableció un régimen de importación con arancel cero para determinados vehículos eléctricos e híbridos cuyo valor FOB no superara los u$s16.000 por unidad.

A fines de septiembre de 2026, el Gobierno amplió ese límite para los automóviles completamente eléctricos. Mediante el Decreto 1128/2026, elevó el valor FOB máximo de u$s16.000 a u$s35.000, con vigencia desde el 1° de octubre.

La modificación permitió incorporar al beneficio modelos cuyo precio de fabricación o exportación superaba el límite anterior. De esta manera, se amplió el universo de vehículos eléctricos que pueden ingresar bajo ese esquema de reducción arancelaria.

El cambio tiene incidencia en el contexto de la llegada de Tesla, debido a que los modelos de la compañía se ubican en segmentos de precios que pueden superar el antiguo tope de u$s16.000.

De todas formas, hay una distinción que resulta necesaria para entender el alcance de la medida: los u$s35.000 corresponden al valor FOB del vehículo y no al precio que pagará el comprador argentino. La sigla FOB, por Free On Board, identifica el valor de la mercadería en origen para su exportación. Por lo tanto, ese monto no incluye necesariamente los costos de transporte internacional, seguros, gastos de nacionalización ni los impuestos que se aplican posteriormente en el país de destino.

Además, el beneficio contempla la eliminación del derecho de importación extrazona, pero no implica una exención general de todos los tributos que intervienen en la comercialización de un automóvil.

Por esa razón, el nuevo límite no permite anticipar cuánto costarán el Model 3 y el Model Y en la Argentina. Para establecer los valores finales será necesario conocer las versiones que ingresarán, sus precios de origen y la estructura impositiva aplicable a cada operación.

El reconocimiento de las normas de seguridad de Estados Unidos

Otro de los cambios regulatorios que acompañaron el proceso de llegada de Tesla está relacionado con la homologación de los vehículos importados.

En agosto de 2026, el Gobierno publicó el Decreto 796/2026, que incorporó un mecanismo para reconocer determinados estándares federales de seguridad de Estados Unidos. La modificación contempla la documentación denominada Blue Ribbon Letter, emitida por la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), el organismo encargado de supervisar la seguridad vehicular en ese país.

El sistema estadounidense funciona bajo un esquema de autocertificación. Los fabricantes son responsables de acreditar que sus vehículos cumplen con las normas federales de seguridad, mientras que la NHTSA conserva facultades para:

Realizar investigaciones y controles sobre los vehículos certificados

Disponer retiros de unidades cuando detecta incumplimientos

Verificar que los modelos cumplan con las Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS)

Supervisar las responsabilidades de fabricantes e importadores

A partir de la modificación normativa argentina, los vehículos fabricados bajo las disposiciones FMVSS pueden acreditar determinados requisitos mediante ese documento.

La medida permite simplificar el procedimiento de homologación para los modelos comprendidos en el régimen, sin exigirles requisitos de seguridad adicionales a los contemplados por la normativa estadounidense.

El reconocimiento no elimina las responsabilidades de los fabricantes y los importadores. También establece obligaciones de información ante eventuales investigaciones, sanciones o campañas de retiro de vehículos en el país de origen.

Para Tesla, esta modificación representa una alternativa para gestionar la homologación de sus automóviles fabricados bajo las normas federales estadounidenses y facilitar su ingreso al mercado argentino.

El acuerdo comercial con Estados Unidos y las alternativas de importación

A estos cambios se suma el acuerdo comercial entre la Argentina y Estados Unidos, que contempla un cupo anual de 10.000 vehículos de origen estadounidense con arancel de importación cero.

Este mecanismo constituye otra posibilidad para el ingreso de automóviles fabricados en ese país. Su aplicación depende del origen de las unidades y de las condiciones establecidas para acceder al cupo.

En el caso de Tesla, la procedencia de los vehículos será un dato relevante. La compañía cuenta con instalaciones de producción en distintos mercados, entre ellos Estados Unidos, China y Alemania. Por lo tanto, no todas las unidades comercializadas internacionalmente tienen necesariamente el mismo origen industrial.

La posibilidad de utilizar uno u otro régimen dependerá de dónde se fabriquen los vehículos destinados a la Argentina y de las condiciones de importación correspondientes.

La combinación de estas modificaciones regulatorias permite entender el contexto en el que Tesla decidió avanzar con su desembarco comercial. Por un lado, se amplió el límite de valor para acceder a la importación sin arancel extrazona de determinados vehículos eléctricos. Por otro, se incorporaron mecanismos de reconocimiento de normas de seguridad estadounidenses y alternativas comerciales para los automóviles provenientes de ese mercado.

Cuándo comenzarán los pedidos de los Tesla en Argentina

La fecha establecida por la compañía para iniciar su actividad comercial es el 20 de noviembre de 2026. Desde ese día, los interesados podrán realizar pedidos del Model 3 y el Model Y.

La apertura de las solicitudes permitirá conocer cómo será el procedimiento de compra y qué condiciones establecerá Tesla para sus clientes argentinos.

Hasta entonces, permanecen pendientes los precios, las versiones, las configuraciones disponibles y los plazos de entrega. También resta conocer qué unidades ingresarán al país y bajo qué modalidad se organizará su comercialización.

Con el Model 3 y el Model Y como primeros integrantes de su oferta local, Tesla comenzará a desarrollar su presencia en el mercado argentino de vehículos eléctricos, en un contexto de modificaciones regulatorias que facilitaron la importación de este tipo de automóviles.