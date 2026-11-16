Tesla abrió un registro para los interesados en comprar un Model Y o Model 3

Dos modelos de la automotriz de Elon Musk comenzarán a venderse en el país desde este viernes. Y quiene quiera una unidad ya puede reservarla

Se confirma la expansión de la red de Supercargadores y Tesla competirá con marcas de vehículos eléctricos chinos.

Los interesados ya pueden registrarse en la web oficial de Tesla Latinoamérica para ser los primeros en experimentar la marca.

Tesla llega a Argentina el 20 de noviembre con el Model 3 y Model Y. Se realizará un evento en Puerto Madero.

La llegada de Tesla a la Argentina fue una de las noticias más anunciadas en las últimas semanas. Mediante un comunidado en redes sociales, la automotriz estadounidense confirmó su desembarcó en Latinoamérica, y uno de los países donde estará presente es Argentina.

La gran presentación será el 20 de noviembre, con un evento que se realizará en Puerto Madero. Y los modelos elegidos para este primer paso son el Model 3, un sedán con diseño deportivo y el Model Y, un SUV.

Aquellos interesados en tener uno de estos vehículos, ambos con tecnología eléctrica, ya pueden registrarse en la web oficial de Tesla Latinoamérica, y allí dejar sus datos para ser parte de los primeros usuarios de la marca en el país.

"Eléctrico, súper eficiente y el más divertido de manejar. Sé uno de los primeros en experimentar Tesla en Argentina. Regístrate para recibir novedades", es el texto con el cual se invita a los clientes a ser parte de este comienzo.

Los vehículos Model 3 y Model Y de Tesla llegan a la Argentina

A partir del 20 de noviembre, los modelos Model 3 y Model Y de Tesla estarán disponibles para realizar pedidos en la Argentina. Todos los vehículos Tesla son 100% eléctricos, están diseñados para ofrecer la máxima eficiencia y tienen incorporada una de serie funciones de seguridad que mejoran continuamente mediante actualizaciones periódicas de software.

Si bien no fueron confirmadas las configuraciones, en Uruguay, donde se lanzaron reciéntemente, se vende el Model Y con baterías entre 63 y 85 kWh, potencias entre 229 y 347 cv y autonomías entre 446 y 661 kilómetros y el Model 3 con baterías entre 63 y 85 kWh, potencias entre 320 y 648 cv y autonomías entre 534 y 750 kilómetros.

El Model 3 es uno de los autos de Tesla que se podrá comprar en el país.

Los vehículos utilizan el puerto de carga CCS2 (estándar para carga rápida en la región) y se ha confirmado la expansión de la red de Supercargadores de Tesla en el país.

El país vecino fue el primero donde desembarcó de la región, con una demanda que superó las expectativas con un gran volumen de reservas en sus primeras 24 horas y entregas oficiales iniciadas en octubre y noviembre de 2026.

La venta se realizó de forma online con un espacio de exhibición en el Puntocarretas Shopping, y se habilitó su Delivery Center en Villa Felicidad, Canelones, para la entrega de unidades.

Actualmente, los plazos de entrega de Tesla en Uruguay dependen de si el vehículo forma parte del inventario ya arribado al país o de una orden personalizada. Hasta mediados de noviembre de 2026, la marca ya ha superado las 800 unidades entregadas de un total de más de 2.460 vehículos que arribaron al puerto de Montevideo procedentes de Shanghái.

La competencia con los autos eléctricos chinos

La llegada de Tesla, un pionero en el mundo de los eléctricos, llega en un monento donde la competencia creció y hay cada vez más marcas chinas que venden modelos eléctricos accesibles.

Marcas como GWM, Baic, Lynk&Co, JMEV, y otras que desembarcaron reciéntemente en el país ofrecen modelos 100% eléctricos accesibles.

Tesla tiene el respaldo de la experiencia americana, pero también se importan de China, y el precio sera clave para su penetración en el mercado.