Tránsito: la Provincia de Buenos Aires cambió la prioridad de paso

El Código de Tránsito bonaerense se actualizó y afecta cómo deben manejarse conductores en intersecciones sin semáforo en la provincia

Prioridad de paso en Buenos Aires: una reforma del Código de Tránsito bonaerense modificó la tradicional regla que otorgaba preferencia al vehículo que llegaba desde la derecha. La nueva normativa establece que las avenidas, rutas y autopistas tienen prioridad sobre calles de menor jerarquía, independientemente de la dirección desde donde se aproxime el otro vehículo.

El cambio comenzó a regir durante noviembre. Fue incorporado mediante la Ley 15.657, que introduce precisiones en las reglas de circulación para cruces sin semáforos.

El objetivo es establecer criterios más claros para resolver situaciones habituales en intersecciones y reducir los riesgos de siniestros viales, eliminando una zona de incertidumbre que permanecía en la legislación desde 2009.

Hasta ahora, la legislación provincial no diferenciaba expresamente entre calles y avenidas al establecer excepciones a la prioridad de la derecha. Esta situación generaba conflictos entre conductores.

En algunos casos, provocaba interpretaciones judiciales diferentes frente a accidentes en intersecciones.

Qué cambia con la nueva ley de tránsito bonaerense

Con la nueva normativa, quienes circulan por una avenida, ruta, carretera, semiautopista o autopista tienen prioridad frente a los vehículos que intentan ingresar desde una vía de menor jerarquía.

Esto aplica sin importar la dirección desde la que se aproximen.

Un conductor que llega por una calle y pretende atravesar una avenida deberá detenerse. Debe permitir el paso de los vehículos que ya circulan por ella, incluso cuando se aproxime desde la derecha.

Sin embargo, la prioridad de la derecha continúa vigente cuando dos vehículos llegan a una intersección entre calles de igual jerarquía. Esto se aplica siempre que no exista señalización que establezca otra disposición.

La reforma incorpora el artículo 28 quater a la Ley 13.927, con una clasificación específica de las vías de circulación. Esta clasificación determina cuál tiene preferencia en los cruces.

Cómo funciona el nuevo orden de prioridad en las calles

El orden establecido es el siguiente: autopistas, semiautopistas, rutas, carreteras, avenidas, calles y pasajes.

Los vehículos que ingresen o atraviesen una arteria de mayor jerarquía deberán detener su marcha y ceder el paso a quienes circulen por ella, estableciendo así una regla concreta para situaciones que durante años generaron discusiones.

Un ejemplo frecuente ocurre cuando un automóvil avanza por una calle común y llega a una avenida sin semáforos. Aunque se encuentre a la derecha de otro vehículo, deberá esperar hasta poder cruzar de manera segura.

La situación cambia cuando ambos conductores transitan por calles equivalentes. En ese caso, se mantiene la regla general.

Esa regla otorga preferencia al vehículo que aparece por la derecha.

Por qué Buenos Aires necesitaba esta reforma vial

La diputada provincial Silvina Vacarezza, impulsora de la iniciativa, explicó que la reforma busca eliminar una zona de incertidumbre que permanecía en la legislación desde 2009.

Ese año, Buenos Aires adhirió a la Ley Nacional de Tránsito.

La normativa nacional contemplaba excepciones a la prioridad de paso. Pero no incluía expresamente a las avenidas dentro de las vías de mayor jerarquía.

Esta omisión había provocado diferencias de interpretación entre los tribunales.

Uno de los antecedentes más conocidos se produjo a partir de un accidente en Tres Arroyos. Un automóvil que llegaba desde la derecha chocó contra una motocicleta que circulaba por una avenida.

El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia bonaerense. En mayo de 2018 resolvió a favor del conductor del automóvil, aplicando el criterio de prioridad de la derecha.

Con la modificación legislativa, se busca evitar que situaciones similares vuelvan a generar interpretaciones contradictorias.

Qué pasa en las intersecciones entre Buenos Aires y CABA

La reforma también procura armonizar las reglas bonaerenses con las que ya se aplican en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Allí, el Código de Tránsito y Transporte establece desde hace años que las avenidas tienen prioridad frente a las calles y los pasajes.

Esta unificación resulta especialmente importante para quienes circulan habitualmente entre ambas jurisdicciones. Permite utilizar criterios semejantes al atravesar intersecciones sin señalización.

La nueva disposición no elimina otras obligaciones establecidas en la legislación vial. Los conductores deben continuar respetando la prioridad de los vehículos de emergencia.

También se mantiene el criterio de paso alternado cuando existen filas de vehículos esperando en ambas arterias de una intersección.

Otro aspecto importante es que la reforma no modifica los límites generales de velocidad. Según la Ley Nacional de Tránsito, las velocidades máximas urbanas son de 40 km/h en calles y 60 km/h en avenidas.

Esto aplica salvo que exista señalización específica que disponga otros valores.

Desde cuándo rige y qué deben saber los conductores

La modificación fue promulgada el 30 de octubre de 2026 y comenzó a aplicarse durante noviembre.

Los accidentes ocurridos antes de su entrada en vigencia deberán analizarse conforme a las disposiciones que regían al momento del hecho.

La recomendación principal para los conductores es identificar la jerarquía de las vías antes de ingresar a una intersección, respetar la señalización existente y recordar que circular por la derecha no garantiza, por sí solo, tener prioridad de paso.

Con este cambio, la provincia de Buenos Aires busca fortalecer la seguridad vial y facilitar la circulación en las ciudades. La regla es concreta: la jerarquía de la vía define quién pasa primero.