La automotriz buscará incrementar los patentamientos antes de cerrar noviembre con fuertes ofertas comerciales y financiamientos

En medio de la caída en las ventas de 0Km y a poco para cerrar el año, Volkswagen Argentina presenta "Black Days", una nueva acción comercial en el marco de su campaña "Más Volkswagen", que ofrece diferentes propuestas para que los clientes compren 0Km a largo plazo.

La acción durará del 16 al 21 de noviembre, período en el cual los clientes podrán acceder a financiación a tasa 0%, servicios de mantenimiento bonificados y beneficios especiales en seguros.

La propuesta estará disponible en la red de concesionarios oficiales Volkswagen adheridos de todo el país, e incluye a los modelos Polo, Virtus, Nivus, T -Cross, Tera, Taos y Amarok.

Entre los principales beneficios de esta acción comercial se destacan la financiación a tasa 0%, la bonificación de servicios de mantenimiento programado y los beneficios especiales en seguros .

Financiamientos por modelos y tasas para 0Km Volkswagen

En materia de financiación, Volkswagen ofrece diferentes alternativas a tasa 0%:

Para los modelos Tera, Nivus, T -Cross y Taos, se encuentran disponibles opciones de hasta $23.000.000 en 18 meses.

Para el Polo se ofrece financiación de hasta $14.000.000 en 36 meses.

Para la camioneta Amarok cuenta con opciones de financiación de hasta $26.500.000 en 18 meses, además de una alternativa de hasta $20.000.0 00 en el mismo plazo.

El Taos forma parte del Black Day de VW para acceder a beneficios.

Por otro lado, la marca ofrece una propuesta general para autos Volkswagen de hasta $13.500.000 en 18 meses, también a tasa 0 por ciento.

Cómo acceder a las promociones de Volkswagen

"Black Days, Más Volkswagen" estará vigente hasta el sábado 21 de noviembre inclusive. Los interesados podrán acercarse a los concesionarios oficiales Volkswagen adheridos para conocer las condiciones comerciales y los beneficios disponibles.

La marca está entre las tres más vendidas del país y la Amarok sigue siendo una de las camionetas medianas líderes, a pesar de estar en su fin de ciclo, ya que en 2027 comenzará an vender la nueva generación de este modelo, fabricado con su socio chino SAIC.

Por otro lado, los modelos que se hacen foco en la acción son los SUV, como Tera, Nivus, T-Cross y Taos, los tres primeros del segmento chico, y el último del mediano, también con buena participación en ventas.

Sin embargo, la llegada de nuevos rivales chinos, con precios más bajos, hizo que muchas marcas generalistas tengan que salir a bonificar servicios, ofrecer financimiento y promover sus modelos para que las ventas no sigan cayendo, en un año crítico para el sector.

Se espera que 2027 siga en la misma línea de ventas bajas, aunque se podría remontar con más financiamiento.

Por otro lado, el mercado tiene como contracara la oferta de muchas más opciones con precios para que el cliente elija y pueda decidir entre nuevos modelos, con precios diversificados.