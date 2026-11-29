Con la esencia de la marca italiana, fabricada ahora por una china, Morbidelli M502N se impone en el mercado como una de las opciones más convenientes

La categoría de las motos naked de media cilindrada en el mercado argentino suma un exponente más que interesante. Se trata de la Morbidelli M502N, una propuesta que fusiona el legado del diseño y el ADN italiano con la eficiencia de fabricación de la industria global.

Respaldada en el país por el Grupo La Emilia, este modelo llega para posicionarse como una alternativa muy atractiva para quienes buscan dar un salto de cilindrada o subirse a una naked versátil, completa y con componentes de primer nivel sin tener que gastar una suma desproporcionada de dinero. Sale 9.915.000 pesos.

La pusimos a prueba y te contamos en qué se destaca y por qué es una buena alternativa de compra para quienes disfrutan de este tipo de motos.

Además, un dato clave: cómo se desempeña el moto, tanto en ruta como en ciudad.

Cómo es el diseño de la moto naked

A primera vista, la M502N se destaca por una estética agresiva, líneas angulosas y una parada que impone respeto en cualquier semáforo.

Tiene varios recursos estilísticos en su diseño, especialmente en la óptica, con varios cortes que le da su personalidad. Es decir, no es una moto sencilla, minimalista, sino que está caracterizada por múltiples líneas que hacen su silueta, más allá de su diseño naked.

La Morbidelli M502N es una moto ideal para la ruta y práctica para la ciudad.

En cuanto a su arquitectura, ofrece una ergonomía muy lograda: la posición de manejo es cómoda, permitiendo al conductor adoptar una postura erguida y natural tanto para el uso cotidiano como para escapadas de fin de semana.

Al subirse, se siente la solidez, y cada kilogramo de su estructura transmite robustez, logrando un equilibrio que inspira confianza desde el primer kilómetro.

Motor y desempeño: potencia dosificada para ciudad y ruta

Debajo de ese tanque esculpido, la Morbidelli esconde un motor bicilíndrico en paralelo de 486 cc, 4 tiempos y 8 válvulas, capaz de entregar una potencia de 47 HP a 8.500 rpm y un torque de 45 Nm a 6.750 rpm, asociado a una transmisión manual de 6 velocidades.

La M502N tiene un motor de 486 cc, con una potencia de 47 CV.

En el uso real, la respuesta del acelerador es inmediata y enérgica. En el tránsito urbano, se desenvuelve con agilidad y docilidad gracias a su torque bien distribuido. Pero es en la ruta donde realmente "saca chapa" frente a sus competidoras directas: el motor bicilíndrico permite viajar relajado en autopista con absoluta tranquilidad, sintiéndose cómoda y asentada en todo momento.

Componentes de alta calidad

Uno de los apartados más elogiados de la M502N es la decisión de la marca de equiparla con proveedores de renombre internacional en suspensión, freno y neumáticos, entre otros.

En suspensiones, está equipada por KYB, compuesto por una horquilla delantera invertida y un monoamortiguador trasero regulable. Esta configuración logra un tacto equilibrado, oscilando perfectamente entre la firmeza necesaria para un manejo deportivo y el confort de marcha diario.

El diseño de la moto tiene varios detalles, especialmente en el faro, partido y con recortes.

Los frenos son de doble disco delantero de 300 mm con cálipers J.Juan y un disco trasero de 240 mm, operados por un sistema ABS Bosch de doble canal, garantizando mordiente y seguridad milimétrica.

En el caso de los neumáticos, tiene cubiertas Pirelli (120/70 ZR17 adelante y 160/60 ZR17 atrás), que transmiten un buen aplomo en curvas y pisos mojados.

Tecnología y equipamiento completo

La dotación tecnológica acompaña las pretensiones del segmento. La M502N incorpora un tablero instrumental TFT a todo color, iluminación Full LED en todo el conjunto, puerto de carga USB y comandos retroiluminados.

Un diferencial tecnológico sumamente útil y valorado en este nivel es la incorporación de sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) en tiempo real, un reaseguro clave para cuidar la seguridad en ruta.

Garantía, financiación y respaldo en el país

Comercializada en el mercado local con una sugerencia de valor accesible para su segmento (en torno a los $9.915.000), la M502N cuenta con el respaldo de postventa a través de la red oficial de concesionarios de Grupo La Emilia.

Además, se ofrece con 3 años de garantía oficial y el beneficio SOS – Morbidelli Road Assist (servicio de asistencia mecánica y al viajero las 24 horas durante el primer año). También se encuentran disponibles alternativas de financiación en la red oficial para facilitar el acceso a la unidad.

A modo de balance, la Morbidelli M502N es una opción redonda para el motociclista que le gusta el segmento naked y quiere subir varios escalones en calidad, potencia y presencia, sin desembolsar una cifra desmedida. Es una moto a la que no le falta nada y sale menos de 10 millones de pesos.