La automotriz inauguró una planta en Sorocaba, San Pablo, y presentó uno de los modelos que será producido en las instalaciones

Toyota do Brasil inauguró su nueva planta en Sorocaba, San Pablo. Con una capacidad inicial de 100.000 vehículos anuales, la unidad amplía la capacidad productiva de la compañía en el país a 270.000 vehículos por año y moderniza sus operaciones para acompañar la evolución del mercado automotor.

Destinada a la fabricación de vehículos para Brasil y América Latina, incluida la Argentina, la unidad cuenta con el ciclo completo de producción, que incluye estampado, soldadura de carrocerías, pintura y montaje.

Durante el evento, Toyota anunció la fabricación de la camioneta Corolla Deck, un modelo exclusivo para América Latina desarrollado en base a las preferencias de los clientes en la región.

De esta manera, el complejo industrial de Sorocaba reúne ahora la producción de cinco modelos. La planta existente, Sorocaba 1, produce Corolla Cross, el nuevo Yaris Cross (lanzado en febrero de 2026) y Yaris Hatch.

Corolla Deck: un nuevo modelo en un nuevo segmento

Corolla Deck conserva el ADN de la familia Corolla, combinando el confort y la conducción de un SUV con la versatilidad de una pick-up. Su dinámica de conducción prioriza la estabilidad y la previsibilidad tanto en rutas como en calles urbanas, mientras que la segunda fila de asientos ofrece amplitud interior, ergonomía y facilidad de acceso.

La nueva Toyota Deck competirá con Renault Niagara y Ford Maverick, entre otras.

En línea con la estrategia global de múltiples tecnologías de Toyota (Multipath Way), esta pick-up amplía la oferta de vehículos electrificados de la marca. Su lanzamiento está previsto para 2027 y contará con motorización híbrida, que combina un menor consumo de combustible con bajas emisiones de COâ, respaldada por la reconocida calidad, durabilidad y confiabilidad (QDR) de Toyota.

Los detalles del producto, los precios y las condiciones comerciales se comunicarán durante su lanzamiento, cuya fecha será anunciada oportunamente.

Manufactura de clase mundial

Con 160.000 m² de superficie construida, la nueva fábrica forma parte de un complejo integrado por Sorocaba 1 y Sorocaba 2, el Centro Logístico de Repuestos y el Área Industrial de Sorocaba (AIS). En conjunto, estas operaciones suman 492.000 m² de superficie construida sobre un predio de 3,7 millones de m².

La nueva planta, Sorocaba 2, inicia la producción del sedán Corolla y también fabricará el nuevo Corolla Deck con motorización híbrida, cuyo inicio de producción está previsto para el primer semestre de 2027.

La nueva unidad forma parte de la inversión récord de R$ 11.500 millones (aproximadamente u$s2.000 millones) anunciada por Toyota en 2024. La iniciativa fortalece la operación industrial y la estrategia de electrificación de Toyota en América Latina. Y se suma a la expansión regional de la compañía: Toyota Argentina anunció recientemente una inversión de u$s1.300 millones para construir una nueva planta en Zárate, provincia de Buenos Aires, destinada a producir la pickup híbrida Tacoma para los mercados de la región.

Deck es una pick que se construyó sobre la base de Corolla.

"Estas nuevas plantas y modelos reflejan cómo Toyota entiende que debe construirse el futuro: respondiendo a las necesidades de cada región, desarrollando a las personas y trabajando junto con nuestros socios y las comunidades. Esta inversión refuerza el papel estratégico de América Latina en nuestra visión global", afirmo Yoichi Miyazaki, Vicepresidente Ejecutivo y miembro del Board de Directores de Toyota Motor Corporation.

Rafael Chang, CEO de Toyota para América Latina y el Caribe, señaló: "Brasil y Argentina cuentan con operaciones complementarias que combinan experiencia industrial, escala e integración regional. A través de nuestra estrategia de múltiples tecnologías (Multipathway), ofrecemos distintas alternativas de acuerdo con la matriz energética, la infraestructura y el perfil de los clientes de cada mercado, ampliando el acceso a soluciones más sustentables sin dejar a nadie atrás".

Como parte de su cultura de mejora continua, la nueva línea de producción incorpora tecnologías de automatización y control de calidad que elevan los estándares de fabricación automotriz en Brasil.

El principal avance se encuentra en la soldadura de carrocerías, donde la proporción de operaciones robotizadas pasó del 90% en la configuración anterior al 99,8% en la nueva línea, mejorando la precisión y la estandarización de los procesos.

La planta fue desarrollada bajo el concepto Ecofactory siguiendo los lineamientos globales del Toyota Environmental Challenge 2050, con foco en la eficiencia energética, el uso de energías renovables y la reducción de residuos. En comparación con la antigua planta de Indaiatuba (São Paulo), permite reducir aproximadamente un 42% las emisiones de COâ, un 60% las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) y un 52% el consumo de agua por vehículo producido.

La implementación de sistemas de captura de partículas de pintura, la sustitución del gas natural por biometano y la eliminación de calderas permitieron reducir las emisiones anuales en más de 5.000 toneladas, lo que equivale a plantar aproximadamente 37.000 árboles.

América Latina: Una región estratégica para Toyota

Con una presencia de casi 70 años en Brasil, Toyota inició sus operaciones en la región de Sorocaba, San Pablo, en 2012. En 2016 inauguró su operación de motores en Porto Feliz, San Pablo, a unos 30 km de distancia, contribuyendo al desarrollo de uno de los principales polos de la industria automotriz brasileña y fortaleciendo la presencia de la compañía en los mercados latinoamericanos.

En Argentina, Toyota comenzó a producir vehículos en 1997, con la inauguración de su planta industrial en Zárate, provincia de Buenos Aires. Actualmente, es la automotriz líder en producción, exportación y ventas en el mercado interno. En Zárate, Toyota fabrica Hilux, SW4 y Hiace, con una producción destinada al mercado argentino y a otros 22 países de América Latina. La reciente confirmación de una inversión de u$s1.300 millones para construir una nueva planta refuerza el compromiso de largo plazo de la compañía con Argentina y su papel como centro de producción y exportación para América Latina.