La automotriz confirmó el nuevo proyecto que tendrá lugar en Zárate, para lo cual construirá una nueva planta con una inversión de u$s1300 millones

Tras la aprobación del proyecto en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y la finalización de los procesos internos de aprobación, Toyota anunció oficialmente hoy un nuevo proyecto industrial en su complejo de Zárate, provincia de Buenos Aires.

El Sr. Yoichi Miyazaki, Executive Vice President de Toyota Motor Corporation, presentó el proyecto al presidente de la Nación, Javier Milei, ministro de Economía, Luis Caputo, y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto con Rafael Chang, CEO de Toyota para América Latina y el Caribe, y Gustavo Salinas, presidente de Toyota Argentina.

El proyecto representa una inversión de más de u$s1.300 millones para la construcción de una nueva planta destinada a la producción de vehículos electrificados. Se prevé que la nueva instalación comience a operar en 2030, con la producción del modelo híbrido Tacoma.

La inversión también contribuirá al desarrollo de proveedores locales y regionales, así como de nuevas capacidades vinculadas al futuro de la movilidad en América Latina.

La diferencia de Hilux con Tacoma

Aunque comparten el ADN de Toyota, la Hilux y la Tacoma son dos pick-ups con desarrollos diferentes. La primera nació en 1968 con una vocación global y logró consolidarse como una de las camionetas más reconocidas en los mercados productivos.

La Tacoma, que apareció en 1995, fue concebida para el público norteamericano, con una propuesta más orientada al confort, las prestaciones y las actividades recreativas.

La Tacoma es una camioneta de tamaño simillar a Hilux, pero con más confort.

Con el paso de los años ambas evolucionaron por caminos propios: actualmente utilizan plataformas diferentes y ofrecen alternativas mecánicas adaptadas a sus respectivos mercados.

En Argentina, Toyota comenzó a fabricar Hilux tras su instalación en 1997. La Toyota Tacoma comenzó a fabricarse en 1995, cuando Toyota presentó oficialmente el modelo en el Salón del Automóvil de Chicago, en Estados Unidos.

Algunos datos históricos:

1995: lanzamiento de la Tacoma, desarrollada específicamente para el mercado norteamericano como sucesora de la Toyota Pickup.

2004: finalizó la primera generación.

2010: comenzó a fabricarse también en la planta de Toyota en Texas.

2004: México inició la producción de unidades completas en Baja California, destinadas inicialmente al mercado estadounidense.

Cómo es la nueva camioneta de Toyota

La Toyota Tacoma tiene su historia en América del Norte. Durante 2025, la automotriz produjo 310.152 unidades en México, de las cuales 40.194 correspondieron a versiones híbridas. En Estados Unidos comercializó 274.638 unidades, mientras que en el mercado mexicano vendió 10.793, entre ellas 3.439 electrificadas.

La futura pick-up nacional seguirá los lineamientos internacionales del modelo, aunque tendrá ajustes según los mercados regionales. Por eso, la Tacoma que actualmente se comercializa en Estados Unidos permite conocer qué tipo de vehículo llegará a la región, aunque sus características no representan todavía la configuración definitiva que tendrá la versión argentina.

Uno de los principales atractivos de la Tacoma norteamericana es su sistema de propulsión i-FORCE MAX. Se trata de una mecánica híbrida que combina un motor naftero turbo de cuatro cilindros y 2,4 litros con un sistema de asistencia eléctrica. En conjunto, desarrolla hasta 330 CV y entrega 630 Nm de torque. En la variante Trailhunter, la potencia se ubica ligeramente por debajo, con unos 327 CV.

La transmisión es automática de ocho velocidades y la tracción es 4x4. Además, dispone de caja de transferencia con reductora, una solución pensada para enfrentar terrenos complicados y situaciones de mayor exigencia fuera del asfalto.

En Estados Unidos, esta motorización se ofrece en cinco configuraciones: TRD Sport, TRD Off-Road, Limited, TRD Pro y Trailhunter. Cada una apunta a diferentes perfiles de usuarios, desde quienes priorizan el confort y el equipamiento hasta quienes buscan mejores condiciones para la conducción todoterreno.

Dimensiones, capacidad de carga y remolque

La Tacoma es una pick-up mediana de dimensiones importantes. Con la caja de carga corta, alcanza aproximadamente 5,41 metros de largo y cuenta con una distancia entre ejes de 3,35 metros.

La caja ofrece 1,53 metros de longitud interior y 1,14 metros de ancho entre los pasarruedas. También existe una configuración de caja más larga, disponible en la Trailhunter, que lleva el largo total del vehículo a unos 5,75 metros y permite disponer de 1,87 metros para transportar carga.

En las versiones híbridas, la capacidad de carga varía entre 644 y 776 kilos, según el equipamiento y la configuración elegida. La capacidad de remolque se ubica entre 2.700 y 2.722 kilos, mientras que el tanque de combustible tiene una capacidad cercana a los 69 litros.

Aunque Toyota apunta con este modelo a clientes que buscan una camioneta con mayor confort y prestaciones, también contempla su utilización en actividades productivas. Entre los sectores que podrían encontrar en la Tacoma una alternativa aparecen el campo, la energía y la minería, aunque su participación en esos rubros sería menor que la de Hilux.

Por dentro tiene un instrumental digital de 12,3 pulgadas, mientras que el sistema multimedia puede incorporar una pantalla central de 8 o 14 pulgadas, según la configuración.

La conectividad incluye Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, una solución que permite integrar el teléfono móvil sin necesidad de utilizar cables.

Las variantes más completas agregan asientos delanteros con regulación eléctrica, calefacción y ventilación, climatizador automático de dos zonas, cargador inalámbrico para celulares y techo solar.

Seguridad y asistencias a la conducción

En seguridad, la Tacoma comercializada en Estados Unidos incluye un conjunto de tecnologías que reúne sistemas de protección y asistencias electrónicas.

Todas las versiones híbridas cuentan con monitor de punto ciego, alerta de tránsito cruzado trasero y Toyota Safety Sense 3.0. Este paquete incorpora frenado precolisión con detección de peatones, control de velocidad crucero adaptativo, asistencias para mantener el vehículo dentro del carril y luces altas automáticas, entre otras funciones.

La asistencia de estacionamiento delantera y trasera con frenado automático depende de la versión y del paquete elegido. En las TRD Sport y TRD Off-Road se ofrece mediante equipamiento opcional, mientras que en las Limited, TRD Pro y Trailhunter forma parte de la dotación de serie.

Los proyectos de Toyota en la región

"Argentina ha desempeñado un papel clave en el desarrollo industrial de Toyota en la región. Este nuevo proyecto representa un paso más en nuestro compromiso global de ofrecer soluciones de movilidad que respondan a las necesidades de cada mercado, al mismo tiempo que fortalecemos nuestras operaciones de cara al futuro", afirmó Yoichi Miyazaki.

"Este anuncio fortalece la estrategia regional de Toyota en América Latina y el Caribe. A través de la integración de las capacidades de Argentina, Brasil y nuestros distribuidores en toda la región, podemos seguir desarrollando una oferta de vehículos más competitiva, resiliente y centrada en las necesidades de nuestros clientes", señaló Rafael Chang.

"Este proyecto refleja la confianza de Toyota en Argentina y en las capacidades que hemos desarrollado en Zárate durante casi tres décadas. Refuerza nuestro compromiso de largo plazo con la generación de valor en toda nuestra cadena de valor, incluyendo a nuestros proveedores, la red de concesionarios y las comunidades donde operamos. A través del desarrollo de nuevas capacidades en toda esta red, buscamos fortalecer la competitividad industrial de Argentina y consolidar su posición como centro de producción y exportación", afirmó Gustavo Salinas.

El proyecto acompaña la estrategia de crecimiento de largo plazo de Toyota Argentina y fortalece el papel del país como una base estratégica de producción y exportación. Además, representa un nuevo avance en el enfoque de múltiples tecnologías (Multi-pathway) de Toyota, que propone ofrecer distintas tecnologías de movilidad adaptadas a la infraestructura, la matriz energética y las necesidades de los clientes de cada mercado. Se compartirán más detalles del proyecto en una próxima etapa.

El crecimiento de Toyota en Argentina

Toyota Argentina produce vehículos en Zárate desde 1997. A lo largo de casi tres décadas, la planta se consolidó como un centro industrial y exportador gracias al compromiso de sus colaboradores, proveedores, red de concesionarios, sindicatos y comunidad local. Esta nueva planta será complementaria a las líneas ya existentes, donde se producen los modelos Hilux, SW4 y Hiace.

Toyota es la automotriz líder en producción, exportaciones y ventas en Argentina. En 2025 fue la marca más vendida del país por quinto año consecutivo, liderazgo que mantiene en 2026.

Con una estrategia clara de exportación, Toyota destina el 80% de su producción a 22 países de América Latina. Sus operaciones representan más del 50% de las exportaciones de la industria automotriz y cerca del 5% de las exportaciones totales de Argentina.