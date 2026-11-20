Será en el Parque Industrial Munro Center, un complejo que pertenece a la empresa Grupo Zönna. La automotriz ocupará una nave de 3500 m2

Tras anunciar su llegada a la Argentina, Tesla reveló que tendrá su centro de entregas y postventa en Munro Center, un parque industrial ubicado en el partido de Vicente López y administrado por Grupo Zönna.

La compañía ocupará una nave de más de 3.500 m² dentro de un predio de 75.000 m². Allí concentrará sus actividades de mantenimiento, entrega de vehículos y oficinas corporativas, en instalaciones de categoría AAA preparadas para integrar operaciones industriales y administrativas.

La ubicación de Munro Center, en provincia de Buenos Aires, permitirá a Tesla conectar centro de entregas y postventa con los principales centros de actividad comercial y corredores de circulación del área metropolitana. La cercanía a la avenida General Paz y a la autopista Panamericana facilitará los traslados de vehículos, personal y clientes, aspectos relevantes para las actividades que la compañía desarrollará en el país.

Con esta incorporación, Tesla se suma a una cartera de más de 100 clientes de distintos sectores que operan en los complejos de Grupo Zönna, entre ellos Mercado Libre, Siemens, Hunter Douglas, Saphirus, Equus y Jazmín Chebar.

La infraestructura de Zönna que usará Tesla

La infraestructura de Munro Center, donde operará Tesla, responde al modelo que el grupo desarrolla en sus parques: integrar depósitos, naves industriales, ubicaciones estratégicas y oficinas corporativas dentro de un mismo predio.

Las instalaciones cuentan con sistemas de vigilancia y controles de acceso digitales y biométricos, además de espacios administrativos de categoría AAA que permiten reunir distintas áreas de una empresa en un mismo lugar.

Oficinas de Tesla donde hará la entrega de sus vehículos - crédito foto oficial zonna

La proximidad a la Ciudad de Buenos Aires es uno de los factores que atraviesan la estrategia de localización del grupo. Para empresas con movimientos frecuentes de mercadería, vehículos y personal, operar cerca de los principales corredores del AMBA puede reducir tiempos de traslado y costos logísticos. El valor del alquiler representa solo una parte del costo total que una compañía debe considerar al definir dónde instalarse.

Actualmente, alrededor del 60% de los clientes del grupo son pequeñas y medianas empresas, mientras que el 40% restante corresponde a grandes compañías y multinacionales. La cartera incluye empresas de sectores como tecnología, comercio electrónico, industria, logística y consumo, con necesidades que van desde el almacenamiento y la distribución hasta la instalación de oficinas y actividades productivas.

"Sumar a Tesla a nuestra cartera de clientes es muy importante para Zönna. Detrás de este acuerdo hubo mucho trabajo para entender y adaptar los espacios a las necesidades de una empresa de primer nivel a nivel internacional. Nuestra búsqueda es mejorar todos los días en la calidad de la infraestructura, la seguridad y en la capacidad de adaptar nuestros espacios a cada operación, tanto para grandes empresas como para PyMEs, que buscan trabajar de manera más eficiente", señaló Sebastián Trassens, gerente general de Grupo Zönna.

Grupo Zönna: el parque industrial que eligió Tesla

La llegada de Tesla se produce en uno de los cinco parques industriales que Grupo Zönna desarrolla y administra en el Gran Buenos Aires. Además de Munro Center, el grupo opera Parque Darwin, en Carapachay; Parque Florida, en Florida Oeste; Parque Laprida, en Villa Martelli, todos estos en Vicente Lopez y Parque Industrial Newton, en San Martín.

Zönna administra más de 300.000 m² y cuenta con ubicaciones estratégicas cerca de la Ciudad de Buenos Aires. A su actividad en parques industriales suma Orange BOX, su negocio de bauleras, con instalaciones en Villa Devoto y Villa Martelli (a metros de General Paz y Balbín).

Además, incorporará un nuevo desarrollo de más de 200.000 m² en Merlo, sobre la extensión del Camino del Buen Ayre, en una ubicacion estrategica para la conexión de zona Oeste y Zona norte del AMBA: