La Asociación de Fábrica de Automotores eligió autoridades para 2026/2027. Durante el encuentro, se repasaron los logros y lo que queda pendiente

En el marco de la Asamblea Anual de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), Rodrigo Pérez Graziano (Peugeot Citroën Argentina S.A.) fue reelecto por unanimidad como presidente de la entidad para el ejercicio 2026/2027, dando continuidad a su gestión al frente de la institución. Lo acompañarán Marcellus Puig (Volkswagen Argentina S.A.) y Raúl Barcesat (Mercedes-Benz Camiones Argentina SAU), como vicepresidentes, y Daniel Herrero (Prestige Auto - Mercedes-Benz Argentina), en carácter de secretario.

La nueva Comisión Directiva se completa con los representantes de las empresas asociadas, en calidad de vocales: Martín Zuppi (FCA Automobiles Argentina), Martín Galdeano (Ford Argentina); Leonardo Pomeranchik (General Motors Argentina), Keiji Inoue (Honda Argentina), Ricardo Cardoso (Iveco Argentina), Ricardo Flammini (Nissan Argentina), Pablo Sibilla (Renault Argentina), Sebastián Figueroa (Scania Argentina) y Gustavo Salinas (Toyota Argentina).

Durante la Asamblea se aprobaron la memoria, el balance y el informe de resultados del ejercicio 2025/26. En el encuentro, Rodrigo Pérez Graziano destacó el trabajo articulado y la gestión entre los distintos niveles del Estado y la cadena de Valor en un año marcado por la reconversión tecnológica y una mayor apertura comercial.

"Con mucho esfuerzo y compromiso hemos logrado impulsar con el acompañamiento y gestión del Ministerio de Economía, pilares fundamentales de nuestra agenda como el cronograma de reducción gradual de los derechos de exportación, destrabar y ampliar mercados clave como fue el caso Ecuador y la puesta en marcha del acuerdo Mercosur-Unión Europea, la adecuación reglamentaria del RIGI y la eliminación definitiva del Impuesto Interno, entre otros puntos", mencionó el directivo.

El futuro de la industria automotriz

En este escenario, Pérez Graziano insistió en la importancia de dar continuidad al trabajo con la Cadena de Valor articulando también provincias y municipios con el objetivo de fortalecer el futuro de la industria automotriz.

"Necesitamos previsibilidad y un marco regulatorio e impositivo que acompañe el esfuerzo que ya están haciendo las empresas al invertir en tecnología, procesos y nuevos productos. Solo así podremos continuar impulsando la producción, las exportaciones y la generación de empleo calificado", concluyó el presidente de ADEFA.

La trayectoria del presidente de ADEFA

Rodrigo Pérez Graziano es economista, egresado de la Universidad Católica Argentina (UCA), y cuenta con estudios de posgrado realizados en Francia, Italia, Suecia y en el país, en áreas vinculadas al desarrollo industrial, la competitividad y las políticas públicas.

Actualmente se desempeña como Presidente de Peugeot Citroën Argentina y Director de Asuntos Públicos del Grupo Stellantis para Argentina, Chile, Uruguay, Región Andina y Centroamérica.

Pérez Graziano es Vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y Presidente de Honor de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina (CCIFA). Es también Vicepresidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) y de la Eurocámara Argentina, además de integrar el Directorio de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP).

También es Director de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) y de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios Argentino Brasileño (CAMBRAS). En el ámbito internacional integra el Consejo Superior de Cámaras de Comercio del Mercosur (CCCM) y es Director por América del Sur de la Cámara de Comercio e Industria France International (CCIFI).

En el ámbito público, se desempeñó como Ministro Plenipotenciario en la Embajada de la República Argentina en Francia, con concurrencia en el Principado de Mónaco, donde contribuyó al fortalecimiento de los vínculos económicos y comerciales bilaterales. Fue además docente universitario, tanto en grado como en maestría, dictando materias vinculadas al análisis económico y la economía aplicada.