La automotriz enfrenta ajustes drásticos ante la baja en ventas globales y la presión de costos, con impacto en puestos de trabajo y proveedores

La situación de Ford en la Argentina comienza a encender señales de alerta en una terminal que hasta hace poco se la consideraba uno de los casos más sólidos del sector. La automotriz, que produce la pick-up Ranger en su planta de General Pacheco, enfrenta una combinación de caída de la demanda, dificultades para exportar y crecientes problemas de competitividad que podrían condicionar sus planes industriales para los próximos años.

La compañía ya había decidido meses atrás reducir su ritmo de producción, pasando de unas 380 unidades diarias a alrededor de 315, a partir de octubre. Sin embargo, el deterioro del contexto habría profundizado el problema.

La acumulación de stock, producto de un mercado interno más débil y de una menor dinámica de las exportaciones, llevó a Ford a comunicar a los proveedores un esquema de actividad reducida que incluye un período de vacaciones entre el 4 de diciembre y el 1 de febrero. Es decir, la planta estará paralizada por dos meses u ocho semanas. Parte tiene que ver con vacaciones, pero la otra parte por la necesidad de ajustar inventarios para que no siga creciendo el stock.

Detrás de esta decisión aparece una preocupación más profunda que trasciende la coyuntura comercial. La Ranger, tras una inversión de u$s580 millones, enfrenta un escenario cada vez más exigente frente a sus principales competidoras:

Toyota prepara una actualización de la Hilux, líder histórica del segmento

Volkswagen se apresta a lanzar una nueva generación de Amarok con un importante salto tecnológico

Crece el ingreso de vehículos importados que presionan los precios

El restyling de la Ranger enfrenta un obstáculo económico que podría dejarlo en el camino

En ese contexto, el restyling previsto para la Ranger es un tema a seguir de cerca. Fuentes vinculadas al sector señalan que el principal obstáculo no es técnico sino económico. La inversión necesaria para actualizar el modelo debería amortizarse en un período normal de cuatro o cinco años, pero los márgenes actuales no garantizarían recuperar ese desembolso. El dilema para Ford es evidente: avanzar con el proyecto implica afrontar costos significativos en un negocio cada vez más ajustado, mientras que postergarlo podría dejar a la Ranger en desventaja frente a una competencia renovada.

La estructura productiva regional también juega un papel determinante. Tras el cierre de sus operaciones fabriles en Brasil, Ford concentró su presencia industrial sudamericana en Argentina, donde la planta de Pacheco produce exclusivamente la Ranger. A diferencia de años anteriores, cuando también fabricaba el Focus, hoy toda la estrategia industrial regional depende de una sola pick-up. Cualquier alteración en la demanda o en la competitividad del modelo tiene un impacto directo sobre la operación.

La estrategia para sobrevivir: importar autopartes chinas y recortar costos locales

Frente a este panorama, la empresa avanza en un proceso de revisión de su cadena de abastecimiento con el objetivo de reducir costos. La estrategia pasa por incrementar la participación de autopartes importadas desde Asia, particularmente desde China. En la compañía consideran que existen componentes que pueden conseguirse a valores considerablemente inferiores a los de los proveedores locales.

El propio presidente de Ford Argentina, Martín Galdeano, había deslizado esta problemática al señalar que en algunos casos resulta más caro adquirir una pieza fabricada a pocas cuadras de la planta que importarla desde China. Detrás de esa definición ya se encontraba en marcha un análisis exhaustivo sobre distintos componentes de la Ranger. Por ejemplo, una de las piezas que anteriormente llegaba desde Estados Unidos comenzó a ser reemplazada por alternativas chinas de menor costo, mientras que también se estudian compras a proveedores instalados en países como Tailandia -donde también se produce la Ranger- aunque vinculados a grupos manufactureros chinos.

Según distintas fuentes del sector autopartista, Ford estaría evaluando numerosas piezas para determinar cuáles podrían sustituirse por componentes importados. En algunos casos, la diferencia de costos sería muy significativa:

Una pieza producida localmente superaba los u$s35 por unidad

Una alternativa equivalente proveniente de China se ofrecía a unos u$s17

Para la automotriz, estas diferencias resultan determinantes a la hora de definir la rentabilidad futura del programa Ranger

El impacto sobre la industria autopartista y el antecedente Volkswagen

La contracara de esta estrategia es el impacto potencial sobre la industria autopartista argentina. El antecedente más cercano se encuentra en Volkswagen. Con el desarrollo de la nueva Amarok, realizada en asociación con la china SAIC a través del denominado Proyecto Patagonia, la cantidad de proveedores locales se redujo drásticamente -pasaron de 43 a 16- respecto de la generación actual. La incorporación masiva de componentes asiáticos fue considerada una condición indispensable para garantizar la continuidad del proyecto industrial.

La presión competitiva se amplifica además por factores externos. La depreciación del real brasileño encarece los productos argentinos en el principal mercado de exportación de las terminales locales. Para fabricantes como Ford, Toyota y Volkswagen, la posibilidad de sostener los volúmenes enviados a Brasil es clave para mantener niveles de producción rentables. Una eventual caída de esas exportaciones tendría consecuencias directas sobre la actividad de las plantas argentinas.

Con rivales que se renuevan, costos productivos elevados y una creciente competencia de vehículos y componentes provenientes de Asia, Ford se encuentra ante una decisión estratégica de gran relevancia. El futuro de la Ranger, uno de los pilares de la industria automotriz argentina, dependerá de la capacidad de la compañía para encontrar un esquema de costos que le permita sostener su presencia en un segmento cada vez más disputado.