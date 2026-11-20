Es posible configurar los dos modelos, que tienen distintas versiones: se puede elegir color exterior e interior, pero tiene un costo extra

La marca de autos eléctricos Tesla llegó a Argentina y ya comenzó a vender sus autos en el país. Antes de que comience a exhibirlos en el shopping Unicenter, la marca de autos de Elon Musk publicó en su sitio web los dos modelos que ofrece por el momento en el país, con sus precios en dólares y en pesos.

Así es que los argentinos ya pueden comprar desde este viernes el Tesla Model 3 y el Model Y. Según aclara en la página, las entregas están estimadas para marzo o abril del 2027.

Cuánto salen los autos que Tesla ya comenzó a vender en Argentina

La venta de los autos de la marca estadounidense se realiza de manera 100 % online en los mercados donde está presente, con la posibilidad de que los clientes hagan su pedido, configuren su modelo y los paguen de manera digital.

Esta estrategia se complementa con exhibiciones de los 0km y la posibilidad de que realicen test drive que generalmente se desplegan en centros comerciales. En el caso de Argentina, ya fueron confirmados Unicenter y Alcorta Shopping.

Así, en la página de Tesla Argentina ya es posible ver los dos modelos con las distintas versiones disponibles y configurarlo a gusto: se puede elegir color exterior, interior, llantas y otros detalles que, lógicamente, impactan en el precio final.

El valor está expresado en dólares, pero también en pesos. Aunque este puede variar según la cotización del tipo de cambio, en un escenario particularmente volátil.

A continuación, los precios de los autos que Tesla vende en Argentina:

Al hacer click en cada versión aparece el precio final, que es levemente superior al que figura en la lista

Model 3: u$s42.590

Model 3 Premium: u$s48.090

Model 3 Performance: u$s55.590

Se puede seleccionar el color. El precio viene incluido con el gris grafito, pero si se elige blanco, azul o negro, se le deben sumar u$s1.000. El rojo y el plata metálico suman u$s2.000

También en el interior cambia: viene en negro, pero si se quiere cambiar a gris, se le suman u$s1.000

Cambiando el color del exterior y el interior, el precio de un Model 3 Performance queda en u$s57.990

El Model Y

El otro modelo, el Model Y, que viene en dos versiones:

Rear-Wheel Drive: u$s44.590

Long Range Rear-Wheel Driver: u$s50.590

De igual manera, es posible elegir color interior, exterior y llantas, que pueden hacer variar el precio final.

Los valores expresados en la página de Tesla son al contado, pero también es posible simular las cuotas si se accede con el crédito prendario de Santander.

Con qué mercado se enfrenta Tesla en Argentina

La marca no reportó las intensiones que tiene para concretar ventas en la Argentina, sin embargo, ya abrió el formulario oficial para quienes quieran conocer sus productos. Este 20 de noviembre, en un evento en La Boca, se revelerán más detalles de cómo serán sus operaciones.

Quienes estarán al frente de la compañía tampoco fue dado a conocer de manera oficial, pero el gerente deventas de Tesla es un exdirectivo de Mercado Libre, quien estuvo 10 años en el la empresa más grande de ventas online y pasó, entre otras cosas, por la sección clasificados de ventas de autos.

Con respecto a las proyecciones de ventas de eléctricos, hay que tener en cuenta que, según el informe de ACARA, hasta octubre de 2026 se vendieron 6.736 autos eléctricos en Argentina, con un crecimiento de más del 600% comparado con el mismo período del año anterior.

En ese plazo llegaron nuevas marcas y modelos, que, entre otras cosas, lograron bajar los precios de los autos eléctricos, democratizando esta tecnología.

En el caso de Tesla, ingresó al mercado local con los acuerdos que permiten importar vehículos con nuevas tecnología sin el arancel del 35%, lo cual hace pensar que sus valores serán más competitivos. Esta posibilidad se dio tras la modificación del decreto que establecía como tope de valor FOB (en puerto) los u$s16.000, pasando a u$s35.000 para los modelos eléctricos.

En cuanto a los rivales, en Argentina hay más de 20 marcas que tienen modelos con tecnología 100% eléctrica, de las cuales, las que son de procedencia china superan el 50%. Este mapa pone sobre la mesa quiénes son los rivales que enfrentará Tesla.

También, es cierto que las ventas crecieron desde que el promedio de precios que está dispuesto a pagar el público argentino por un vehículo con esta tecnología bajó, con la llegada de los nuevos jugadores.

Por otro lado, hay propuestas más caras que también arriesgaron al mercado, y que abren las esperanzas de Tesla. Entre ellas se debe mencionar el regreso de Smart, que revivió el pequeño modelo ahora más grande, y promedia los u$s50.000. También sucede con marcas como BMW, o la misma Toyota que es más masiva, pero tienen precios más elevados que los rivales chinos.

Qué lugar ocupa Tesla en el mercado frente a las marcas chinas

Otro de los datos a tener en cuenta es qué significa la marca Tesla para los compradores de 0km, y su origen, fundada en EE.UU, donde nacieron gigantes automotrices como Ford y Chevrolet, entre otras, le da otro respaldo.

Tesla se posiciona a nivel mundial como la empresa automotriz más valiosa por capitalización bursátil y un referente en innovación tecnológica, movilidad eléctrica y energía limpia, aunque enfrenta una competencia cada vez más dura en volumen de ventas frente a fabricantes tradicionales y marcas chinas.

Si gran rival hoy es la china BYD, pero tienen modelos de negocio diferentes: Tesla se ve en el mercado como una automotriz con desarrollos de software, robótica (Optimus), robotaxis (Cybercab) y almacenamiento energético. Sin embargo, sus márgenes operativos se han comprimido debido a recortes de precios y al fuerte gasto de capital; BYD cotiza con múltiplos de fabricante tradicional, pero ya supera a Tesla en facturación total. Su rentabilidad se apoya en una integración vertical extrema (fabrica sus propias baterías Blade, semiconductores y componentes).

Por último, Tesla está involucrada en el desarrollo de la red de carga, compromiso que asumió en la Argentina mediante un acuerdo con YPF, para instalar cargadores rápidos que serán desarrollados desde 2027.