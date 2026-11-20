La automotriz estadounidense desembarca en el país con una estrategia agresiva, pero con un formato muy diferente al de las marcas tradicionales

Tesla desembarcó en la Argentina y su estrategia comercial se apoya en locales de exhibición en shoppings porteños, un plan de negocios diferente si se compara con las automotrices tradicionales.

La venta de los autos de la marca estadounidense se realiza de manera 100 % online en los mercados donde está presente, con la posibilidad de que los clientes hagan su pedido, configuren su modelo y los paguen de manera digital.

Esta estrategia se complementa con exhibiciones de los 0km y la posibilidad de que realicen test drive que generalmente se desplegan en centros comerciales. En el caso de Argentina, ya fueron confirmados Unicenter y Alcorta Shopping.

Esta forma de vender garantiza una experiencia distinta a los usuarios, con total transparencia y facilidad para realizar la operación de principio a fin, según explicaron durante el contacto que tuvimos antes de la presentación oficial.

Cómo se compra un auto Tesla online

En Uruguay, Tesla ya vende sus modelos, los mismos que llegarán a la Argentina.

Para comprar el Model 3 o el Model Y, en el sitio se observa que, en primer lugar, se debe ordenar qué modelo se desea elegir; luego se elige la versión; y en una tercera instancia se debe seleccionar la opción Capacidad Full Self-Driving, que tiene un costo mensual (en el país vecino es de u$s129 al mes).

Tesla exhibe los modelos en centros comerciales. - crédito Foto oficial

Este servicio quiere decir que, en futuras actualizaciones, la unidad se podrá manejar sola, casi en cualquier lugar y con una mínima intervención del conductor. Las funciones activadas requieren que la persona las supervise activamente; no hacen que el vehículo sea autónomo.

La activación y el uso de estas funciones dependen de qué tan desarrolladas estén y de la aprobación regulatoria, que puede tardar más en algunas jurisdicciones. El siguiente paso es elegir el color del exterior e interior.

Una vez que se aceptan las condiciones, se puede reservar con u$s250 no reembolsable, o hacer el pago total.

Luego, la marca dispondrá de un registro oficial de interesados de Tesla, con datos que, en el caso de Argentina, serán develados durante la presentación, pero ya están armados con la logística correspondiente.

Con qué mercado se enfrenta Tesla en Argentina

La marca no reportó las intensiones que tiene para concretar ventas en la Argentina, sin embargo, ya abrió el formulario oficial para quienes quieran conocer sus productos. Este 20 de noviembre, en un evento en La Boca, se revelerán más detalles de cómo serán sus operaciones.

Quienes estarán al frente de la compañía tampoco fue dado a conocer de manera oficial, pero el gerente deventas de Tesla es un exdirectivo de Mercado Libre, quien estuvo 10 años en el la empresa más grande de ventas online y pasó, entre otras cosas, por la sección clasificados de ventas de autos.

Con respecto a las proyecciones de ventas de eléctricos, hay que tener en cuenta que, según el informe de ACARA, hasta octubre de 2026 se vendieron 6.736 autos eléctricos en Argentina, con un crecimiento de más del 600% comparado con el mismo período del año anterior.

En ese plazo llegaron nuevas marcas y modelos, que, entre otras cosas, lograron bajar los precios de los autos eléctricos, democratizando esta tecnología.

En el caso de Tesla, ingresó al mercado local con los acuerdos que permiten importar vehículos con nuevas tecnología sin el arancel del 35%, lo cual hace pensar que sus valores serán más competitivos. Esta posibilidad se dio tras la modificación del decreto que establecía como tope de valor FOB (en puerto) los u$s16.000, pasando a u$s35.000 para los modelos eléctricos.

En cuanto a los rivales, en Argentina hay más de 20 marcas que tienen modelos con tecnología 100% eléctrica, de las cuales, las que son de procedencia china superan el 50%. Este mapa pone sobre la mesa quiénes son los rivales que enfrentará Tesla.

También, es cierto que las ventas crecieron desde que el promedio de precios que está dispuesto a pagar el público argentino por un vehículo con esta tecnología bajó, con la llegada de los nuevos jugadores.

Por otro lado, hay propuestas más caras que también arriesgaron al mercado, y que abren las esperanzas de Tesla. Entre ellas se debe mencionar el regreso de Smart, que revivió el pequeño modelo ahora más grande, y promedia los u$s50.000. También sucede con marcas como BMW, o la misma Toyota que es más masiva, pero tienen precios más elevados que los rivales chinos.

Qué lugar ocupa Tesla en el mercado frente a las marcas chinas

Otro de los datos a tener en cuenta es qué significa la marca Tesla para los compradores de 0km, y su origen, fundada en EE.UU, donde nacieron gigantes automotrices como Ford y Chevrolet, entre otras, le da otro respaldo.

Tesla se posiciona a nivel mundial como la empresa automotriz más valiosa por capitalización bursátil y un referente en innovación tecnológica, movilidad eléctrica y energía limpia, aunque enfrenta una competencia cada vez más dura en volumen de ventas frente a fabricantes tradicionales y marcas chinas.

Si gran rival hoy es la china BYD, pero tienen modelos de negocio diferentes: Tesla se ve en el mercado como una automotriz con desarrollos de software, robótica (Optimus), robotaxis (Cybercab) y almacenamiento energético. Sin embargo, sus márgenes operativos se han comprimido debido a recortes de precios y al fuerte gasto de capital; BYD cotiza con múltiplos de fabricante tradicional, pero ya supera a Tesla en facturación total. Su rentabilidad se apoya en una integración vertical extrema (fabrica sus propias baterías Blade, semiconductores y componentes).

Por último, Tesla está involucrada en el desarrollo de la red de carga, compromiso que asumió en la Argentina mediante un acuerdo con YPF, para instalar cargadores rápidos que serán desarrollados desde 2027.