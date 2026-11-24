La asiática que lidera las ventas del segmento polivalente con la 450 MT adelantó dos modelos de 550 cc, concebidas para viajar y hacer off-road

La 550 MT es una trail asfáltica, mientras que la 550 MT-X se enfoca en el off-road.

Lanzará en 2027 las CF Moto 550 MT y 550 MT-X, presentadas en Milán para el segmento medio-alto.

La CF Moto 450MT lidera las ventas en Argentina y la marca planea expandir su oferta.

La CF Moto 450MT es desde hace varios meses la moto polivalente de media cilindrada más vendida en el Argentina.

El mes pasado alcanzó casi las 500 unidades patentadas y es el modelo que representa más del 50% de las ventas totales de la asiática, la cual totalizó 848 unidades patentadas en el período pasado.

Ahora, la marca planea armar un tridente imbatible en la categoría de motos de cilindrada media alta, con la incorporación de CF Moto 550 MT y 550 MT-X, dos novedades que fueron presentadas a nivel mundial en el reciente salón internacional de la moto en Milán (Eicma).

La diferencia principal entre los dos nuevos modelos que llegarán al país a partir del 2027, es el tratamiento, ya que que comparten muchos componentes, entre ellos el motor.

Diferencias entre la CF Moto 550 MT y la 550 MT-X

La 550 MT es una trail para asfalto, pensada para hacer viajes. Está calzada sobre llantas de 19" adelante y 17" atrás y cuenta con suspensión Kayaba de 200 mm de recorrido, tanto en la rueda delantera como en la trasera.

CFmoto irrumpe en el mercado con una propuesta que supera a la 450. - rédito CF Motor.

La 550 MT X es la heredera directa de la 450 MT, por ende, tiene una concepción más para el off-road. Por ello, cuenta con llantas de 21" adelante y 18" atrás, en tanto que la suspensión tiene mayor recorrido: 230 mm adelante y 220 mm atrás.

Aunque ambas usan llantas de rayos sin cámara (tubeless), la 550 MT monta neumáticos mixtos con dibujo asfáltico (90% ruta / 10% tierra). La 550MT-X sale de fábrica con neumáticos con tacos más profundos (CST mixtos/off-road) preparados para ripio suelto y barro.

Si de frenada se trata, la 550 MT monta doble disco delantero con pinzas radiales. La 550 MT-X, por su parte lleva un disco único delantero de 320 mm, una solución más liviana que reduce peso y evita bloqueos bruscos sobre superficies resbaladizas como tierra o piedra.

¿En qué se diferencian la 550 MT y la 550 MT-X?

Visualmente presentan diferencian importantes, siendo la 550 MT la más voluptuosa y ancha, en gran parte, por su tanque de nafta de 23 litros. Cuenta con un asiento bien ancho y dividido en dos niveles y un parabrisas grande, pensado para salir a la ruta.

La 550MT-X utiliza un chasis más angosto y un asiento plano tipo enduro, lo que facilita mover el cuerpo adelante y atrás al manejar parado. Así mismo, cuenta con guardabarros alto, muy al estilo de los modelos de motocross, mientras que la 550MT lleva un guardabarros bajo pegado a la rueda.

La nueva moto debutó en el salón de Italia y se impone para los amantes del on/off. - crédito foto oficial.

Ambos modelos vienen de serie con soportes integrados para sumarle equipamiento extra, pero de diferentes tipos. Mientras la MT 550 cuenta con base y anclajes para valijas laterales rígidas y baúl trasero, la 550MT-X soporta equipaje blando o alforjas livianas.

Modos de conducción y equipamiento de la CF Moto 550 MT y MT-X

Como toda buena viajera, la MT 550 tiene soluciones que hacen la conducción más relajada. Para empezar, dispone de tres modos de conducción enfocados en el asfalto, sumando IMU (unidad de medición inercial) que permite tener ABS en curvas y control de tracción sensible a la inclinación.

La 550MT-X tiene los mismos modos de conducción, pero sume el perfil "Off-Road" que desconecta el ABS de la rueda trasera y libera el control de tracción para poder derrapar en tierra.

La marca china dispuso de un buen equipamiento para las dos versiones de su nueva moto. - crédito foto oficial.

La 550MT incluye control de velocidad crucero, radar trasero de detección de punto ciego y conectividad Apple CarPlay en su pantalla horizontal de 8".

La 550MT-X prescinde del radar y adopta una pantalla vertical más chica (6,2"), pensada para leer mejor estando de pie.

Ambos modelos traen quickshifter bidireccional de serie (para subir y bajar cambios sin apretar el embrague). Sin embargo, la 550MT puede equipar embrague electrónico (e-clutch) para evitar usar la maneta en ciudad o tráfico, mientras que la 550MT-X mantiene un embrague mecánico tradicional por cable para tener tacto directo en obstáculos técnicos.

Motor de 526 cc, potencia y consumo de las CF Moto 550 MT

Como lo adelantamos, ambos modelos de CF Moto están equipados con el mismo motor. Se trata de un bicilíndrico paralelo de 526 cc de 8 válvulas de 54 CV y un par máximo de 52 Nm.

Si se la compara con la actual CF Moto 450 MT, es casi un 30% más de potencia, lo que permite mantener velocidades crucero en ruta mucho más relajadas y con reserva para sobrepasos.

Es para destacar que cuenta con inyección electrónica y acelerador electrónico (ride-by-wire), lo que habilita los distintos mapas de respuesta.

Si bien se trata del mismo motor, fueron mapeados para que en la MT 500 la entrega de potencia sea más lineal y suave y con una clara prioridad al consumo, el cual promedia entre los 4,2 y 4,8 litros cada 100 km.

Ello, se traduce en una autonomía que rondaría los 450 y 500 kilómetros, con su tanque de 23 litros.

Por el lado de la 550MT-X se trabajó para que la respuesta del acelerador sea más dosificable a bajas revoluciones para evitar que la rueda trasera patine de golpe en tierra suelta.

Al estar menos cubierta a la resistencia del viento, en ruta su consumo es de 4,8 y 5,3 litros cada 100 km, y su autonomía ronda entre los 260 y 290 km, principalmente porque su tanque es mucho más comprimido: 16 litros.

¿Cuánto podría costar y cuáles son sus rivales?

Si bien, ambos modelos aún están en carpeta y su valor no está cerca de ser definido, nos sirve como referencia los valores de los modelos con los que competirá.

Así, por ejemplo, la Voge 525 DSX ronda entre los 13.800.000 pesos y 15.000.000 de pesos. Contemplado otro modelo de marca asiática, la Benelli TRK 502 X tiene un valor de entre 14.000.000 y 14.500.000 de pesos.

La gama trail media de Kove se ubica entre los 12.779.000 pesos y los 16.139.000 de pesos, como es el caso de la 525 X y 625 X.

Pero el valor de mayor referencia que hay que considerar es el de la CF Moto 450 MT, el cual en este mes se ubica entre los 13.600.000 y 14.000.000, ya que las debutantes 550 MT se ubicarán claramente por encima de esa franja de precios.