Durante la primera quincena de noviembre se patentaron 2.200 motos por día. Por primera vez, las multi propósito se acercan a la categoría Street

A un mes y medio para el que el 2026 concluya, ya se vaticina que el mercado de las motos en Argentina cerrará un periodo récord en ventas. Con 748.500 unidades acumuladas hasta octubre, y con 32.998 unidades patentadas durante la primera quincena de noviembre -un promedio de 2.200 unidades por día- las tres categorías que más crecen son las motos CUB de 110 cc, las Street y las on-off de baja cilindrada.

Este escalonamiento, si bien se reitera hace varios años, la brecha que separaba a las motos de Street o de calle, con las motos multipropósitos de similar cilindrada se achicó.

Esto quedó en evidencia según el último informe de la Cámara de Fabricantes de Moto (Cafam), donde según su último reporte de la primera quincena de noviembre, las motos Street tuvieron una participación de mercado de 18,5%, mientras que las motos on-off alcanzaron una participación de 17,5%.

Traducido en números, las motos de calle que generalmente en Argentina se compran para trabajar, llevan patentadas 6.068 unidades -detrás de las 19.575 unidades que acumuló las motos CUB-, mientras que las motos multipropósitos acumularon 5.766, lo que representa la brecha más corta en la historia entre una categoría y otra.

Cuánto cuestan motos polivalentes de 150 cc en Argentina

En este escenario, iProfesional te detalla cuáles son los modelos on-off que más están eligiendo los argentinos, y cuáles son sus principales características.

Honda XR 150 ($ 6.051.500)

La moto con permitidos fuera del pavimento de Honda más accesible es la XR 150 cc. Recibió una actualización a fines del 2025. Desde entonces, mejoró su estética, el freno delantero está firmado por la reconocida firma Nissin y sumó instrumental digital, proporcionando información más clara y precisa.

El motor de la XR 150 es un mono cilíndrico de 2 válvulas, refrigerado por aire y alimentado por carburador, el cual entrega alrededor de 12,6 CV con caja de 5 velocidades y arranque dual (eléctrico y a patada).

A nivel suspensiones cuenta con horquilla telescópica delantera con 160 mm de recorrido y mono amortiguador trasero (monoshock) con 149 mm de recorrido. Con su tanque de nafta de 12 litros logra una autonomía cercana a los 380 km en uso mixto.

¿Porque es una de las más elegidas? Cuenta con garantía oficial de 3 años (o 36.000 km) y mantiene una depreciación muy baja en el mercado de usadas, por lo que su valor de reventa es muy bueno.

Corven Triax 150 (desde $2.665.000)

La Triax 150 es la segunda moto más vendida de la marca, detrás de su modelo CUB Energy 110. Está impulsada por mono cilíndrico con carburador de 150 cc y 16 CV, la cual se ofrece en dos versiones (One y Max), con precios que van desde los $ 2.665.000 hasta los $ 3.400.000.

Corven está entre los modelos más vendidos con la Triax. - crédito foto oficial

Está montada sobre ruedas con llanta de rayos de 21" adelante y 18" atrás, lo que se traduce en muy buena estabilidad y seguridad. Dispone de frenos a disco hidráulico delantero y tambor clásico detrás.

A la hora recorrer distancias, puede llegar hasta los 350 km con su tanque de 12,5 litros, con un consumo promedio de 2,8 y 3 litros cada 100 kilómetros.

La velocidad máxima de la Corven Triax es de solo 100 km/h, por lo que el rango donde su motor se desempeña bien es viajando a 80 km/h.

La variante más equipada ofrece iluminación full led tablero 100% digital, puerto USB, balizas y asiento antideslizante bitono.

En septiembre, la marca sumó a la Triax 200 Max (desde $ 3.100.000) y Triax 250 Max (desde $3.600.000), dos modelos con la que marc, busca sumar participación en el segmento on-off.

Gilera Sahel 150 (desde $ 2.400.000)

La tradicional marca Gilera tiene un exponente que le tracciona muy buenas ventas en esta categoría. La Gilera Sahel 150, al igual que el resto de los modelos de este informe, tiene un perfil polivalente, aunque, comparada, por ejemplo con la Corven Triax 150, es notablemente más baja y en ello influyen sus neumáticos más chicos con 19" adelante y 17" atrás.

Así mismo, su tanque es más pequeño que el resto de sus rivales, con 8,6 litros de capacidad. De modo que, su autonomía máxima es de 300 kilómetros, con un consumo de entre 35 y 40 kilómetros por litro.

La frenada, está confiada a un disco hidráulico delantero y un freno a tambor convencional en la rueda trasera.

Es para subrayar que dentro de su equipamiento ofrece luces led, puerto USB y tablero digital. Y el despeje al suelo es de 200 mm y el peso en seco de 120 kilos. Puede soportar hasta 150 kilos en total.

Motomel CX Skua 150 ($ 2.900.000)

Motomel es la segunda marca más vendida en Argentina, detrás de Honda, con un acumulado de 11.629 unidades hasta octubre. Una de las claves es su amplio line-up de modelos, entre los cuales se encuentra la CX Suka 150 (décima en el ranking de las motos más vendidas en el mercado total), la cual recibió hace poco una actualización.

Se trata de una moto multi propósito de 11 CV con un tanque de 11,5 litros, con el cual puede recorrer hasta 400 km con un consumo muy bajo, de entre 40 y 45 km por litro.

Al igual que la mayoría de los modelos de este segmento, tiene ruedas de 21" adelante y 18" detrás y está calzada con neumáticos mixtos (70% asfalto y 30% tierra).

El sistema de suspensión está conformado por una horquilla telescópica convencional y un mono amortiguador trasera, lo que en conjunto le permite copiar bien las irregularidades del camino.

En su reciente renovación, sumó tablero digital, cargador USB en el manubrio, y la versión más equipada sumó cubre puños integrados y llantas reforzadas de color negro.

Zanella ZT 150 (desde $ 2.500.000) y ZR 150 (desde $ 2.900.000)

Dentro del mismo segmento on-off de hasta 150 cc, Zanella cuenta con dos modelos que comparten cilindrada. Se tratan de la ZR 150 y ZT 150, ambas con 11 CV de potencia.

Zanella también se encuentra entre las motos líderes. - crédito foto oficial.

Se diferencian por los rodados, ya que mientras la ZR 150 se equipa con llantas de 19" adelante y 17" atrás con neumáticos de corte más urbano, la ZT 150 recurre a unas llantas de 21" adelante y 18" detrás, con dibujo más hondo, lo que la hace más apta para circular por tierra.

Otras de sus grandes diferencias se dan en el aparatado tecnológico, donde la ZR ofrece iluminación full led, tablero digital y puerto USB, la ZT recurre a un tablero analógico y luces halógenas convencionales.

Ambos modelos cuentan con tanque de 12 litros y sus consumos son similares (entre 2,7 y 3 litros cada 100 kilómetros) por lo que pueden recorrer entre 350 y 390 kilómetros con un solo tanque.