El asesor de Alpine destacó la actuación del argentino y de Pierre Gasly. Ambos lograron sumar puntos por el 5° lugar del Campeonato de Constructores

Luego de la gran labor de Alpine con Franco Colapinto y Pierre Gasly en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, quien manifestó su satisfacción fue el asesor ejecutivo del equipo francés, Flavio Briatore. El italiano celebró el doble puntaje de los pilotos del team de Enstone, ya que el francés fue quinto y el argentino sexto en el circuito urbano de dicha ciudad en el desierto de Nevada.

Esto le permitió a la escudería gala no bajarse de la lucha por el quinto puesto en el Campeonato Mundial de Constructores ya que quedaron a 27 puntos de Racing Bulls, que este fin de semana se fue sin cosechar unidades.

"Hoy hemos logrado un resultado fantástico como equipo; tanto Pierre como Franco han hecho un trabajo excelente y han pilotado muy bien en una carrera que exigía mucha precisión y concentración", manifestó Briatore en el comunicado de prensa de Alpine.

"Este resultado nos permite ser muy optimistas y, además, brinda al equipo en Enstone un motivo de celebración tras una racha de resultados complicada en la segunda mitad de la temporada. En conjunto, ha sido un fin de semana muy sólido para todo el equipo en Las Vegas y, con 18 puntos sumados, supone también nuestro mejor resultado en lo que va de temporada. ¡Enhorabuena a todo el equipo!", destacó.

La mejor carrera del año

También celebró lo que fue la mejor carrera del año que tuvo un show de sobrepasos y emoción durante sus 50 vueltas: "La competición ha sido reñida y emocionante, lo cual es magnífico para la Fórmula 1″.

En tanto que Briatore también se manifestó en su cuenta de Instagram, donde posteó una foto sonriendo con Colapinto y Gasly y escribió "buen trabajo" arrobándolos a ambos competidores. Alpine también se hizo eco y publicó un video en el que se muestra la felicitación del italiano a los corredores luego de la competencia.

Colapinto también mostró su alegría por su actuación y la de la escudería. "Contento con los puntos. Con el seis mío y el cinco de Pierre. Los dos en los puntos y es positivo. Creo que seguiremos trabajando para las próximas dos. Pero fue lindo haber peleado con los equipos de adelante. Con Leclerc, es complicado con la Ferrari cuando tienen mucha energía en una parte de la pista y menos en otra. Es como que te pasan, pero después pierden los dos mucho tiempo. Es complicado cuando peleas. Perdés mucho y el tren se corta. En la doble bandera amarilla levanté mucho, después en la simple de Russell. Perdí mucho tiempo ahí. Pero, en general, tuvimos buen ritmo con la goma media".

La carrera fue ganada por Max Verstappen con su Red Bull. El neerlandés, cuádruple campeón mundial, alcanzó su victoria número 75 en la Máxima. El podio lo completaron los corredores de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri.

El próximo fin de semana se llevará a cabo la penúltima fecha de la temporada con el Gran Premio de Qatar en el Circuito Internacional de Lusail y luego terminará el calendario con el Gran Premio de Abu Dhabi, en el Circuito de Yas Marina.