Usará casi $40.000 millones para ceder el funcionamiento del circuito durante cuatro años, con el regreso del MotoGP y la candidatura a la Fórmula 1

La Ciudad de Buenos Aires acaba de autorizar la licitación para contratar por cuatro años el mantenimiento integral del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, en el marco de una obra que tendrá un presupuesto oficial de $38.400 millones.

Con el proceso, el gobierno que dirige Jorge Macri busca una empresa que se ocupe de conservar las instalaciones, reparar desperfectos, limpiar el predio y proveer los materiales.

Por lo menos así surge de analizar la Resolución 549/26 que se publicó este miércoles 18 de noviembre en el Boletín Oficial porteño, con la firma del jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny.

La norma autorizó el procedimiento y aprobó el pliego de condiciones particulares y el de especificaciones técnicas, siguiendo con un proceso que se inició en octubre pasado, cuando el Decreto 371/26 delegó las facultades para tramitar la contratación.

La nueva resolución indica que el trámite seguirá en Buenos Aires Compras y si bien deja la fecha de apertura de ofertas sin consignar, justifica el millonario contrato por la necesidad de mantener el predio en condiciones de seguridad y funcionamiento durante las competencias de MotoGP previstas entre 2027 y 2030.

También lo vinculó con la postulación para recuperar el Gran Premio de Fórmula 1 que tanto el gobierno porteño como las autoridades nacionales tienen como objetivo para que la Argentina regrese al calendario de la máxima competición del automovilismo mundial que hoy tiene a Franco Colapinto como uno de sus pilotos.

Además, la norma encuadra la contratación en la Ley 5.732, que aprobó un plan para recuperar el autódromo e integrarlo al sur porteño con actividades deportivas, sociales, culturales y comerciales.

Licitación del Autódromo: el costo de conservar el circuito

En este sentido, la licitación divide el contrato en dos renglones que deberán cotizarse juntos siendo el primero el que contempla un gasto de $33.600 millones para mantenimiento preventivo y correctivo, puesta en valor y limpieza, mientras que el segundo prevé otros $4.800 millones para la provisión de materiales de mantenimiento edilicio.

El presupuesto equivale a $800 millones mensuales durante 48 meses y, de ese importe mensual, $700 millones corresponden al servicio y $100 millones a los insumos.

De acuerdo a los pliegos, la empresa que resulte adjudicada deberá ocuparse de prevenir fallas y reparar desperfectos en los edificios y sectores del predio comprendidos en el contrato.

También tendrá a su cargo el saneamiento, la desinfección, el control de plagas y el mantenimiento de espacios exteriores.

La Dirección General de Gestión de Proyectos e Infraestructura del Autódromo será la autoridad de aplicación, según lo marca el pliego que también permite que la Ciudad incorpore edificios o tareas al listado inicial, con un tope del 20% del monto del renglón de mantenimiento.

Las ofertas se presentarán en pesos, con IVA incluido, y cada empresa deberá detallar sus costos directos e indirectos, los impuestos y la utilidad prevista, además de identificar los índices asociados a los insumos y recursos.

El respaldo que se exige

La norma también aclara que las empresas que quieran participar del proceso podrán presentarse individualmente o en una unión transitoria de hasta dos firmas nacionales, con una participación mínima del 40% para cada integrante.

El pliego admite además que los interesados inicien el trámite de inscripción en el registro de proveedores antes de la apertura y aclara que la inscripción deberá estar vigente para la preadjudicación y la adjudicación.

Cada oferta deberá contar con una garantía de $1.920 millones, equivalente al 5% del presupuesto oficial y la empresa que se quede con el contrato deberá constituir una segunda garantía, por el 10% del valor adjudicado, para respaldar el cumplimiento del proceso.

En materia financiera, el artículo 18 de la norma pide los balances de los últimos dos ejercicios cerrados exigibles y una certificación de indicadores.

También reclama contar con una liquidez corriente de al menos 2,5 y un capital de trabajo superior a $1.600 millones, equivalente a más de dos veces el presupuesto mensual.

El pliego además establece que las ventas del último ejercicio deben representar al menos el 10% del monto ofertado sin IVA.

En la parte técnica, cada empresa deberá presentar un plan de trabajo para los dos renglones, detallar el equipo que prestará el servicio y designar un representante técnico y un responsable de Higiene y Seguridad con matrícula vigente.

De manera adicional, se solicitan certificaciones ISO 9001, 14001 y 45001, correspondientes a calidad, gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo.

La experiencia, antes que el precio

En otra parte de la resolución se aclara que la se creará una comisión que evaluará las propuestas en dos etapas.

En la primera, los antecedentes empresariales aportarán hasta 60 puntos, la evaluación técnica hasta 30 y la financiera hasta 10 y solo se abrirá el sobre económico de las ofertas que alcancen al menos 75 puntos sobre 100.

Dentro de los antecedentes, la experiencia en operación y mantenimiento de circuitos de competición vale hasta 30 puntos.

Si una propuesta obtiene cero en ese rubro, su máximo posible es de 70, incluso si consigue el puntaje completo en los demás apartados.

Ese cálculo explica por qué la experiencia en mantenimiento de edificios, limpieza y espacios exteriores debe complementarse con trayectoria en circuitos.

De hecho, para obtener 15 puntos, la oferta debe acreditar al menos un contrato comparable en los últimos tres años en un circuito homologado por la Federación Internacional del Automóvil (FIA), la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) o una entidad equivalente reconocida internacionalmente.

En ese sentido, se aclara que para alcanzar los 30 puntos se requieren al menos tres contratos similares, dos de ellos en instalaciones homologadas, y uno correspondiente a un circuito comparable al Gálvez en los últimos tres años.

El pliego pide además acreditar trabajos sobre activos vinculados a la seguridad y la operación deportiva, como la pista, las barreras, las escapatorias, los boxes o los sistemas de cronometraje.

Esa cláusula permite que una empresa de mantenimiento integral se presente con un especialista en circuitos pero se aclara que si recurre a la subcontratación, deberá obtener la autorización de la Ciudad y seguirá siendo responsable por la prestación.

Más allá de los posibles interesados, quienes finalmente se presenten en el proceso deberán superar una segunda etapa, en la cual la oferta más barata obtendrá 100 puntos en la evaluación económica y las demás recibirán una calificación proporcional.

Para recomendar la preadjudicación, se combinará un 60% del puntaje de la primera etapa y un 40% del correspondiente al precio.

Entre las empresas locales que podrían participar de este millonario proceso licitatorio y que tiene antecedentes en este sector, algunas fuentes mencionan al Grupo Obras, Servicios y Desarrollos (GOSD).

Se trata de la empresa que organizó el MotoGP en Termas de Río Hondo y que realizó trabajos en la pista y en los sistemas de dirección de carrera de ese circuito.

También se especula con Tilke, el estudio alemán que participó en el rediseño del Gálvez y que cuenta con una división de operación de circuitos.

Una competencia como plazo de las obras

Mientras este proceso licitatorio se pone en marcha, Autopistas Urbanas (AUSA) ejecuta la remodelación del Gálvez, iniciada en enero pasado con una inversión de u$s200 millones para la renovación del autódromo, que incluye la nueva pista, el edificio de boxes y el paddock, donde se instalan los equipos.

El proyecto se diseñó inicialmente para el Mundial de motociclismo, pero en julio, la Ciudad reformuló el trazado para incorporar las exigencias de la Fórmula 1.

Por eso, el rediseño extiende la recta opuesta e incorpora una horquilla en el sector que ocupaba el kartódromo y también incluye un túnel desde la avenida Roca para que los camiones de los equipos lleguen al paddock sin atravesar la pista.

El gobierno porteño informó que la recta opuesta y varios sectores de curvas ya tienen la primera capa de asfalto, que avanzó la instalación de defensas y que terminó la excavación del túnel.

El cronograma oficial prevé completar los boxes en enero, el asfaltado en febrero y el túnel y la pintura de pista en marzo de 2027.

El cronograma de obras debe quedar íntegramente cumplido ya que el primer compromiso internacional del circuito renovado será el Gran Premio de la Argentina de MotoGP, del 9 al 11 de abril de 2027.

De este modo, la competencia volverá al Gálvez por primera vez desde 1999 ya que en su etapa más reciente en el país, se disputó en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero.

Los cálculos para el regreso más esperado

En el caso del Gran Premio de Fórmula 1, la última carrera que se disputó en el Gálvez fue el 12 de abril de 1998 y lo ganó Michael Schumacher con Ferrari.

Con ese antecedente, el pasado 6 de noviembre, Jorge Macri, se reunió con Stefano Domenicali, presidente y CEO de la categoría en Interlagos, durante el fin de semana del Gran Premio de San Pablo.

Del encuentro también participó Fabián Turnes, secretario de Deportes porteño, quien dijo que en las conversaciones se habló de una "reserva de fecha" y de un contrato de cinco años.

Es más, este 18 de noviembre, Macri recorrió las obras del Gálvez con Emerson Fittipaldi, bicampeón mundial de Fórmula 1., para mostrarle el avance de las obras del autódromo.

El ex piloto vino a la Argentina principalmente para participar del 40.º aniversario del Museo Juan Manuel Fangio en Balcarce, aunque su agenda incluyó una recorrida oficial por las obras del Autódromo Oscar y Juan Gálvez.

Si bien no ocupa un cargo ejecutivo en la organización oficial de la Fórmula 1, participa como leyenda histórica y embajador del automovilismo sudamericano para respaldar el proyecto de regreso del Gran Premio de Argentina.

Los esfuerzos del gobierno porteño en este sentido tiene vinculación con una estricta norma de la organización del evento, ya que para recibir un Gran Premio, el circuito debe obtener la homologación Grado 1 de la FIA y la Ciudad debe acordar con la categoría las condiciones para incorporar la carrera.