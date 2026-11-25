La marca china vende en la Argentina modelos híbridos y 100% eléctricos, siendo esta opción la más accesible, compacta y práctica para el día a día

El auto más barato de BYD en Argentina es el BYD Dolphin Mini, un vehículo urbano 100% eléctrico que tiene dos versiones, la GL de entrada de gama a $36.800.660 y la GS que es la full a $38.334.660, según precios oficiales a noviembre 2026

Este modelo fue uno de los primeros que llegó al país, pensado para el uso diario, accesible y práctico, con una autonomía que llega a 380 km máximo según versión, y carga rápida del 10 al 80% en 30 minutos.

Entre sus características principales, tiene 88 CV, seis airbags y asistentes a la conducción.

La china BYD es la marca más vendida en vehículos eléctricos entre enero-octubre de 2026, con más de 4.700 unidades, siendo el Mini Dolphin el número uno en ventas, con más de 3700 patentamientos.

Cómo es el Mini Dolphin

El Mini Dolphin es un hatch del segmento chico, con un ancho de 1720 mm; un alto de 1590 mm y una distancia entre ejes de 2500 mm. Cuenta con un volumen de carga de 308 litros y espacio para 4 ocupantes.

Basado en la línea Ocean Series firmada por Wolfgang Egger, cuenta con una plataforma llamada e-Platform 3.0.

El Dolphin Mini es el eléctrico más barato de BYD

Por fuera, cuenta con faros LED delanteros y luces antiniebla traseras; con encendido y apagado por adelantado de faros "Follow me home"; luces de circulación diurna y traseras combinadas.

El parabrisas trasero tiene calefacción de desempañamiento y descongelación; espejo retrovisor exterior con ajuste eléctrico de lente; y retrovisor interior antideslumbrante manual, entre otras cosas.

Por dentro, el diseño del Mini Dolphin es minimalista, con un volante multifuncional, instrumento combinado de 7 pulgadas y una pantalla multimedia giratoria de 10,1 pulgadas. TIene conexión de red 4G y servicio BYD Cloud

Motor, batería y autonomía del BYD Dolphin Mini

Este hatch es un auto 100% eléctrico, impulsado por una batería de 30,08 y 43,02 kWh según versión, que otorgan una autonomía de 280 0 380 kilómetros. La batería Blade es una producción de la marca.

La potencia es de 65 Kw y 175 Nm de torque, con una velocidad máxima de 150 km/h.

Tiene todas las asistencias inteligentes, tales como control crucero adaptativo, frenado automático de emergencia y mantenimiento de carril.

A esto suma cámara de reversa; sistema de control dinámico del vehículo (VDC); distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD); sistema de control de arranque en pendiente (HHC); sistema de frenado regenerativo coordinado (CRBS); control inteligente de luces altas (lHBC); entre otros.

Con quién compite el BYD Dolphin Mini

Entre sus rivales directos por precio y tamaño urbano, hay varios modelos de origen chino.