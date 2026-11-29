Tras su llegada al mercado, la marca china sumó dos versiones del hatch y el SUV a precios más accesibles. Los detalles y por qué son más baratos

MG lanza versiones nafteras del MG3 y ZS, reduciendo precios y ampliando su oferta en el mercado local.

La automotriz MG es una de las chinas que desembarcó en el país en 2025, y lo hizo con un hatch y un SUV con tecnología híbrida.

Sin embargo, unos meses después, redobló su apuesta al mercado local con la llegada de dos versiones nafteras, que lo que hicieron fue bajar el precio de los modelos y conquistar nuevos clientes con opciones más accesibles: por un lado el MG3, a u$s21.900; y por el otro el ZS, a 24.900 dólares.

De esta manera, la marca sumó las dos alternativas con valores que se redujeron, en promedio, unos 2 mil dólares cada uno.

Por otro lado, MG también sigue contando con las variantes con motor combinado (un naftero con uno eléctrico), y con el Cyberster, otro de sus modelos, a 130.000 dólares.

Cómo es el auto accesible MG3

En el caso del MG3, es un hatch que compite en el segmento chico, con modelos como Volkswagen Polo, Chevrolet Onix y Peugeot 208, entre otros.

Mide 4,12 metros de largo, la distancia entre ejes es de 2,57 metros y el baúl de 241 litros.

El MG3 es un hatch del segmento chico. - crédito foto oficial

Por dentro, tiene una pantalla multimedia de 10,25 pulgadas compatible con Android Auto® y Apple CarPlay®, acompañada por un panel de instrumentos digital de 7 pulgadas. A ello suma comandos por voz, acceso sin llave, encendido por botón, cámara de visión 360° y sensores de estacionamiento, tecnologías habitualmente reservadas para segmentos superiores.

El auto está equipado con un motor naftero de 1.5 litros y cuatro cilindros que entrega 114 HP y 142 Nm de torque, con transmisión CVT. En consumo, registra apenas 5,9 litros cada 100 kilómetros.

En seguridad, tiene seis airbags, control electrónico de estabilidad, monitoreo de presión de neumáticos, asistente de arranque en pendiente y el paquete MG Pilot de asistencias avanzadas a la conducción.

Entre las tecnologías disponibles se destacan la alerta de colisión frontal, alerta de cambio involuntario de carril, control de crucero adaptativo con función Stop & Go, mantenimiento de carril y asistencia inteligente a la velocidad.

Cómo es el SUV accesible MG ZS naftero

La china MG sumó una nueva versión del SUV chico ZS, que llegó al país hace un año con motor híbrido y en 2026 bajó de precio en su versión tope de gama.

Desde ahora, la marca ofrece dos nuevas versiones con motorización naftera y el SUV se puede elegir ahora en cuatro opciones, dos híbridas y dos nafteras.

El SUV ZS se vende en opciones naftera e híbrida. - crédito foto MG

En cuanto al motor, que es uno de los principales cambios, es naftero de 1.5 litros y 4 cilindros, que desarrolla 114 HP y 148 Nm de torque, asociado a una transmisión CVT. En el caso del tope de gama, el Luxury, tiene un motor 1.5 Turbo de 168 HP y 275 Nm de torque , con una respuesta más dinámica para quienes buscan mayores prestaciones sin resignar confort.

La gama MG ZS ICE se presenta en dos versiones. El Comfort funciona como puerta de entrada a la gama, con una configuración orientada al confort, la eficiencia y el uso cotidiano, mientras que la Luxury suma mayores prestaciones y un equipamiento más completo.

Con 4.430 mm de largo, 1.818 mm de ancho y 1.635 mm de alto, el MG ZS ICE es un SUV práctico para el día a día.

El baúl tiene una capacidad de 443 litros, con llantas de aleación bitono de hasta 18 pulgadas. En la versión Luxury, los faros son LED con control inteligente de luces altas.

Desde la versión Comfort, el MG ZS ICE incorpora encendido por botón, acceso sin llave, tapizados en cuero ecológico y techo panorámico eléctrico, además de salidas de ventilación para las plazas traseras y múltiples puertos USB.

En materia de conectividad, cuenta con una pantalla multimedia de 10,25 pulgadas compatible con Android Auto® y Apple CarPlay® inalámbrico, tablero digital de 7 pulgadas, cámara 360°, sensores de estacionamiento traseros y sistema de sonido con seis altavoces.

La versión Luxury suma climatizador automático, asiento del conductor con regulación eléctrica, asientos delanteros calefaccionados, cargador inalámbrico, portón trasero eléctrico y pantalla multimedia de 12,3 pulgadas, entre otros.