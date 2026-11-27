El SUV de la marca china llegó para competir en un segmento de rivales grandes y bien equipados, donde el precio no es el único motivo de compra

La cantidad de marcas chinas que llegaron al mercado argentino también empieza a ganar terreno entre los modelos SUV de alta gama.

Un ejemplo es GAC S7, un SUV grande con tecnología híbrida enchufable (PHEV) y tracción integral, que busca competir con modelos de marcas premium tradicionales o de las marcas generalistas pero más equipados.

Importada por Avantek, representante de GAC Motor en la Argentina, este SUV combina prestaciones deportivas, una importante autonomía eléctrica y un equipamiento de confort y tecnología que se encuentra un escalón más arriba de los modelos de marcas tradicionales.

Tiene cinco plazas, un baúl de 720 litros y una gran autonomía, con más de 1000 km. A esto se suman buenas prestaciones, ya que puede acelerar de 0 a 100 km/h en aproximadamente 5,4 segundos.

Cómo es el motor del SUV grande de GAC Motors

El S7 cuenta con un sistema híbrido enchufable compuesto por un motor naftero 1.5 turbo y dos motores eléctricos, uno ubicado en cada eje.

La combinación entrega alrededor de 492 CV de potencia máxima y 600 Nm de torque, cifras que la ubican entre las SUV electrificadas de mayores prestaciones del mercado local. La transmisión es automática y la tracción integral, con gestión inteligente de la entrega de potencia.

El GAC S7 es un SUV grande que compite con modelos premium. - crédito foto oficial

Según los datos difundidos para el modelo, puede acelerar de 0 a 100 km/h en aproximadamente 5,4 segundos. Además, cuenta con una batería de 36,3 kWh que permite recorrer hasta 150 kilómetros en modo 100% eléctrico, de acuerdo con el ciclo de homologación NEDC.

También ofrece una autonomía total cercana a los 1.000 kilómetros, aunque esta cifra depende de las condiciones de utilización y del tipo de recorrido. Otro elemento interesante es la función V2L, que permite utilizar la energía de la batería para alimentar dispositivos eléctricos externos.

En seguridad ofrece diez airbags y un paquete de asistencias a la conducción que incluye control de crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia, alerta de colisión frontal y trasera, detector de punto ciego, mantenimiento de carril y alerta de tráfico cruzado trasero. Suma cámara panorámica de 360 grados, sensores de estacionamiento y estacionamiento automático asistido.

Medidas, capacidad del baúl y espacio interior del GAC S7

Por tamaño, el SUV GAC S7 se ubica entre los modelos del segmento grande. Tiene 4,90 metros de largo, 1,95 metros de ancho y 1,78 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,88 metros.

La configuración es de cinco plazas, con un habitáculo amplio y una segunda fila que busca ofrecer un nivel de comodidad similar al de las butacas delanteras. El baúl tiene una capacidad de 720 litros, que puede ampliarse hasta 2.050 litros al rebatir los asientos traseros.

Los asientos están revestidos en cuero Nappa y tanto los delanteros como los traseros cuentan con regulación eléctrica, calefacción, ventilación y función de masaje. En la segunda fila también incorpora apoyapiernas eléctrico para el pasajero derecho y regulación del respaldo.

Qué tecnología y equipamiento ofrece el GAC S7

La tecnología es otro de los puntos fuertes de la propuesta. En el tablero incorpora una pantalla central multimedia de 15,6 pulgadas, un instrumental digital de 8,88 pulgadas y un Head-Up Display de 27 pulgadas que proyecta información sobre el parabrisas.

El sistema multimedia utiliza un procesador Qualcomm Snapdragon 8155 y ofrece conectividad Apple CarPlay y Android Auto, además de asistente de voz con inteligencia artificial.

También dispone de un equipo de audio de alta fidelidad con 22 parlantes y 1.640 W de potencia, con un parlante integrado en el apoyacabezas del conductor. La dotación se completa con cargador inalámbrico de 50 W, techo solar panorámico con cortina eléctrica, climatizador automático bizona, iluminación ambiental configurable y volante calefaccionado.

Cuánto cuesta el SUV GAC S7 en noviembre de 2026

El GAC S7 tuvo un precio de lanzamiento de u$s79.900, con un valor promocional de preventa de u$s74.990.

Para noviembre de 2026, una referencia de mercado publicada para el modelo ubica su precio de lista en $122.785.000. Es importante aclarar que se trata de un precio de referencia y conviene confirmar el valor final con los concesionarios, ya que puede variar según disponibilidad y condiciones comerciales.

En cuanto a la garantía, ofrece cinco años o 150.000 kilómetros para el vehículo y ocho años o 160.000 kilómetros para el sistema híbrido y la batería de alta tensión.

Qué modelos compiten contra el GAC S7 en el mercado argentino

Por dimensiones, potencia, tecnología y posicionamiento, apunta a un segmento donde tradicionalmente predominan las marcas premium. Entre los modelos que aparecen como referencias competitivas se encuentran:

BMW X5: una de las SUV grandes de referencia del segmento premium.

Mercedes-Benz GLE: se destaca por confort, tecnología y motorizaciones electrificadas.

Audi Q5: una alternativa premium con tracción integral y tecnología de asistencia.

Lexus RX: otro modelo que compite por calidad de terminación y electrificación.

También puede compararse por precio con otras propuestas de SUV de alta gama, como la Toyota RAV4 PHEV y la Ford Bronco, aunque tienen enfoques mecánicos y de utilización diferentes.

La apuesta de GAC es ofrecer un vehículo de origen chino con prestaciones importantes, un sistema híbrido enchufable, tracción integral y un equipamiento de confort muy completo, a un valor que busca posicionarlo frente a marcas tradicionales.