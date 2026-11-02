Autos y SUV híbridos: los 10 preferidos de octubre

Más de 7.700 patentamientos son de vehículos híbridos, una suba de 226% frente al año pasado. Y 10 marcas concentran la mayoría de las ventas

Ford Territory lideró las ventas híbridas de octubre; Toyota dominó con más modelos en el top 10.

Sin embargo, vehículos eléctricos e híbridos crecieron +226%, impulsados por modelos más accesibles y sus ventajas.

El mercado automotor está cerrando el año con números negativos. De enero a octubre de 2026, la caída fue de 12% en los patentamientos, y se espera que el último bimestre del año siga con la misma tendencia, ya que es un período donde los resultados son malos.

Sin embargo, no todos los segmentos tienen la misma dinámica, y tanto los vehículos eléctricos como los híbridos están creciendo. En el primer caso superan el 600%, y en el segundo, el 226%, según datos de la Asociación de Concesionario de Automotores de la República Argentina -ACARA-.

La llegada de nuevos jugadores con modelos más accesibles, gracias al cupo para importar 0km con nuevas tecnologías sin arancel, hizo que estos 0km quedan más al alcance del consumidor.

Además, este tipo de tecnología se fue haciendo más común, y hoy los usuarios conocen las ventajas: salen casi lo mismo que los nafteros, consumen menos y en muchas provincias no pagan patente.

Los 10 0km híbridos más vendidos de octubre 2026

En este escenario, octubre cerró con el Ford Territory como líder de la categoría, manteniendo el puesto que hace varios meses lidera.

El ranking es el siguiente:

Ford Territory: 1.072

Toyota Corolla Cross: 669

Baic BJ30: 571

Toyota Yaris Cross: 509

Chery Tiggo 7: 407

Chevrolet Captiva: 386

BYD Atto 2: 362

Baic X55: 287

BYD Song Pro: 238

Toyota Corolla: 226

El Ford Territory es el SUV híbrido más vendido de octubre.

Por marcas, Toyota es la que logra ubicar más modelos dentro del ranking de los líderes, con tres propuestas híbridas entre las más elegidas: Corolla Cross, Yaris Cross y Corolla.

Por otro lado, a diferencia de los eléctricos, donde la mayoría de las marcas que lideran el ranking son chinas, en este caso aparecen Ford, Chevrolet y Toyota entre las líderes del ranking de los más vendidos con tecnología híbrida. Sin embargo, tanto Territory como Captiva, también se fabrican en China, mientras que los modelos de la marca japonesa se importan desde Brasil.

Ventas de autos en Octubre 2026

Las ventas de autos volvieron a caer en octubre, con una baja de 12%, segùn la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). De esta manera, se patentaron 45.965 unidades, frente a las 52.261 unidades del mismo mes del año anterior.

Si la comparación es contra septiembre, se observa una baja del 8,4% ya que en ese pasado mes se habían registrado 50.207 unidades.

De esta forma, en los diez meses acumulados del año se patentaron 481.852 unidades, esto es un 12,8% menos que en el mismo período de 2025, en el que se habían registrado 552.758 vehículos.

En cuanto a los modelos, tres camionetas quedaron en el top tres en ventas..Estas son: Toyota Hilux, que viene liderando; Volkswagen Amarok, que nuevamente se consagró en el puesto dos; y Ford Ranger, que volviò al puesto tres.