El nuevo showroom permite descubrir los modelos híbridos, híbridos enchufables y 100% eléctricos de la marca, además de participar de test drive

Omoda & Jaecoo inauguró 1er concesionario en BA. Modelos a la venta y prueba.

La marca china Omoda & Jaecoo ya cuenta con el primer concesionario oficial ubicado en Juan B. Justo 2800, en la Ciudad de Buenos Aires, donde se exhiben los modelos que ya están a la venta y se puede tener el primer contacto en un test drive.

Después de su presentación en Expo Auto Chino, la automotriz avanzó con la inauguración del Omoda Store, espacio preparado para que el público pueda conocer los vehículos de cerca, recibir asesoramiento personalizado y probarlos.

Son tres modelos y tecnologías para descubrir al volante de esta nueva propuesta:

Omoda 5 híbrido autorrecargable (HEV): combina un motor de combustión con propulsión eléctrica, sin necesidad de enchufarlo.

Omoda 5 100% eléctrico (EV): una alternativa de movilidad completamente eléctrica.

Omoda 7 híbrido enchufable (PHEV): combina propulsión eléctrica y un motor de combustión, con la posibilidad de recargar su batería mediante una conexión externa.

Cómo son los modelos de Omoda & Jaecoo

Cada uno de los modelos tiene diferentes características:

Características del Omoda 5 Luxury SHS híbrido autorrecargable

Mide 4.447 mm de largo, 1.824 mm de ancho y 1.588 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.610 mm. Ofrece un baúl con capacidad de 372 litros y calza llantas de 18 pulgadas.

Omoda 5 es una de las propuestas híbridas ya disponibles en el mercado - crédito foto internet

Su tren motriz combina un motor térmico 1.5 Turbo de 140 HP y 215 Nm de torque con un motor eléctrico de 201 HP y 310 Nm. Desarrolla una potencia combinada de 224 HP y acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos.

Utiliza una transmisión DHT híbrida, tracción delantera y una batería de 1,83 kWh y registra un consumo mixto de 5,1 L/100 km (bajo ciclo WLTC) y una autonomía total que supera los 1.000 km

Seguridad y Asistencias: Incluye airbags frontales, central, laterales y de cortina, junto a un Pack ADAS de asistencia a la conducción, control crucero adaptativo (ACC), sensores de estacionamiento delanteros y traseros, y cámara de visión panorámica 360°

En confort, cuenta con techo solar eléctrico, portón trasero eléctrico, tapizado de cuero con butacas de ajuste eléctrico, climatizador bizona con salidas traseras y sistema keyless con cargador inalámbrico

El tablero es digital de 8,8" complementado por una pantalla central multimedios de 15,6" y un sistema de audio prémium Sony Hi-Fi

Especificaciones del Omoda 7 Luxury SHS-P híbrido enchufable

Ubicado en un escalón superior por tamaño y prestaciones, mide 4.660 mm de largo, 1.875 mm de ancho y 1.670 mm de alto, una distancia entre ejes de 2.720 mm, un baúl amplio de 590 litros y llantas de 19 pulgadas.

Adopta tecnología híbrida enchufable (PHEV), ofreciendo mayor potencia y conducción 100% eléctrica en trayectos diarios.

Omoda 7 es un SUV de mayores dimensiones y más lujo. - crédito foto internet

Tiene un motor térmico 1.5 Turbo (140 HP / 215 Nm) y el motor eléctrico (201 HP / 310 Nm) con transmisión DHT híbrida y tracción delantera. Genera una potencia combinada de 275 HP y completa el 0 a 100 km/h en 8,4 segundos. Logra un consumo promedio de 4,9 L/100 km (ciclo WLTC) y cuenta con una autonomía puramente eléctrica de 108 km.

En seguridad, suma airbags frontales, central, laterales y de cortina, Pack ADAS, ACC y sensores traseros/delanteros) una cámara panorámica de 540°

También cuenta con techo solar panorámico, vidrios acústicos para un mayor aislamiento térmico/sonoro, y butacas de cuero con regulación eléctrica y ventilación; y mantiene el combo tecnológico de tablero de 8,8", pantalla de 15,6", climatizador bizona, iluminación ambiental, acceso keyless y cargador inalámbrico.

Ficha técnica del Omoda E5 Luxury 100% eléctrico

El Omoda E5 mide de largo 4.545 mm, ancho de 1.830 mm y alto de 1.588 mm, con una distancia entre ejes de 2.630 mm, capacidad de baúl de 442 litros y llantas de 17 pulgadas.

El Omoda E5 es la versión eléctrica que vende la marca. - crédito foto internet

Equipa un motor eléctrico de 208 HP y 288 Nm de torque instantáneo sobre el eje delantero, con una batería de 58,9 kWh que le otorga una autonomía de 505 km (bajo ciclo NEDC). Admite carga rápida en corriente continua (DC), permitiendo recuperar del 20% al 80% de la energía en 26 minutos

En seguridad, mantiene la cobertura integral de la gama con airbags frontales, central, laterales y de cortina, Pack ADAS, control crucero adaptativo, cámara de visión 360° y sensores de estacionamiento en ambos extremos

Cuenta con techo solar eléctrico, portón trasero eléctrico, tapizado en cuero con asientos eléctricos, climatizador bizona con salidas traseras, audio Sony Hi-Fi, pantalla multimedios de 15,6", tablero digital de 8,8", cargador inalámbrico e iluminación de ambiente

Respaldo de Garantía General

Los tres modelos cuentan con el respaldo de una garantía general de 7 años o 200.000 km, a la que se suma una garantía específica para la batería de 8 años o 160.000 km.

Cómo probar los autos Omoda

Para quienes quieran vivir la experiencia de manejar uno de los nuevos modelos, pueden ingresar en omodastore.com.ar, completar el formulario de test drive y solicitar una prueba de manejo.

La visita permite explorar el diseño, el interior y el equipamiento de los vehículos, entender las diferencias entre sus tecnologías y experimentar cómo se sienten al manejarlos. El equipo comercial brindará asesoramiento para identificar qué modelo se adapta mejor a los recorridos y hábitos de cada interesado.

Qué es Omoda & Jaecoo y cuál es su presencia global

Omoda integra Omoda & Jaecoo, la propuesta internacional del Grupo Chery creada en 2023, que combina diseño propio, tecnología y nuevas energías.

Con el respaldo industrial y tecnológico de Chery, las marcas son de lujo del gigante asiatico y ya superaron el millón de unidades vendidas en apenas tres años. Su presencia en 77 mercados y una red de más de 1.300 concesionarios acompañan su expansión, que ahora suma en Omoda Store su primer concesionario oficial en la Argentina.