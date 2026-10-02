La marca del Grupo Chery llega al país con filial propia. Apuesta a la tecnología Super Hybrid System, que otorga más autonomía

Omoda y Jaecoo (Chery) lanzó en Argentina con filial directa, buscando una presencia de largo plazo.

Omoda & Jaecoo, otra automotriz de origen chino, debutó en Expo Auto Chino, en BA Ferial. La marca se suma a la oferta local con tres modelos de Omoda y el anticipo de una versión de un SUV de Jaecoo, como anticipo de su segunda marca, que se destaca por tener productos más sofisticados.

La compañía anunció que operará en el país a través de una filial directa, controlada por su casa matriz, con oficinas corporativas en Buenos Aires. El esquema, sin importador intermediario, apunta a una presencia de largo plazo. BYD es la otra marca china con el mismo esquema en el país.

En cuanto a los productos que se exhiben en la exposición, se encuentran el Omoda 5, un SUV del segmento compacto que se exhibe en dos variantes de mecánica: híbrida convencional (SHS-H) y puramente eléctrica (EV); el Omoda O7, un SUV mediano que se presenta con una variante híbrida enchufable (SHS-P); Y Jaecoo, la marca hermana del grupo, con el Jaecoo 7, un SUV con diseño y equipamiento de mayor refinamiento.

Karen Zhang, Brand Lead de Omoda & Jaecoo LATAM, expresó durante la presentación: "Argentina no es solo un mercado clave en Sudamérica, sino también un hub estratégico en nuestra presencia global de marca. De las calles urbanas a las montañas, Argentina es el escenario perfecto para los SUV crossover de Omoda y los off-road refinados de Jaecoo."

Qué modelos presenta Omoda & Jaecoo

El Omoda 5 es un SUV del segmento compacto que se exhibe en dos variantes de mecánica: híbrida convencional (SHS-H) y puramente eléctrica (EV).

El Omoda 5 llega al país en dos versiones (Foto oficial)

El Omoda 5 SHS-H lidera la muestra de la marca con una propuesta pensada para el usuario urbano y conectado. Se destaca por sus líneas deportivas, con una identidad visual propia, y su habitáculo tecnológico.

Mecánicamente, combina un motor 1.5 turbo con un propulsor eléctrico y caja DHT, para una potencia combinada de 224 HP. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos, con un consumo mixto de 5,1 L/100 km (WLTC) y superando los 1.000 km de autonomía con un solo tanque. A bordo, se destacan la pantalla multimedia de 15,6", el sistema de audio Sony Hi-Fi y un completísimo paquete de seguridad.

El Omoda 7 se ubica un escalón por encima del 5 (Foto oficial)

En el escalón superior del portafolio se posiciona el Omoda 7, un SUV mediano que se destaca por la tecnología, el espacio y confort. El modelo estrena en su interior el concepto de cabina con insonorización activa de doble cristal y un entorno digital pensado para viajar largas distancias sin estrés.

Su arquitectura híbrida enchufable entrega 275 HP de potencia combinada y 365Nm de torque a través de un motor 1.5 turbo y un motor eléctrico con transmisión DHT. Ofrece hasta 108 km de autonomía 100% eléctrica para traslados diarios y registra un consumo mixto de sólo 4,9 L/100 km (WLTC), alcanzando de 0 a 100 km/h en 8,4 segundos con más de 1.000 km de autonomía total.

El Omoda 7 estrena doble vidrio para una mejor acústica (Foto oficial)

Su equipamiento suma vidrios acústicos, butacas eléctricas y ventiladas, techo solar panorámico, cámaras de visión 540°, paquete ADAS integral y central multimedia de 15,6".

Con respecto al Jaecoo 7, este modelo presenta una variante híbrida enchufable de 346 hp de potencia combinada y 525Nm de torque a través de un motor 1.5 turbo y un motor eléctrico con transmisión DHT.

Jaecoo 7 es un SUV más sofisticado y con performance off road (Foto oficial)

Con más de 1.000 km de autonomía, es un fiel reflejo de la filosofía de la marca: sofisticación, tecnología y capacidad para ir más allá del asfalto.

Cómo es la tecnología de la marca china

La marca estrena en el país la arquitectura Super Hybrid System (SHS), disponible en variantes convencional auto recargable (SHS-H) y enchufable (SHS-P) con más de 1.000 kilómetros de autonomía combinada.

La solidez y eficiencia de esta ingeniería ya han sido comprobadas en todos los mercados que ha sido lanzada.

Omoda y Jaecoo estrena una nueva tecnología híbrida de larga autonomía (Foto oficial)

"Queremos que la gente se acerque al stand con curiosidad y se vaya con una idea clara: la tecnología híbrida ya no es una promesa a futuro, es una opción concreta para manejar hoy en la Argentina, en la ciudad y en la ruta." Nicolás Bril, Marketing Manager de Omoda & Jaecoo Argentina.

Quién es Omoda & Jaecoo

Esta nueva marca que llega al país es la división internacional del Grupo Chery, lanzada en abril de 2023 y comercializada exclusivamente fuera de China.

Según la compañía, alcanzó el millón de unidades vendidas en tres años, el crecimiento más rápido de la industria automotriz global, y hoy está presente en 77 mercados, 22 de ellos en Europa.

Omoda es una marca de SUV crossover con diseño futurista y tecnología inteligente para los trendsetters urbanos. Jaecoo es una marca de SUV off-road premium para los exploradores modernos. Ambas se apoyan en la tecnología híbrida SHS y en el desarrollo de modelos 100% eléctricos.