En un mercado automotor que muestra un retroceso respecto al año pasado, el Gobierno está buscando aumentar la demanda mediante un plan oficial

Hace dos semanas se lanzó una línea de créditos para la compra de vehículos 0Km o usados a través del Banco Nación. Ahora, el equipo económico prepara una segunda etapa, pero en acuerdo con las terminales automotrices y sus compañías financieras.

El crédito vigente del Nación permite obtener préstamos de hasta $50 millones para financiar hasta el 100% del valor de la unidad, con plazos de devolución de hasta 72 meses.

La propuesta, denominada "+Autos con BNA", está disponible tanto para la adquisición de vehículos nuevos como usados de hasta diez años de antigüedad. A diferencia de las líneas tradicionales para el sector, se trata de un préstamo personal, por lo que el comprador no debe constituir una prenda sobre el automóvil ni firmar pagarés para concretar la operación.

Uno de los aspectos que más atención generó en el mercado es la reducción de la tasa de interés. El Banco Nación fijó una tasa nominal anual del 25% para quienes acrediten haberes o jubilaciones en la entidad, mantengan una tarjeta de crédito del banco y contraten el seguro automotor a través de Nación Seguros. Para quienes no cumplan esas condiciones, la financiación continúa disponible, aunque con una tasa del 46%.

El trámite puede realizarse directamente en las concesionarias adheridas, sin necesidad de concurrir previamente a una sucursal bancaria. Los interesados solo deben presentar su DNI para conocer el monto al que pueden acceder e iniciar la gestión en el mismo punto de venta. Incluso quienes no son clientes de la entidad pueden solicitar el crédito.

El plan del Gobierno es lanzar créditos baratos hasta 60 meses

El problema de estas líneas es la escasa llegada que tiene este banco en el sector automotor. Se estima que es de 1,2% de las operaciones financiadas.

El mercado del crédito está dominado por las financieras de las automotrices. La mitad de los 0Km que se venden se hacen a través de estas empresas.

El Gobierno quiere aprovechar ese conocimiento del mercado y estructura para que la oferta financiera llegue a más gente.

Es por eso que está negociando con las terminales asociadas en ADEFA para ejecutar a través de ellas esta nueva etapa del plan oficial de financiación para reactivar las ventas de autos.

El sistema funcionaria de la siguiente manera: el Banco Nación derivaría los fondos previstos a las empresas financieras de marcas a una tasa de alrededor de 20% para la compra de vehículos nacionales. No será el banco el que preste, sino las entidades financieras.

La idea es que, a esa tasa de 20%, las terminales aporten una baja para que quede por debajo del 20% al consumidor. Se busca que sea menor a 18%. La tasa actual de los créditos del Nación es de 25%. Además, en el caso de la entidad oficial, son créditos personales, mientras que la nueva línea de créditos será prendario

El monto previsto de cada crédito es de hasta $50 millones con plazos de 60 meses.

El Gobierno cree que, de esta manera, la financiación oficial tendrá más impacto en el mercado y pueda aumentar las ventas.