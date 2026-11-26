El reemplazo de la pick up actual está en línea de producción, dejando atrás un modelo que marcó un suceso para la marca en fabricación y exportación

Otras marcas también están introduciendo pick-ups híbridas y eléctricas al mercado argentino.

Actualmente, la Hilux está disponible en varias versiones con financiación a tasa 0% en 18 cuotas.

La camioneta más vendida del país dará paso a la nueva generación. Antes de fin de año, Toyota presentará la nueva Hilux, un modelo renovado que traerán nueva motorización y diseño.

Aunque la marca le pondrá fin a la producción de la actual Hilux, la misma todavía se puede comprar, tanto la cabina simple, desde $44.034.000, como la la cabina doble, desde 49.621.000 pesos.,

Además, durante el mes de noviembre, la camioneta se puede comprar en 18 cuotas, con tasa 0%, y una financiación de 30 millones de pesos.

Junto con la Hilux, la marca también renueva la SW4, uno de los SUV de 7 asientos más vendidos del mercado.

Qué versiones y precios de Hilux hay para comprar

Dentro de la gama completa de Hilux, para comprar antes la renovación total de la pick up, que estrenará motorización, se encuentran las siguientes opciones:

Versiones 4x2

Hilux 4x2 Cabina Simple DX 2.4 TDI MT $44.034.000

Hilux 4x2 Cabina Doble DX 2.4 TDI MT $49.621.000

Hilux 4x2 Cabina Doble DX 2.4 TDI AT $51.008.000

Hilux 4x2 Cabina Doble SR 2.4 TDI AT $59.480.000

Hilux 4x2 Cabina Doble SRV 2.8 TDI AT $67.911.000

Versiones 4x4:

Hilux 4x4 Cabina Extendida DX 2.4 TDI MT $50.227.000

Hilux 4x4 Cabina Simple DX 2.4 TDI MT $52.934.000

Hilux 4x4 Cabina Doble DX 2.4 TDI MT $58.116.000

Hilux 4x4 Cabina Doble DX 2.4 TDI AT $59.739.000

Hilux 4x4 Cabina Doble SR 2.8 TDI MT $66.856.000

Hilux 4x4 Cabina Doble SR 2.8 TDI AT $69.742.000

Hilux 4x4 Cabina Doble SRV+ 2.8 TDI AT $80.317.000

Hilux 4x4 Cabina Doble SRX 2.8 TDI AT $84.855.000

Hilux 4x4 Cabina Doble GR-Sport IV 2.8 TDI AT $89.863.000

Cómo es la nueva Hilux

La marca anunció la mayor inversión de su historia, que supera los u$s1.300 millones, para el proyecto de fabricación de la nueva Toyota Hilux en la planta de Zárate.

La nueva Hilux será lanzada entre 2026 y 2027 - crédito foto internet

En cuanto a su estética, se esperan cambios importantes en la trompa, parrilla y faros, pero lo más esperado va por dentro.

La Hilux nacional ofrecerá versiones "electrificadas". Por un lado, la 2.8 Turbodiesel MildHybrid (con batería de 48v), y por el otro, la Hilux BEV (eléctrica). La primera será una hibridación "leve". En el caso de la eléctrica, si tendrá una batería que la impulsará en su totalidad, siendo la primera dentro del segmento de las camionetas fabricadas en Argentina con esta oferta.

Actualmente la versión con estas características ya se vende en otros mercados, equipada con dos motores que suman 196 CV y 470 Nm de par, que se alimentan de una batería de litio de 59,2 kWh con una autonomía de unos 300 km. Al tener un motor en cada eje, es AWD permanente.

Qué camionetas híbridas y eléctricas llegarán a la Argentina

En el mercado de camionetas, Ford Ranger es otro de los modelos que sumará una variante con motor híbrido enchufable en la Argentina. La marca ya comercializa la Ford Maverick híbrida, una pick-up compacta con sistema híbrido convencional (HEV) que entrega 191 CV combinados; y la Ford F-150 Híbrida, una full-size con tecnología híbrida autogenerada que llegó como pionera en el segmento de alta gama.

Recordemos que en breve también será lanzada la nueva Volkswagen Amarok, fabricada en Pacheco, que en sociedad con la china Saic.

Entre los jugadores chinos que hay en el mercado ya se ofrecen versiones electrificadas. Una de ellas es la BYD Shark, con un motor híbrido enchufable: combina un motor naftero 1.5 turbo con dos motores eléctricos (430 CV en total), ofrece cerca de 100 km de autonomía 100% eléctrica y una autonomía combinada de más de 830 km. Su precio de lanzamiento ronda los USD 59.990.

También Maxus vende la e-Terron eléctrica, que fue lanzada en marzo pasado en Expoagro.