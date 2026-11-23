La transformación en las fábricas de Toyota y Volskwagen marcará un cambio profundo en el negocio de las pick-ups producidas en Argentina

La transformación que se avecina en las fábricas de Toyota y Volkswagen marcará uno de los cambios más profundos de los últimos años en el negocio de las pick-ups producidas en la Argentina. La despedida de las actuales generaciones de Hilux y Amarok no será simplemente un recambio industrial: abrirá una nueva etapa en un segmento que concentra buena parte de las inversiones, las exportaciones y las expectativas de crecimiento de las terminales radicadas en el país.

En los próximos días comenzará a cerrarse el ciclo de dos modelos que fueron protagonistas del mercado local durante más de una década. De acuerdo con los cronogramas que manejan proveedores y terminales, tanto Toyota como Volkswagen pondrán fin a la fabricación de las versiones actuales de Hilux y Amarok para dar paso a proyectos completamente renovados que definirán el rumbo de ambas compañías en los años venideros.

El segmento que concentra las principales apuestas de Argentina

La decisión se inscribe en una tendencia cada vez más clara dentro de la industria automotriz argentina: mientras algunos fabricantes enfrentan una desaceleración de la demanda, ajustes productivos y suspensiones temporarias, otros avanzan con nuevas inversiones enfocadas casi exclusivamente en el universo de las pick-ups. Se trata del segmento que concentra las principales apuestas industriales del país.

En Córdoba, por ejemplo, Renault ya presentó la futura Niagara, el proyecto sobre el que se apoyará buena parte del futuro de la planta de Santa Isabel. Stellantis, por su parte, también puso en marcha su estrategia con la producción de las Fiat Titano y RAM Dakota. Ahora se suman los movimientos de Toyota y Volkswagen, dos jugadores históricos de este mercado.

En el caso de Toyota, la compañía avanza con la novena evolución de Hilux, respaldada por una inversión cercana a los 400 millones de dólares destinada a modernizar una camioneta que, pese a sucesivas actualizaciones, mantiene su base de desarrollo desde mediados de la década pasada. A ese desembolso se agrega otro plan superior a los 1.300 millones de dólares vinculado a la producción de la nueva Tacoma híbrida.

Fuentes del sector indican que el 1 de diciembre comenzarán a ensamblarse las primeras unidades de la renovada Hilux en la planta de Zárate. La producción exclusiva del nuevo modelo antecederá por pocos días a la presentación industrial prevista para el 4 de diciembre, mientras que el inicio de las ventas está programado para el 12 de ese mes. Tras el receso de verano, la fábrica retomará sus actividades plenamente enfocadas en la nueva generación de la pick-up y, más adelante, también incorporará la actualización del SUV SW4.

Los cambios en Toyota y Volskwagen

Toyota llega a esta transición en un momento de fortaleza operativa. La planta trabaja a máxima capacidad, con tres turnos de producción y niveles récord que superan las 180.000 unidades anuales, una situación que le permite encarar este recambio desde una posición sólida.

Volkswagen, en cambio, se encuentra transitando los últimos días de fabricación de la Amarok lanzada, originalmente, en 2010 y que tuvo algunos restylings. Los proveedores tienen previsto completar durante esta semana las últimas entregas de componentes para ese modelo, mientras la automotriz se prepara para una parada estival que se extenderá desde mediados de diciembre hasta mediados de enero. Durante ese período convivirán por un tiempo las últimas unidades de la Amarok actual con los ensayos productivos de su sucesora.

A diferencia de lo que ocurre con Hilux, el proyecto de Volkswagen no consiste en una actualización estética. La nueva Amarok, desarrollada bajo el denominado Proyecto Patagonia y en asociación con la automotriz china SAIC, estará basada en una arquitectura completamente distinta. La inversión anunciada ronda los 580 millones de dólares y apunta a fabricar una pick-up nueva desde cero para la región.

No obstante, distintas fuentes reconocen que todavía restan ajustes en la línea de montaje, por lo que el ritmo inicial de producción continúa bajo evaluación. El objetivo es escalar gradualmente la actividad, pasando del actual esquema de un turno a dos turnos hacia fines de enero, como adelantó iProfesional.

La llegada del Proyecto Patagonia también implicará cambios importantes en la cadena de abastecimiento. Debido al elevado contenido de piezas importadas desde China, el número de proveedores argentinos se reducirá de manera significativa respecto de la Amarok actual. Algunas estimaciones privadas indican que se pasará de más de cuarenta proveedores locales a poco más de una decena y media.

El contexto económico, sin embargo, plantea desafíos. La demanda interna muestra señales de enfriamiento y Brasil, principal destino de exportación de las pick-ups fabricadas en el país, enfrenta una pérdida de competitividad para los vehículos argentinos tras la depreciación reciente del real. Esa combinación de menor consumo local y mayores dificultades externas ya comenzó a impactar en varias terminales, con recortes de producción y períodos de inactividad programados.

Más allá de ese escenario, el ingreso simultáneo de la nueva Hilux y de la nueva Amarok modificará el mapa competitivo del mercado de camionetas medianas. A ellas se sumarán otros proyectos en marcha que prometen elevar el nivel tecnológico y de equipamiento de la categoría. Con estas renovaciones se abre un nuevo escenario para el segmento de las pick-ups en la Argentina, con una oferta mucho más moderna y una disputa cada vez más intensa por el liderazgo.

Ese cambio también representa un desafío para la actual generación de la Ford Ranger. La camioneta producida en Pacheco es hoy la propuesta más moderna del segmento y logró sacar ventaja frente a rivales que acumulaban muchos años en el mercado. Sin embargo, la llegada de una Hilux profundamente actualizada y de una Amarok completamente nueva pondrá fin a esa ventaja relativa. La pick-up de Ford deberá enfrentarse a competidores totalmente renovados, en una pelea que promete redefinir el equilibrio de fuerzas entre las principales marcas del mercado argentino.