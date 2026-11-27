El Lynk & Co 07 GT fue sometido a una caída extrema en China. Las puertas siguieron funcionando y los airbags conservaron la presión tras el impacto

Las cuatro puertas todavía podían abrirse, los cristales laterales y el parabrisas permanecieron intactos y los airbags de cortina conservaron la presión durante más de seis segundos. Esos fueron algunos de los resultados que Geely puso en primer plano después de someter a uno de sus vehículos a una prueba de resistencia extrema: arrojarlo desde un acantilado a 70 km/h.

El protagonista fue el Lynk & Co 07 GT, una unidad de producción que terminó su recorrido sobre sus cuatro ruedas después de atravesar una sucesión de golpes y vuelcos. La experiencia se realizó en Zhangjiakou, China, y fue difundida por la propia automotriz como una demostración de la resistencia estructural del modelo.

Aunque la unidad elegida no se comercializa en la Argentina, la marca ya tiene presencia en el mercado local con otros tres vehículos: los modelos 01, 06 y 08, que presentó durante su desembarco en el mercado argentino con tres SUV híbridos enchufables.

Geely: cómo resistieron las puertas y los airbags después del impacto

Entre los aspectos que Geely resaltó después del accidente estuvo la posibilidad de acceder al habitáculo. Las cuatro puertas continuaron operativas y pudieron abrirse una vez que el vehículo terminó de desplazarse. Este comportamiento es relevante en una emergencia porque los accesos pueden resultar determinantes para retirar a los ocupantes y permitir que los equipos de asistencia lleguen hasta ellos.

El balance de los elementos transparentes también dejó resultados diferentes según el componente. El parabrisas y las ventanas laterales no sufrieron roturas, mientras que el techo panorámico de cristal terminó agrietado. Pese a esos daños, no se hundió ni se separó de la estructura del automóvil.

Los airbags laterales de cortina fueron otro de los puntos destacados por la compañía. Según la información difundida por Geely, las bolsas mantuvieron la presión durante más de seis segundos después de la colisión.

De todos modos, estos indicadores describen el estado de determinados componentes y no permiten establecer por sí mismos qué lesiones podrían haber sufrido los pasajeros. La resistencia exterior del vehículo y la protección efectiva de las personas son aspectos relacionados, pero no equivalentes. En el mercado local, los autos chinos también se destacan en los rankings de seguridad.

El recorrido que debió soportar el Lynk & Co 07 GT

Para conseguir esas imágenes, Geely eligió una modalidad de ensayo distinta de las pruebas de choque habituales. En lugar de enfrentar el vehículo contra una barrera bajo condiciones controladas, lo expuso a una caída desde un precipicio.

El registro muestra que la unidad se acerca al borde y sale despedida a 70 kilómetros por hora. El primer contacto se produce con la parte frontal contra el terreno. Después llegan los rebotes y una serie de giros que hacen que el automóvil dé varias vueltas antes de detenerse.

La prueba buscó reproducir una situación de gran exigencia para la carrocería, con impactos sucesivos y cambios bruscos de posición. El resultado final fue el de un vehículo que, pese a la violencia del episodio, conservó buena parte de su integridad estructural.

Qué falta para conocer el nivel de seguridad del modelo

La experiencia difundida por Geely permite observar cómo quedó una unidad después de una caída de gran magnitud. Sin embargo, no alcanza para determinar qué nivel de protección ofrece el Lynk & Co 07 GT en condiciones de circulación ni para establecer una calificación de seguridad.

Para eso existen evaluaciones específicas, como las que realiza Euro NCAP, organismo independiente que somete a los automóviles a distintos protocolos de impacto y examina su desempeño con criterios estandarizados. En Argentina, CESVI también organiza los premios Crash Test para distinguir a los autos más seguros.

Por lo tanto, el ensayo organizado en China no reemplaza un crash test certificado ni una evaluación externa. Sus resultados muestran la resistencia de determinados componentes ante una situación extrema, pero será necesario contar con pruebas independientes para conocer cómo protege el modelo a sus ocupantes.